Ca să acoperi o cheltuială neașteptată de Crăciun fără rate prea mari, reduci sau amâni mai întâi ce se poate, apoi verifici cât poți folosi din economii fără să golești rezerva pentru urgențe. Dacă tot îți lipsesc bani, compari ratele fără dobândă cu un credit pentru aceeași sumă și perioadă și iei în calcul suma totală de plată, nu doar rata lunară.

Refaci bugetul pentru decembrie și ianuarie

O cheltuială nouă nu trebuie pusă automat peste toate cumpărăturile plănuite. Calculezi separat ce bani ai până la Crăciun și ce bani vor intra abia în ianuarie: venitul viitor nu poate achita o plată cerută astăzi.

Aduni veniturile nete sigure din decembrie și ianuarie și notezi când intră fiecare. Scazi hrana, locuința, facturile, ratele existente și cheltuielile sezoniere. Nu folosești pentru cumpărături banii rezervați unei plăți cu termen fix. Desparți cheltuielile de sărbători în cele necesare acum, cele care pot aștepta și cele la care poți renunța. Reduci întâi ultima categorie. Pentru o plată care poate aștepta, întrebi înainte de scadență dacă poate fi mutată sau împărțită. Verifici noua dată și suma totală; ceri confirmarea în scris. Abia pentru suma care mai lipsește verifici economiile și, dacă este nevoie, costul unei rate noi.

De exemplu, la un venit net de 4.000 de lei pe lună, rate existente de 1.200 de lei și cheltuieli esențiale de 2.000 de lei pe lună, rămân 800 de lei în decembrie și 800 de lei în ianuarie. Cei 1.600 de lei sunt disponibili cumulat până la sfârșitul lui ianuarie, dacă nu apar alte plăți. Pentru o cheltuială de 5.000 de lei rămân 3.400 de lei de acoperit, dar plata celor 1.600 de lei după Crăciun trebuie acceptată de cel care încasează banii; altfel, suma nu este încă disponibilă.

Cât poți folosi din economii

Nu există un procent fix din economii pe care îl poți cheltui de Crăciun. Ca reper de planificare, MoneyHelper recomandă o rezervă ușor de accesat pentru cheltuielile esențiale din trei până la șase luni; nu este un prag impus de lege în România.

În exemplul de mai sus, la cheltuieli esențiale de 2.000 de lei lunar, trei luni înseamnă 6.000 de lei, iar șase luni înseamnă 12.000 de lei. Dacă ai economii de 6.000 de lei și alegi să păstrezi o rezervă de trei luni, nu rămâne o sumă peste rezervă pentru cumpărături. Dacă plata neprevăzută este ea însăși o urgență și folosești din acești bani, treci refacerea rezervei în bugetul lunilor următoare.

Compari ce plătești în total

Pentru aceeași cheltuială de 5.000 de lei, opțiunile au urmări diferite. Reducerea cumpărăturii micșorează suma necesară; amânarea plății mută termenul numai dacă cel care încasează acceptă, iar costul trebuie verificat. Economiile aflate peste rezerva aleasă nu adaugă dobândă de credit. Cardul sau împrumutul adaugă plăți lunare, iar costul lor depinde de contract.

Dacă după reduceri și o plată acceptată pentru ianuarie mai trebuie finanțați 3.400 de lei, un card cu 12 rate fără dobândă ar însemna aproximativ 283,33 lei lunar și 3.400 de lei în total, numai dacă tranzacția este eligibilă, nu există alte costuri obligatorii și toate ratele sunt achitate la termen. Un credit de 3.400 de lei pe 12 luni, la dobândă fixă de 10% pe an și fără comisioane, ar însemna aproximativ 298,91 lei lunar și 3.587 de lei în total. Diferența este de aproximativ 187 de lei. Acestea sunt calcule ilustrative, nu oferte; dacă plata de 1.600 de lei nu poate fi amânată, trebuie comparată finanțarea întregii sume cerute acum.

Calculul creditului pornește de la dobânda lunară de 10% împărțită la 12, adică aproximativ 0,8333%. Formula ratelor lunare egale dă, pentru 5.000 de lei împrumutați pe 12 luni, aproximativ 439,58 lei lunar și 5.274,96 lei în total, cu 274,96 lei peste suma primită. Pentru 3.400 de lei, în aceleași condiții, rata este aproximativ 3.400/5.000 din 439,58 lei. La 0% și fără alt cost, totalul pentru 5.000 de lei ar rămâne 5.000 de lei.

Când ratele fără dobândă pot costa

Verifici dacă magazinul și cumpărătura intră în oferta cardului, dacă există taxă anuală sau comisioane obligatorii și ce sumă trebuie plătită la fiecare scadență. Nu presupui că retragerea de numerar, o plată la alt comerciant ori simpla achitare a sumei minime păstrează avantajul de 0%.

Într-un exemplu publicat de BCR la 22 decembrie 2025, o cumpărătură de 6.000 de lei în 12 rate înseamnă 500 de lei lunar și 6.000 de lei în total dacă ratele sunt plătite la termen. Dacă avantajul se pierde prin întârziere, condițiile produsului din exemplu indică dobândă standard de 28% pe an și DAE de 31,2%. Costul întârzierii în lei depinde de suma rămasă, de durata întârzierii și de contract; procentele din acel exemplu nu se aplică tuturor cardurilor.

Cum verifici un credit înainte de semnare

Dobânda anuală efectivă, prescurtat DAE, arată costul anual al creditului împreună cu costurile obligatorii. Suma totală de plată este creditul primit plus dobânda, comisioanele și celelalte costuri obligatorii. Pentru un credit de consum acoperit de OUG nr. 50/2010, primești fișa standard a ofertei, de regulă cu cel puțin 15 zile înainte de semnare; termenul poate fi scurtat numai cu acordul tău scris. Poți cere gratuit proiectul contractului și, pe durata creditului, graficul plăților.

Ceri ofertele pentru aceeași sumă și aceeași durată. Compari DAE, suma totală de rambursat, rata lunară, comisioanele, asigurările obligatorii, costul întârzierii și condițiile plății înainte de termen. Contractul trebuie să arate și urmările neplății. Creditele fără dobândă și fără alte costuri nu intră sub această ordonanță, așa că verifici condițiile propriului produs, nu le presupui identice.

Verifici rata nouă lângă cele vechi

Aduni ratele existente cu rata nouă și împarți totalul la venitul net lunar. Regulamentul BNR nr. 17/2012 stabilește, ca regulă generală, un plafon de 40% din venitul net pentru totalul plăților lunare aferente creditelor. Pentru un card de credit intră în calcul cel puțin 3% din limita aprobată, chiar dacă ai folosit mai puțin.

La venitul net de 4.000 de lei din exemplu, 40% înseamnă 1.600 de lei. După ratele existente de 1.200 de lei, rămân cel mult 400 de lei până la plafon: rata ilustrativă de 439,58 lei pentru împrumutul întreg de 5.000 de lei îl depășește, iar cea de aproximativ 298,91 lei pentru 3.400 de lei nu. Nici o rată sub plafon nu este automat ușor de dus: din banii rămași trebuie plătite în continuare hrana, locuința și facturile. Unele excepții pot fi folosite de creditori în condițiile regulamentului, dar nu sunt un drept al clientului.

Ce faci dacă ai deja rate greu de plătit

Trimiți băncii sau instituției financiare nebancare, numită IFN, o cerere scrisă înainte ca restanțele să crească. Poți cere schimbarea calendarului de plată sau refinanțarea și păstrezi dovada cererii. Creditorul îți analizează situația; schimbarea ratelor nu este automată. Pentru un credit de consum acoperit de ordonanță, creditorul poate cere plata întregii datorii după 90 de zile consecutive de restanță, nu după prima zi de întârziere.

Legea nr. 243/2024 limitează costurile anumitor credite IFN, de cel mult 100.000 de lei, pe cel mult cinci ani și fără ipotecă; se aplică din 11 noiembrie 2024. Pentru creditele acoperite de plafoanele sale, suma totală de plată nu poate depăși dublul sumei împrumutate. Dacă ai un contract încheiat înainte de acea dată, poți cere în scris revizuirea costului. IFN-ul trebuie să trimită o propunere în cel mult 30 de zile; după un refuz explicit sau un răspuns întârziat peste 45 de zile, poți cere instanței schimbarea contractului, în condițiile legii.

Dacă nu primești răspuns la cererea scrisă în 30 de zile sau răspunsul nu rezolvă problema, poți apela la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Procedura CSALB este gratuită pentru consumator și poate dura cel mult 90 de zile. Dacă reclami încălcarea drepturilor tale, poți depune o sesizare și la ANPC. Păstrezi extrasele și corespondența cu creditorul, dar și contractul, fișa ofertei și graficul de rambursare.

Întrebări frecvente

Dacă plătesc doar suma minimă la card, rămân ratele fără dobândă?

Depinde de card. În septembrie 2024, Banca Transilvania descria produsul Star astfel: dacă plătești doar o parte din rată, trebuie să achiți minimum 10% din suma folosită, iar pentru rest se aplică o dobândă de 24% pe an. Verifici ce scrie în contractul cardului tău pentru cumpărăturile deja împărțite în rate.

O întârziere de o zi apare la Biroul de Credit?

Nu automat. Potrivit informării Biroului de Credit, o restanță poate fi raportată după ce întârzierea depășește 30 de zile calendaristice, numai dacă ai fost notificat cu cel puțin 15 zile înainte.

Pot renunța la un credit de consum după ce l-am semnat?

Pentru creditele acoperite de ordonanță, ai 14 zile calendaristice să te retragi. Dacă ai primit banii, returnezi suma folosită și dobânda pentru perioada respectivă în cel mult 30 de zile de la notificarea retragerii.

Pot plăti creditul mai repede dacă îmi rămân bani?

Da. Plata înainte de termen reduce dobânda și costurile pentru perioada rămasă. La dobândă fixă, creditorul poate cere cel mult 1% din suma plătită mai devreme dacă rămâne peste un an din contract sau 0,5% dacă rămâne cel mult un an; la dobândă variabilă nu se percepe această compensație.

Ce se schimbă dacă îmi pierd locul de muncă?

Pentru creditele de consum acoperite de ordonanță, în caz de șomaj sau de scădere a salariului cu cel puțin 15%, dobânda pentru întârziere poate depăși dobânda curentă cu cel mult două puncte procentuale, în condițiile și pe perioada prevăzute de lege. Anunți creditorul în scris și ceri o soluție pentru ratele pe care nu le mai poți plăti.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: OUG nr. 50/2010; Regulamentul BNR nr. 17/2012; Legea nr. 243/2024; MoneyHelper; explicațiile BCR și ale Băncii Transilvania despre ratele fără dobândă; Biroul de Credit; CSALB; ANPC.