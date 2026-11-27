Deficitul bugetar al României a scăzut la 81,878 miliarde de lei în primele zece luni din 2026, de la 108,869 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Pentru populație și firme, cifra nu schimbă de la sine taxele sau plățile, dar arată că statul a avut de acoperit o diferență mai mică între cheltuieli și încasări.

Deficitul este cu 26,991 miliarde de lei mai mic decât în ianuarie-octombrie 2025. Ca parte din valoarea economiei, el a coborât de la 5,64% la 3,92%, potrivit cifrelor prezentate pentru cele două perioade.

Încasările au crescut mai repede decât cheltuielile

Între ianuarie și octombrie 2026, statul a încasat 596,3 miliarde de lei și a cheltuit 678,2 miliarde de lei. Sumele, publicate în datele despre bugetul la zece luni, sunt rotunjite; de aceea, diferența dintre ele este de aproximativ 81,9 miliarde de lei.

Încasările au fost cu 12,2% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025, iar cheltuielile au crescut cu 5,9%. Pentru comparație, datele publicate pentru ianuarie-octombrie 2025 indicau încasări de 531,55 miliarde de lei și cheltuieli de 640,42 miliarde de lei. Deficitul a scăzut pentru că încasările au crescut mai repede, nu pentru că statul ar fi cheltuit mai puțin în total.

Din ce a încasat și pe ce a cheltuit statul

Încasările din taxe și impozite au ajuns la 306,8 miliarde de lei în primele zece luni din 2026, cu 13,4% peste aceeași perioadă din 2025. Din această sumă, încasările nete din TVA au fost de 132,5 miliarde de lei, în creștere cu 22,2%. Impozitul pe profit a adus 41,3 miliarde de lei, cu 8,2% mai mult, iar impozitul pe salarii și venit a adus 52,1 miliarde de lei, cu 7,1% mai mult.

La cheltuieli, statul a plătit 59,1 miliarde de lei pentru dobânzi, cu 26,3% mai mult decât în ianuarie-octombrie 2025. Dobânzile au reprezentat 2,8% din valoarea economiei, față de 2,4% cu un an înainte. Cheltuielile cu personalul au fost de 135,6 miliarde de lei, în scădere cu 3,4%.

Investițiile totale au ajuns la 129,2 miliarde de lei, cu 34,5% peste suma din aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, deficitul mai mic a venit într-un an în care atât cheltuielile totale, cât și investițiile au crescut.

Ținta pentru întregul an rămâne reperul de urmărit

Pentru întregul an 2026 apar două valori diferite în relatările despre buget. Datele prezentate odată cu execuția la zece luni folosesc un program de deficit de 126,8 miliarde de lei, sau 6,2% din valoarea economiei. Relatarea despre rectificarea bugetară din octombrie indică însă 130,3 miliarde de lei și 6,24%. Cele două sume nu trebuie tratate drept aceeași țintă.

Față de reperul de 126,8 miliarde de lei, diferența rămasă după primele zece luni este de aproximativ 44,9 miliarde de lei pentru noiembrie și decembrie. Ea nu înseamnă bani liberi pentru cheltuieli noi: deficitul va depinde de ce mai încasează și plătește statul până la sfârșitul anului. În relatarea despre buget sunt menționate și cereri ale ministerelor de aproximativ 60 de miliarde de lei, nu sume deja aprobate.

Dacă bugetul este modificat din nou în acest an, Legea finanțelor publice cere ca proiectul de rectificare să fie elaborat cel târziu la 30 noiembrie. Guvernul îl pregătește, iar Parlamentul adoptă legea de rectificare.