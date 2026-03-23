Un elev de 14 ani de la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu a demonstrat o ambiție ieșită din comun. Darius Andrei Tănăsoiu a susținut luni proba la Olimpiada Națională de Informatică direct de pe patul de spital, după ce a fost operat de urgență cu doar două zile înainte.

Olimpiadă cu supraveghere, direct din salon

Lucrurile nu au mers deloc conform planului pentru tânărul olimpic. El se calificase la etapa națională a competiției, care urma să aibă loc la Baia Mare, și ar fi trebuit să plece duminică spre locație. Numai că sâmbătă dimineață, Darius a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu Jiu, ceea ce a făcut deplasarea imposibilă. În prezent, el se află internat în Secția Chirurgie Generală I a spitalului.

Dar nu a renunțat. Soluția a venit cu sprijinul spitalului și al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, care a trimis o comisie de supraveghere special pentru el (o procedură deloc standard), transformând salonul de spital într-o sală de concurs.

„De aceea am muncit”

Și, pe bune, ce l-a motivat să treacă peste dureri și peste situația complicată? Chiar el oferă cel mai bun răspuns, performanțele sale anterioare și despre pasiunea pentru această materie. „Este a trei participare la o olimpiadă naţională. Am luat şi menţiune şi locul II în clasa a V-a. Anul acesta sper la o medalie de argint sau de bronz. Mi-a fost cam greu, dar a trebuit să particip, pentru că de aceea am muncit. Este materia mea preferată informatica. Îmi doresc să particip la mai multe olimpiade şi concursuri şi să am rezultate mai bune”, a declarat Darius Andrei Tănăsoiu.

O declarație simplă și directă.

Respectul întregii comunități

Iar efortul său nu a trecut neobservat, fiind lăudat de reprezentanții unității medicale. Mihaela Ţicleanu, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu, a subliniat determinarea excepțională a băiatului. „Prin determinarea sa şi pasiunea de care dă mereu dovadă, Darius a reuşit să facă imposibilul posibil, aşa că, în dimineaţa zilei de astăzi, alături de o comisie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, care l-a supravegheat, Darius a susţinut etapa naţională a acestei olimpiade chiar din salonul unde este internat. Efortul acestui copil, care nu are decât 14 ani, merită respectul întregii comunităţi şi arată că adevăraţii campioni nu sunt doar cei care câştigă medalii, ci, mai ales, aceia care au curajul să meargă mai departe atunci când cel mai la îndemână ar fi fost să renunţe”, a transmis Mihaela Ţicleanu.