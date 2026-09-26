Pentru proprietarul unui apartament, un sistem fotovoltaic de balcon poate reduce energia cumpărată din rețea, însă economia depinde de consumul direct din timpul zilei, nu doar de producția anuală. Investiția pornește de la câteva mii de lei pentru două panouriÎn timp ce suprafața disponibilă, orientarea și umbrirea limitează cantitatea de energie obținută.

Puterea instalată, măsurată în kilowați (kW), arată capacitatea sistemului. Energia produsă sau consumată se măsoară în kilowați-oră (kWh). Pentru calculul economic contează atât producția anuală, cât și intervalele în care aceasta poate fi folosită în apartament.

Două panouri pot forma un sistem de aproximativ 1 kW

Un panou fotovoltaic modern poate avea o putere de aproximativ 400-500 W. Un calcul orientativ bazat pe această configurație arată că două panouri însumează 800-1.000 W, iar patru panouri pot trece de 1,5 kW și pot ajunge în zona de 2 kW, dacă suprafața și condițiile de montaj permit.

În condiții favorabile, un sistem de balcon de aproximativ 1 kW poate produce în jur de 1.000 kWh pe an. O instalație de 2 kW poate ajunge la aproximativ 2.000 kWh anual. Producția efectivă variază în funcție de orientarea și înclinarea panourilor, zonele umbrite și condițiile locale.

Un sistem simplu, cu două panouri și echipamentele necesare funcționării, poate costa câteva mii de lei. Prețul crește dacă instalația include mai multe panouri, microinvertoare, monitorizare sau o structură de montaj mai complexă. La buget se adaugă eventualele lucrări și echipamente necesare conectării la circuitul electric al apartamentului.

Producția lunară egală cu consumul nu elimină automat factura

Un apartament care consumă 300 kWh într-o lună nu ajunge automat la o factură fără consum din rețea dacă panourile produc tot 300 kWh în aceeași perioadă. Energia solară este generată în timpul zilei și trebuie folosită atunci, în timp ce vârful de consum al locuinței poate fi seara.

Surplusul produs când locatarii sunt la serviciu sau la școală trebuie gestionat prin mecanismele disponibile prosumatorilor. O baterie poate păstra mai multă energie pentru utilizarea ulterioară, dar adaugă un cost important, care intră separat în calculul amortizării.

În cazul balconului, investiția inițială este mai mică decât la o casă, dar producția este limitată de numărul panourilor. Recuperarea banilor depinde de costul întregii instalații, cantitatea produsă și energia care poate fi consumată sau valorificată.

Casa permite o instalație mai mare și o amortizare de 4-6 ani

Pentru o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați, un sistem de 4-6 kW poate acoperi un consum anual de aproximativ 4.000-6.000 kWh. Rezultatul depinde de profilul de consum al familiei și de eficiența energetică a clădirii.

Un sistem complet de aproximativ 5 kW costă în jur de 25.000-35.000 de lei. Bugetul include panourile, invertorul, structura de montaj, cablurile, protecțiile, instalarea și racordarea la rețea. Costul poate urca la aproximativ 40.000 de lei, în funcție de echipamente, complexitatea acoperișului și lucrările necesare.

Fără subvenție, un astfel de sistem se poate amortiza orientativ în 4-6 ani, în condiții favorabile. Producția nu rezultă din simpla înmulțire a puterii instalate cu numărul orelor dintr-un an, deoarece panourile generează energie doar când există suficientă lumină. Orientarea, înclinarea, temperatura, umbrirea și vremea modifică producția de la o lună la alta.

Acoperișul blocului cere decizii colective

Acoperișul unui bloc oferă mai mult spațiu decât balcoanele și poate susține o instalație cu putere mai mare. Energia poate alimenta consumul comun, inclusiv iluminatul, lifturile și alte echipamente, sau poate fi destinată unei singure locuințe, în funcție de configurația proiectului.

Suprafața disponibilă nu înseamnă că fiecare apartament primește automat energie gratuită. Proiectul trebuie să acopere utilizarea proprietății comune, acordurile necesare, instalația electrică a clădirii, contorizarea și relația cu distribuitorul. O instalație colectivă presupune și reguli privind investiția, proprietatea asupra echipamentelor și repartizarea energiei produse.

Calculul investiției începe cu profilul real de consum

Înaintea alegerii sistemului trebuie verificate elementele care stabilesc producția și partea de energie ce poate reduce consumul din rețea:

consumul anual al locuinței, exprimat în kWh;

distribuția consumului pe ore, cu separarea utilizării din timpul zilei de cea de seară;

suprafața disponibilă pentru panouri;

orientarea și înclinarea instalației;

zonele umbrite care reduc producția;

posibilitatea conectării instalației la rețea;

costul separat al unei baterii, dacă aceasta intră în configurație;

regulile pentru proprietatea comună și acordurile necesare în cazul blocurilor.

Parlamentul discută cadrul legal pentru instalarea panourilor pe balcoane și pe blocuri.