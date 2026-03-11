Un bărbat a mințit 2 luni că merge la muncă. Soția a aflat adevărul șocant la TV

O femeie a rămas uluită în timpul unei emisiuni TV după ce soțul ei a recunoscut că a pretins timp de două luni că merge la serviciu, deși fusese concediat. Mărturisirea șocantă a fost făcută în cadrul noului serial Netflix, „Blue Therapy”, care a captivat deja publicul cu dramele reale ale cuplurilor aflate în terapie.

Protagoniștii acestui moment sunt Yasmin și Mike, unul dintre cele șapte cupluri care își expun problemele în fața terapeutei Karen Doherty. Potrivit Thesun, nimeni, în special Yasmin, nu se aștepta la dezvăluirea pe care Mike urma să o facă la începutul episodului al doilea al serialului, lansat pe Netflix pe 4 martie.

De la probleme salariale la o datorie de 12.000 de lire

În timpul primei ședințe de terapie, cuplul a discutat despre cum diferențele salariale au creat tensiuni în relația lor, Yasmin având un venit mai mare decât soțul ei. Conversația a luat însă o turnură neașteptată când Mike, care are un fiu împreună cu Yasmin, a admis că acumulase datorii în valoare de 12.000 de lire sterline. Dar șocul cel mare abia urma să vină.

Mărturisirea care a lăsat publicul fără cuvinte

Mike a dezvăluit că, de fapt, nu mai avea un loc de muncă, fiind disponibilizat cu luni în urmă. Mai mult, el a continuat să se prefacă în fiecare zi că pleacă la serviciu pentru a ascunde adevărul de soția sa. El i-a povestit terapeutei și soției sale șocate rutina sa zilnică.

„Este jenant să spun, dar mă îmbrac ca și cum aș merge la muncă”, a mărturisit Mike. „Plecăm de acasă cam la aceeași oră, iar apoi, literalmente, mă învârt în cerc. Și atâta timp cât ea a plecat la muncă, eu pur și simplu mă întorc acasă.”

„A trăit o altă viață, pur și simplu m-a mințit”

Vizibil șocată de cele auzite, Yasmin a declarat că s-a simțit complet luată prin surprindere de minciuna soțului ei. Printre lacrimi, ea i s-a plâns terapeutei Karen Doherty, spunând că Mike a dus o viață dublă. „A trăit o altă viață, pur și simplu m-a mințit”, a spus Yasmin plângând.

Tensiunea a atins punctul culminant când Yasmin, furioasă, i s-a adresat direct soțului ei: „Nici măcar nu mă pot uita la tine acum.” Momentul a devenit rapid viral, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Ce este Blue Therapy, noua emisiune de pe Netflix

Serialul „Blue Therapy” s-a dovedit a fi un succes pentru public după lansarea sa de săptămâna trecută. Potrivit gigantului de streaming, emisiunea „invită telespectatorii într-o cameră de terapie unde cupluri reale lucrează la probleme intense, ghidate de un terapeut de cuplu specializat”. Serialul urmărește parcursul a șapte cupluri și poate fi vizionat integral pe Netflix.