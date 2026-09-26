La 26 septembrie 2026, pensionarii cu venituri cumulate sub pragul legal primesc din bugetul de stat diferența până la 1.281 lei. Valoarea se aplică indiferent de vechimea în muncă.

Informațiile au fost relatate de Casa Națională de Pensii Publice. Dreptul revine pensionarilor din sistemul public și din cel militar cu domiciliul în România, pentru orice categorie de pensie.

Indemnizația completează următoarele tipuri de pensii:

pensia pentru limită de vârstă;

pensia anticipată;

pensia de invaliditate;

pensia de urmaș.

Calculul indemnizației include toate pensiile și celelalte drepturi încasate

Suma primită este diferența dintre nivelul minim stabilit prin lege și totalul veniturilor din pensii sau alte drepturi. Eligibilitatea depinde de toate veniturile, nu doar de pensia din sistemul public.

Calculul include veniturile din sisteme neintegrate sau acordate în baza unor legi speciale, potrivit Portalul legislativ. Pentru pensia de urmaș, diferența se raportează la partea care îi revine beneficiarului.

Sistemele de asigurări neintegrate transmit Casei Naționale de Pensii Publice datele necesare pentru stabilirea acestui drept.

Ajutorul este plătit prin casele teritoriale de pensii

Indemnizația socială este un ajutor social suportat de bugetul de stat, nu o prestație de asigurări sociale finanțată din contribuții.

Plata se face prin casele teritoriale de pensii. Sumele apar separat pe talonul de pensie, fără să fie înscrise în decizia de pensie ca element de calcul.

Valoarea ajutorului se stabilește anual prin bugetul de stat

Indemnizația socială funcționează din 6 februarie 2009, fiind introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009.

Nivelul a crescut de la 300 lei în aprilie 2009 la 400 lei în 2016 și la 520 lei în martie 2017.

Din 3 iulie 2010, numele oficial „pensie socială minimă garantată” a devenit „indemnizație socială pentru pensionari”.

Cuantumul se stabilește anual prin legea bugetului de stat și poate fi suplimentat prin rectificări bugetare.