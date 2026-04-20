A comanda un cocktail într-un bar aglomerat poate fi o loterie, dar un barman profesionist face lumină. Anumite băuturi sunt alegeri sigure aproape oriunde, în timp ce altele sunt rețeta aproape sigură pentru o dezamăgire sau, mai rău, pentru privirea tăioasă a celui de la bar. V-ați întrebat vreodată de ce unele comenzi sunt primite cu un zâmbet, iar altele cu un oftat abia reținut?

„Fiecare barman are propria sa personalitate unică, puncte forte și slăbiciuni, și fiecare bar are propria sa clientelă, inventar și identitate de brand – așa că majoritatea experiențelor cu cocktailuri nu vor fi uniforme”, explică acesta. Totuși, există câteva constante. Hai să vedem care sunt.

Pariurile sigure din orice meniu

Dacă vrei să mergi la sigur, Negroni este o alegere excelentă. Fără a necesita fructe proaspete sau agitare, este o băutură rapid de preparat, dar cu un impact alcoolic serios. Chiar dacă barmanul, printr-o minune, nu știe rețeta, e simplu de explicat: „pur și simplu amesteci părți egale de gin, Campari și vermut dulce peste gheață.”

Iar dacă ești cu gândul la vacanță, un Daiquiri clasic este greu de greșit. Combinația de rom, zahăr și lime este o bază solidă, pe care mulți barmani adaugă variații proprii, de la fructe proaspete la tincturi din ierburi. Fie că este înghețat sau agitat în shaker, rezultatul este aproape mereu delicios.

un Martini este un pilon al oricărui bar respectabil. Nu vorbim de variantele fructate, ci de un clasic extra-rece cu gin. „Ai nevoie doar de unul pentru a te ameți”, așa că este o comandă inteligentă când barul este plin și așteptarea e lungă. Singura condiție este să fii specific la comandă, pentru a evita întrebări suplimentare.

Coșmarurile din spatele barului

La polul opus se află câteva băuturi care le dau bătăi de cap barmanilor. Cel mai bun exemplu este Ramos Gin Fizz, un cocktail din New Orleans (celebru pentru complexitatea sa) ce necesită albușuri de ou proaspete, smântână lichidă și două reprize separate de agitare viguroasă. Despre barmanii care susțin că le place să-l prepare, sursa noastră e tranșantă: „probabil fie mint, fie nu au voie să-ți spună adevărul.”

Această băutură este „o durere (la propriu) de gât să-l prepari”. Și mai rău, odată ce un client vede un Ramos Gin Fizz, și alții vor dori să comande, creând un cerc vicios. Dacă nu este preparat corect, rezultatul este „o mizerie plată și lăptoasă”. mai bine nu.

Populare, dar adesea dezamăgitoare

Doar pentru că un cocktail este popular nu înseamnă că va fi și bun. Cazul clasic: Long Island Iced Tea. Când este preparat cu ingrediente de calitate și citrice proaspete, poate fi o băutură decentă. Din păcate, lucrurile stau de obicei diferit. Cel mai adesea, un Long Island constă în „băuturi spirtoase de calitate inferioară și un mix acrișor plin de zahăr.” Barmanii nu agreează cocktailul din cauza numărului mare de ingrediente. Ba chiar, „unii îl vor prepara chiar prost intenționat pentru a descuraja oamenii să mai comande.”

Numai că, nu-i chiar așa simplu nici cu Bloody Mary. Deși excelent pentru mahmureli, nu e o băutură pe care să o comanzi oriunde. Mixul de roșii, dacă nu este proaspăt și depozitat corect, poate fi „suspect”. Într-un bar aglomerat, în cel mai bun caz, poți primi „câteva măsline vechi și o felie de țelină”. În cel mai rău, te alegi cu „suc de roșii călduț și vodcă ieftină.” Sfatul este să păstrezi această comandă pentru brunch, când barmanul este pregătit cu ingrediente proaspete.

Până la urmă, cele mai sigure alegeri rămân cele extrem de simple. „Singurele cocktailuri care sigur vor fi bune în orice bar sunt amestecurile simple din două părți, cum ar fi un vodka cranberry sau un rom cu Cola.” Dar, chiar și aceste combinații pot fi riscante în anumite localuri de duzină.