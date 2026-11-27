Unii clienți ai Revolut nu și-au mai putut deschide aplicația vineri, 27 noiembrie 2026: telefonul le-a fost afișat ca incompatibil, deși funcționase înainte, potrivit unei verificări făcute de Playtech. Blocajul poate împiedica verificarea soldului și pornirea unui transfer din aplicație; mesajul nu anunță că banii au dispărut din cont.

Pentru o plată urgentă, clientul poate încerca un card fizic activ sau accesul la cont prin site-ul Revolut. Varianta de pe site are însă o limită: unele operațiuni cer aprobarea din aplicația mobilă, tocmai cea care nu se deschide. Revolut nu a anunțat un termen de remediere pe pagina sa de stare verificată la 27 noiembrie.

Playtech a întâlnit mesajul „Unsupported device” în România, în jurul orei 09:55, pe un Samsung Galaxy S21 cu actualizările instalate. Aplicația funcționase anterior pe acel telefon, iar repornirea și reinstalarea ei nu au înlăturat eroarea. Publicația a consemnat și sesizări apărute începând cu 26 noiembrie din Australia, Marea Britanie, Franța și Spania, inclusiv despre transferuri; acestea nu arată câți clienți sunt afectați.

Cardul fizic poate permite plăți și retrageri

Pagina oficială de stare a Revolut afișa toate sistemele ca funcționale în România la 27 noiembrie, ora 06:13 UTC. În listă figurau plățile cu cardul, transferurile, retragerile de la bancomat, site-ul și asistența prin chat. Această stare generală nu înlătură problema de acces la aplicație semnalată ulterior.

Un client care are un card fizic activ îl poate folosi la comercianții care acceptă Visa sau Mastercard. Pentru o retragere la bancomat are nevoie de cardul fizic și de codul PIN. Cardurile virtuale și cele de unică folosință nu pot fi folosite pentru retrageri de numerar.

Accesul prin site depinde de confirmarea identității

Contul poate fi accesat și prin app.revolut.com. Revolut cere numărul de telefon și parola, apoi încă o confirmare: o notificare pe mobil sau un cod unic primit prin e-mail ori SMS.

Confirmarea prin e-mail sau SMS oferă acces limitat la cont, potrivit explicațiilor Revolut. Accesul complet este disponibil când clientul poate aproba notificarea pe mobil. Dacă aceasta este singura metodă de confirmare disponibilă, aplicația blocată poate împiedica și accesul complet prin site.

Cauza mesajului despre telefon nu este confirmată

Mesajul văzut de Playtech invocă setări de securitate ale telefonului. Revolut explică, pe pagina sa de ajutor, că o actualizare poate aduce verificări mai stricte, dar nu a legat această explicație de problema semnalată pe 27 noiembrie.

Pentru funcționarea aplicației, Revolut cere instalarea versiunii oficiale dintr-un magazin de încredere și actualizarea sistemului și a componentelor de securitate. Telefonul trebuie să folosească sistemul oficial certificat de producător, să aibă blocat programul care îl pornește și să nu aibă deblocat accesul de administrator, numit „root”. Resetarea telefonului la setările din fabrică nu este o soluție confirmată pentru acest incident.

Clienții care nu pot intra în aplicație și, prin urmare, nu pot folosi chatul pot scrie serviciului de asistență la [email protected]. În România, Revolut operează și prin Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București, sucursală a Revolut Bank UAB.