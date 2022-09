Idei de obiective turistice pe care nu le poti rata in Germania

Ai decis ca anul acesta este momentul sa faci o vizita in Germania? Foarte bine! Noi te sustinem si iti prezentam mai multe obiective turistice pe care nu ar trebui sa le ratezi odata ce ajungi aici, astfel incat sa obtii o vacanta superba.

Pentru a ajunge aici, iti recomandam sa apelezi la transport de persoane cu microbuzul Romania -Germania , un serviciu care te va ajuta sa calatoresti in conditii foarte bune si sa te bucuri de peisajele din tarile prin care treci. Poti merge direct de la o adresa la alta, ceea ce reprezinta un avantaj considerabil in momentul in care vrei sa nu pierzi deloc timpul cu drumul. Daca iei in calcul si preturi avantajoase, vei descoperi ca ai gasit cea mai eficienta metoda de transport. De asemenea, calatoria cu microbuzul iti permite sa te bucuri si de un transport de colete Romania Germania sau chiar de bagaje mai grele si mai voluminoase la un pret excelent.

Conecteaza-te cu viata rurala

Daca petreci timp doar in orasele mari in timp ce esti in Germania, iti faci un deserviciu major. Orasele si satele mici imprastiate in mediul rural german ofera oportunitati excelente de a intra in legatura cu cultura locala, de a intalni oameni, de a incerca diferite mancaruri si de a vedea arta si cultura.

Unul dintre cele mai bune orase mici de vizitat din Germania este Rothenburg ob der Tauber. Situat in nordul Bavariei, faima acestui oras fermecator este reprezentata de arhitectura sa medievala frumos conservata. Este un loc grozav pentru a vedea faimoasele case cu cherestea, tipice arhitecturii germane si bavareze. In orase ca acesta, poti sa te plimbi pe strazile pietruite, sa vizitezi magazinele si muzeele locale si sa te bucuri de stilul de viata relaxat. Alte orase si sate mici de vizitat includ Bad Wimpfen, Schiltach si Esslingen.

Alpii germani

Iti plac muntii? Exista Alpii germani pentru privelisti montane absolut fabuloase. Preferi padurile? Aventureaza-te in cele 11,4 milioane de hectare de padure care acopera tara, cum ar fi Padurea Neagra din sud-vestul Germaniei sau intinderile luxuriante, pline de animale salbatice din Parcul National al Padurii Bavareze. Ce zici de niste plaje? Nordul Germaniei le are si pe acelea, cu intinderi frumoase de nisip alb curat care marginesc Marea Nordului.

In toata tara, peisajele minunate sunt accesibile pentru recreere in aer liber, aproape de orase. Poti calatori de-a lungul raului Rin, inconjurat de dealuri impadurite si trecand prin regiuni importante de vinificatie.

Germanii si-au adus chiar si dragostea pentru natura in orasele lor, cu parcuri uriase precum Tiergarten din Berlin.

Toate acele peisaje superbe inseamna ca germanii au o multime de oportunitati de a petrece timp in aer liber. Si cu siguranta profita de asta. Cu paduri, munti si parcuri nationale din belsug, drumetiile sunt un sport popular in aer liber aici. Si daca alegi calatoria cu un microbuz spre Germania, cu siguranta te vei bucura de multe peisaje minunate pe tot parcursul drumului.

De asemenea, germanilor le place sa petreaca timpul pe apa. Cu peste 12.200 de lacuri si corpuri de apa din intreaga tara, pe langa rauri si coasta de nord, poti participa la tot felul de sporturi acvatice, cum ar fi inot, plimbari cu barca, canotaj, caiac si schi nautic. Poti chiar sa faci surf aici fara a merge la ocean.