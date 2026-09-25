Românii care lucrează în străinătate și nu notifică ANAF despre plecare și schimbarea rezidenței fiscale pot ajunge să plătească taxe și în România pentru veniturile externe. O decizie de impunere emisă din oficiu trebuie contestată în 45 de zile, iar cota aplicată veniturilor considerate nedeclarate poate ajunge, în anumite situații, până la 70%.

Consultantul fiscal Cornelia Năstase a avertizat pe 25 septembrie, că obligația de notificare îi vizează pe cei care pleacă din România și își stabilesc rezidența într-o altă țară. În lipsa formularului privind plecarea și schimbarea rezidenței fiscale, statul român îi poate considera în continuare impozabili pentru veniturile obținute în străinătate. Declarațiile au fost făcute la B1 TV.

Rezidența fiscală diferă de domiciliul din actul de identitate

Rezidența fiscală arată țara în care o persoană datorează taxe și nu se confundă cu domiciliul înscris în actul de identitate. Potrivit explicațiilor Corneliei Năstase, analiza poate lua în calcul șederea în străinătate mai mult de 180 de zile, mutarea familiei în cealaltă țară și alte criterii.

Acest reper este unul dintre criteriile folosite în analiza rezidenței fiscale.

Dubla impozitare poate apărea chiar dacă banii rămân în afara României și taxele au fost achitate în statul în care au fost obținute veniturile. Cornelia Năstase a indicat drept situații relevante existența unui cont bancar românesc sau transmiterea unor informații de către administrația fiscală străină.

ANAF poate calcula din oficiu obligația fiscală

Dacă ANAF identifică venituri externe, transmite o notificare, iar persoana vizată nu reacționează, instituția poate emite din oficiu o decizie de impunere. Aceasta înseamnă că administrația fiscală stabilește suma datorată și cota de impozitare în funcție de categoria în care încadrează veniturile.

Avertismentul Corneliei Năstase privind cota de până la 70% se referă la anumite situații în care veniturile externe sunt considerate nedeclarate. Procentul nu a fost prezentat ca o cotă aplicabilă automat tuturor veniturilor sau tuturor românilor care lucrează în străinătate.

Notificările din SPV trebuie verificate în termen

Persoanele care nu au cont în SPV pot afla despre obligația fiscală inclusiv după poprirea contului, deoarece nu văd notificarea transmisă electronic. Consultantul fiscal a arătat că unele notificări sunt trimise și prin poștă.

„Ai termin 45 de zile la dispoziție să contești această decizie și să faci dovada că ți ai schimbat rezidența fiscală, că ai plătit taxe în alt stat, că nu datorezi aici dacă nu observi în aceste 45 de zile acea notificare venită prin SPV”, a declarat Cornelia Năstase.

După primirea deciziei de impunere, procedura indicată de consultant cuprinde trei elemente:

contestația trebuie depusă în termen de 45 de zile;

persoana trebuie să dovedească schimbarea rezidenței fiscale;

dacă este cazul, trebuie prezentată dovada achitării taxelor în celălalt stat.

Dacă decizia nu este contestată în cele 45 de zile, suma stabilită rămâne definitivă, iar documentele prezentate ulterior nu mai schimbă obligația de plată, conform explicației consultantului fiscal.