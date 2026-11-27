Guvernul a aprobat pe 26 noiembrie 2026 un ajutor de 314.368.047 de lei pentru fermierii care au cultivat anumite plante în 2026, ca să acopere o parte din scumpirea îngrășămintelor. Suma nu se împarte egal între fermieri: sprijinul se calculează după cultura și suprafața eligibilă a fiecăruia.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că plățile vor fi făcute în februarie 2027. Fermierii trebuie să depună o cerere separată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și să dovedească achiziția îngrășămintelor; cererea de plată pentru culturile din 2026 nu ține locul acesteia.

Cât poate primi un fermier pentru fiecare hectar

Sprijinul privește suprafețele cultivate în 2026 pe care APIA le-a stabilit ca eligibile pentru plată. Cuantumurile prezentate în proiectul intrat în ședința Guvernului diferă după cultură:

Grâu: 90 de lei pe hectar.

Porumb: 82,25 lei pe hectar.

Floarea-soarelui și rapiță: 77,50 lei pe hectar.

Cartof și sfeclă de zahăr: 150 de lei pe hectar.

Legume cultivate în câmp: 275 de lei pe hectar.

Legume cultivate în solarii: 400 de lei pe hectar.

Legume cultivate în sere: 527,50 lei pe hectar.

La cuantumul din proiect, 10 hectare eligibile cultivate cu grâu ar însemna 900 de lei. Suma primită nu poate însă depăși valoarea facturilor sau a bonurilor eligibile pentru îngrășăminte. Proiectul prezentat înaintea aprobării mai prevedea o limită între 5 și 200 de hectare pentru grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță și sfeclă de zahăr; aceste limite trebuie citite în hotărârea publicată înainte ca un fermier să își calculeze suma de încasat.

Cererea se depune separat la APIA

Fermierul depune cererea la centrul județean sau local APIA unde a depus cererea de plată pentru 2026. Trebuie să prezinte facturi sau bonuri pentru îngrășămintele cumpărate din 28 februarie 2026 până la data intrării în vigoare a hotărârii, inclusiv. Suprafața declarată nu este singură suficientă: la calcul intră cea stabilită de APIA ca eligibilă.

Procedura descrisă înainte de aprobare prevedea că depunerea începe în a cincea zi după intrarea în vigoare a hotărârii și durează 15 zile lucrătoare. Termenul nu se poate transforma într-o ultimă zi calendaristică fără data intrării în vigoare a actului.

Plata anunțată pentru februarie și termenul din mai

Din bugetul total de 314.368.047 de lei, jumătate provine din fonduri europene și jumătate din bugetul de stat, câte 157.184.023,5 lei din fiecare sursă. Plata urmează după verificarea cererilor și stabilirea beneficiarilor eligibili. Luna februarie 2027 este cea anunțată de ministru pentru compensare; pentru partea plătită din bugetul național, termenul-limită indicat după aprobarea hotărârii este 31 mai 2027.

Prima formă a proiectului, pusă în consultare pe 29 septembrie 2026, lua în calcul îngrășămintele cumpărate până la 15 octombrie și prevedea plata până la 28 februarie 2027. O formă ulterioară, din 26 octombrie, a dus capătul perioadei de achiziție la 30 octombrie și a împărțit plata în două etape. După aprobarea din 26 noiembrie, perioada indicată pentru achiziții merge până la intrarea în vigoare a hotărârii.

Sprijinul face parte din măsurile luate după creșterea prețurilor la îngrășăminte, legată de criza din Orientul Mijlociu. Regulamentul european adoptat în iulie 2026 a stabilit sprijinul de urgență pentru fermierii afectați. Următorul reper pentru depunerea cererilor este publicarea și intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului.