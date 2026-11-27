Un plin de 50 de litri de benzină ar costa 444 de lei la cel mai mic preț afișat pentru 27 noiembrie 2026, înaintea minivacanței de 1 Decembrie, iar unul de motorină ar costa 509,50 lei. Calculul folosește minimele de 8,88 lei și 10,19 lei pe litru afișate de PretCarburant.ro la ora 10:27; la altă stație, suma poate fi mai mare.

La aceeași oră, prețurile medii afișate erau de 8,95 lei pe litru pentru benzină și 10,29 lei pentru motorină. Pentru 50 de litri, asta înseamnă 447,50 lei, respectiv 514,50 lei, cu 67 de lei mai mult pentru motorină. Platforma avea 5.594 de prețuri din 1.376 de stații, nu prețul fiecărei pompe din țară.

Cât ar costa 50 de litri la prețurile din marile orașe

Peco Online afișa următoarele prețuri minime în cinci orașe în pagina datată 26 noiembrie. Sunt valori din ziua precedentă, nu prețuri garantate pentru alimentarea de vineri.

Oraș Benzină, lei/litru Motorină, lei/litru București 8,92 10,26 Cluj-Napoca 8,92 10,26 Timișoara 8,92 10,23 Iași 8,92 10,26 Constanța 8,92 10,26

La 8,92 lei pe litru, 50 de litri de benzină ar costa 446 de lei. Pentru aceeași cantitate de motorină, calculul dă 511,50 lei la 10,23 lei pe litru și 513 lei la 10,26 lei pe litru. În lista din 26 noiembrie, GPL-ul pornea de la 4,78 lei pe litru în București, 4,83 lei în Constanța, 4,84 lei în Cluj-Napoca și 4,85 lei în Timișoara și Iași.

Pentru Cluj-Napoca, prețul de 10,24 lei pe litru la motorină relatat pentru 27 noiembrie nu este cel de 10,26 lei din lista Peco datată 26 noiembrie. La nivel național, relatarea despre vineri indica un minim de 8,89 lei pe litru la benzină; captura PretCarburant.ro de la ora 10:27 afișa 8,88 lei, fără să numească stația lângă acel minim.

Ce s-a schimbat față de zilele trecute

Pe 24 noiembrie, PretCarburant.ro afișa prețuri medii de 9,01 lei pe litru la benzină și 10,47 lei la motorină. La mediile afișate pe 27 noiembrie, 50 de litri ar costa cu 3 lei mai puțin la benzină și cu 9 lei mai puțin la motorină. Comparația este între medii, nu între prețurile aceleiași stații.

Tot pe 24 noiembrie, benzina era afișată între 8,89 și 9,12 lei pe litru, adică între 444,50 și 456 de lei pentru 50 de litri. Prețul de 8,89 lei era identificat atunci la VhExtraOil din Eforie Nord, dar această informație nu identifică stația cu minimul din 27 noiembrie. Pe 23 noiembrie, stațiile Petrom urmărite aveau 8,99 lei pe litru la benzină și 10,44 lei la motorină; acestea nu pot fi comparate ca prețuri ale aceleiași pompe cu minimele naționale de vineri.

Scăderile lunare de 11,4% la benzină și 5,6% la motorină relatate pentru 27 noiembrie nu coincid cu scăderile de 11,3% și 5,3% din seria Peco Online. Calculele prezentate pentru prima pereche de procente indicau 57,50 lei, respectiv 30,50 lei mai puțin la 50 de litri față de 30 de zile înainte; ele nu arată cât s-a ieftinit carburantul la o anumită stație.

Unde poate fi verificat prețul înainte de alimentare

Peco Online permite căutarea după localitate, stație sau traseu, iar PretCarburant.ro afișează prețuri pe stații și pe hartă. PretCarburant.ro adună date din Monitorul Prețurilor, de la SOCAR și din raportările șoferilor, astfel că ora publicării listei nu este neapărat ora la care a fost măsurat fiecare preț. Peco Online avertizează că valorile afișate pot diferi de cele de la pompă din cauza întârzierii actualizării.