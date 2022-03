Servicii de inchirieri auto – rezervarea unei masini

In prezent, poti sa inchiriezi o masina indiferent de locatia ta fara a plati costuri exagerate. Piata acestor servicii s-a diversificat in ultimii ani si tot mai multe companii practica un pret accesibil pentru a atrage noi clienti.

Cei existenti sunt fidelizati prin oferirea de puncte bonus. Alege sa devii si tu un client si beneficiaza de cele mai bune servicii. Iata ce este important sa cunosti despre procesul de inchiriere auto Otopeni.

Servicii de inchiriere auto Otopeni – cu cine sa colaborezi?

Alege sa colaborezi cu o companie care detine experienta din domeniul inchirierilor auto si care iti poate pune la dispozitie servicii de inalta calitate, intr-un mod cat mai transparent. Important este si parcul auto detinut de respectiva firma. Cu cat masinile sunt mai noi si detin nu numar redus de km, cu atat este mai bine pentru tine si siguranta ta. Te poti interesa de parerile altor clienti si de experienta acestora. In mod sigur vei gasi cu usurinta review-uri daca accesezi internetul. Preturile sunt afisate pe site-ul companiei si detaliate in functie de servicii. De exemplu, unele companii te pot taxa suplimentar daca depasesti un anumit numar de km/zi.

Informatii necesare pentru incheierea contractului de inchiriere auto Otopeni

In mod normal un contract contine informatii standard. Clauzele pot fi modificate doar atunci cand este necesar si cu acordul ambelor parti. Ca si informatii, documentul contine:

date de contact atat ale firmei cat si ale tale;

informatii cu privire la termenul de inchiriere – poti alege sa conduci masina pe termen scurt, mediu sau lung;

informatii cu privire la modelul de masina ales;

informatii cu privire la data de preluare si ora stabilita;

informatii cu privire la locatia de predare;

costurile aferente inchirierii.

De ce sa alegi o asigurare facultativa

Pe langa polita obligatorie RCA, specialistii recomanda sa inchei si o polita facultativa de tipul Casco. Aceasta iti poate fi utila in cazul in care esti implicat in diverse evenimente rutiere sau in situatia in care masina este vandalizata de autori necunoscuti. Astfel, nu va trebui sa suporti costurile de reparatii. Acestea vor fi achitate de catre asigurator. Mai mult, o polita de acest gen te poate proteja atat pe tine cat si pe pasagerii din masina, acoperind costuri in caz de spitalizare sau deces.

Accident auto

Daca esti implicat intr-un accident auto este bine sa-ti pastrezi calmul si sa actionezi corespunzator. In cazul unui accident minor fara victime contacteaza firma de inchirieri auto si urmeaza indicatiile oferite. In situatia in care esti lovit sau sunt alte victime, anunta la 112.

Masina s-a defectat. Cum procedezi?

Ai plecat cu masina inchiriata insa aceasta s-a defectat si nu mai porneste? Contacteaza reprezentantul firmei de inchirieri auto si acesta iti va transmite ce ai de facut. In cazul in care nu te poti deplasa, vei beneficia de servicii de tractare si o alta masina la schimb.

Bunuri personale

Indiferent daca masina este una inchiriata sau personala, specialistii recomanda sa nu lasi bunuri valoroase inauntru. Vei evita in acest mod sa atragi atentia hotilor care iti pot vandaliza masina pentru a fura respectivele obiecte. Mai mult, alege sa porti la tine actele masinii mai ales daca este inchiriata. In caz de furt vei putea dovedi ca tu ai inchiriat-o in perioada respectiva.

