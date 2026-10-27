Firmele care cer rambursarea TVA nu mai pot fi trimise la control înainte să primească banii doar pentru că au legături de proprietate sau de control cu furnizorul. ANAF a eliminat această legătură ca motiv separat de risc prin Ordinul nr. 1.425/2026, publicat la 16 octombrie. Un alt risc constatat de Fisc poate duce în continuare la control înainte de rambursare.

Regula privește firmele înregistrate în scopuri de TVA care depun un decont prin care cer bani înapoi. Se aplică începând cu deconturile pentru septembrie 2026 și trimestrul III din 2026, al căror termen legal de depunere a fost 26 octombrie. Deconturile aflate deja în lucru la intrarea în vigoare a ordinului, pe 16 octombrie, sunt soluționate după regulile valabile când au fost depuse.

Ce poate duce în continuare la control

Legătura cu furnizorul nu mai este suficientă, singură, pentru acest control. Au rămas însă riscuri legate de furnizorii de la care provine o parte importantă din TVA pe care firma vrea să o scadă: TVA neachitată, declarații nedepuse, diferențe față de facturile electronice, inactivitate sau cod de TVA anulat. Ordinul nu dă un prag numeric pentru acea parte considerată importantă.

Este suficient ca ANAF să găsească una dintre situațiile de risc rămase în anexă pentru a înscrie firma în baza folosită la verificările înainte de rambursare. Nici acea bază, nici toate datele fiscale ale furnizorilor nu pot fi verificate public de firmă. Eliminarea legăturii de proprietate nu înseamnă, așadar, că orice cerere va fi plătită fără un control prealabil.

Ordinul ANAF nr. 1.123/2026 introdusese în septembrie lista extinsă de riscuri, inclusiv legătura dintre solicitant și furnizor. Camera Consultanților Fiscali a criticat la 15 octombrie justificarea noilor criterii. Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF, a reluat critica, dar eliminarea legăturii cu furnizorul este deja în ordinul publicat pe 16 octombrie, nu doar într-o propunere.

Când poate primi firma banii

Termenul obișnuit de soluționare a unei cereri fiscale este de 45 de zile de la înregistrare; dacă este necesar un control fiscal, termenul este de cel mult 90 de zile. Trecerea cererii la control poate însemna, prin urmare, o așteptare mai lungă pentru banii solicitați.

Înainte de depunerea decontului, firma poate face aceste verificări:

Compară decontul de TVA cu facturile și evidența contabilă. Verifică dacă declarațiile D394, D390 și D406 al căror termen a trecut au fost depuse.

Verifică în registrele ANAF dacă furnizorii principali au cod de TVA activ și dacă figurează ca inactivi. Păstrează facturile, contractele și dovezile că bunurile sau serviciile au fost primite și plătite.

Dacă ANAF cere explicații, transmite actele pe cale electronică. Dacă primește o decizie fiscală pe care o contestă, depune contestația la organul care a emis-o în 45 de zile de la comunicare.