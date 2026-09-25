Furnizorii au început să trimită ofertele de gaze pentru perioada 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, cu tarife de până la 34 de bani pentru un kilowatt-oră (kWh), cu 20% peste nivelul facturat anterior de compania vizată.

Peste două milioane de români au primit ofertele sau informările privind noile tarife, potrivit Observator News. Suma înscrisă în ofertă nu stabilește singură prețul plătit de client, deoarece factura trebuie calculată și prin mecanismul prevăzut de legislație.

Legea obligă furnizorul să aplice prețul mai mic

Furnizorii trebuie să cumpere o parte din gazele utilizate la un preț fix. Pentru consumatorul casnic, compania compară tariful din contract cu prețul rezultat după aplicarea acestui mecanism de stat și îl aplică pe cel mai mic. Valoarea efectivă va apărea pe factură.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că nu garantează că furnizorul nu va veni cu un preț mai mare de 31 de bani/kWh, însă adaugă că, dacă ar face acest lucru, ar încălca legislația în vigoare. Potrivit acestuia, populația va plăti prețul cel mai mic, conform legislației.

Furnizorul vizat afirmă că a cumpărat deja gazele necesare consumului clienților casnici, dar nu poate estima prețul final pentru iarna 2026-2027. Calculul va depinde de costul gazelor extrase din depozite și de eventualele achiziții suplimentare.

Prețul bursier este de 2,5 ori peste nivelul de acum un an

Gazele se tranzacționau pe bursa europeană la 76 de euro/MW la momentul relatării. Prețul mediu bursier era de 2,5 ori mai mic cu un an înainte.

Cristian Bușoi estimează că prețurile gazelor naturale din această iarnă ar putea fi cele mai ridicate din ultimii ani și comparabile cu nivelurile din 2022, dacă situația din Orientul Mijlociu nu se deblochează. Secretarul de stat explică presiunea asupra pieței interne prin alinierea la cotațiile europene, deși România produce gaze.

Majorarea poate adăuga sute de lei la încălzirea unei case

O creștere a tarifului poate majora factura unei gospodării cu câteva zeci de lei. Pentru persoanele care locuiesc la case și încălzesc suprafețe mai mari, suma suplimentară poate ajunge la sute de lei.

În evaluarea Corinei Murafa, costurile mai mari vor afecta în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care încălzesc spații comerciale, brutării și saloane de coafură. Cheltuielile suplimentare cu energia s-ar putea transmite ulterior în prețurile produselor și serviciilor.