Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a impus obligații fiscale suplimentare de peste 8 milioane de euro unui mare contribuabil, în urma unui control pe tema prețurilor de transfer. Acțiunea, derulată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, reprezintă unul dintre cele mai dure semnale transmise recent multinaționalelor care derulează tranzacții intragrup.

O notă de plată usturătoare

Cifrele sunt, pe bune, amețitoare. În urma controlului, „baza impozabilă a fost majorată de la aproximativ 26 mil. euro la peste 77 mil. euro”. Iar asta nu e tot. Impactul direct s-a văzut în obligațiile de plată, unde „impozitul pe profit stabilit de organul fiscal a fost de trei ori mai mare (12 mil. euro) decât cel declarat iniţial de societate (aprox. 4 mil. euro)”.

Servicii intragrup sub lupa Fiscului

Miza întregului dosar a constat în tranzacțiile cu entități afiliate din afara țării. Mai precis, inspectorii au analizat cheltuieli cu servicii intragrup de peste 42 de milioane de euro, acoperind o gamă largă de la consultanță și IT până la contabilitate, HR și logistică. Dar cum s-a ajuns aici, mai exact?

Fiscul susține că societatea verificată nu a reușit să demonstreze suficient de convingător câteva puncte esențiale:

necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfăşurată în România;

beneficiul economic concret obţinut de societate;

modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii şi centre de cost;

delimitarea între serviciile operaţionale şi costurile aferente acţionariatului (costuri care, teoretic, nu ar trebui să încarce filiala din România).

ANAF transmite un mesaj clar pieței: facturile intragrup fără o substanță economică reală intră frontal în vizorul inspectorilor.

Modelul lohn și riscurile ascunse

Compania verificată opera în regim lohn, cunoscut și ca „toll manufacturing”. Acest model presupune funcții limitate, fără ca filiala locală să aibă control asupra produselor finite, materiilor prime sau relațiilor comerciale externe. În acest context specific, inspectorii au argumentat că anumite costuri și servicii facturate din grup nu puteau fi justificate în raport cu activitatea efectivă din România.

Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. Inspectorii au concluzionat că nu toate costurile operaţionale au fost incluse în baza de cost, așa că au trecut la reîntregirea acesteia și la recalcularea profitului conform principiului valorii de piață.

Un avertisment direct pentru multinaționale

Dar dincolo de acest caz punctual, acțiunea se înscrie într-o strategie mai amplă. Instituția a comunicat clar că această verificare face parte din eforturile de combatere a „diminuării nejustificate a bazei impozabile prin tranzacţii intragrup”.

Mesajul este direct.

ANAF avertizează că verificările pe tema prețurilor de transfer vor continua, cu un focus special pe situațiile unde cheltuielile intragrup nu pot fi susținute cu documente clare și beneficii economice demonstrabile. Pentru marile companii, dosarul de prețuri de transfer și documentarea serviciilor primite din grup au devenit, oficial, o linie critică de risc fiscal.