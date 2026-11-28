Premier Energy, grup controlat majoritar de fondul ceh Emma Capital, a finalizat preluarea Distribuție Energie Oltenia (DEO), potrivit anunțului companiei de la sfârșitul lunii noiembrie 2026. Rețeaua deservește aproximativ 1,5 milioane de clienți din șapte județe, iar schimbarea proprietarului nu le modifică automat factura sau contractul de furnizare.

Preluarea nu stabilește un nou tarif de distribuție. Compania nu a anunțat că oamenii trebuie să semneze alte acte ori să schimbe furnizorul din acest motiv. DEO rămâne firma care operează rețeaua, nu firma cu care fiecare client are neapărat contract pentru energia consumată.

Rețeaua are aproximativ 80.000 de kilometri și deservește județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea, potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Ce tarif de distribuție se aplică după preluare

Tarifele DEO sunt stabilite de ANRE, nu prin vânzarea companiei. Ordinul ANRE nr. 75/2025 le aplică de la 1 ianuarie 2026, înainte de finalizarea preluării. Tariful de distribuție este partea din costul energiei plătită pentru folosirea rețelei; nu reprezintă întreaga factură.

Valorile din ordin sunt de 39,37 lei pentru 1.000 kWh distribuiți la înaltă tensiune, 83,43 lei la medie tensiune și 210,45 lei la joasă tensiune. Sumele nu includ TVA. Acestea sunt tarife pe cantitatea de energie distribuită, nu o plată fixă datorată de fiecare client.

Unde se anunță o pană de curent

Clienții din cele șapte județe pot sesiza în continuare o avarie la DEO, la 0800 500 000, număr gratuit, sau la 0251 408 006, 0251 408 007 și 0251 408 008, numere cu tarif normal. Pentru problemele care țin de contractul de furnizare rămân valabile datele de contact ale furnizorului cu care clientul a încheiat contractul.

Ce se schimbă pentru cei care vor alt furnizor

Consiliul Concurenței a autorizat condiționat tranzacția, potrivit comunicării din 23 noiembrie 2026. Timp de 24 de luni de la autorizare, Premier Energy nu poate adresa contraoferte clienților care și-au arătat intenția de a schimba furnizorul. DEO trebuie să aibă doar un rol tehnic în această schimbare.

În aceeași perioadă, grupul nu poate folosi informațiile comerciale sensibile obținute prin distribuitor pentru a-și avantaja furnizorul. DEO trebuie să trateze la fel furnizorii concurenți și să le dea acces egal la sistemele sale informatice. Un supraveghetor independent desemnat de Consiliul Concurenței urmărește respectarea angajamentelor timp de doi ani.

Cine deține rețeaua și cât valorează tranzacția

Premier Energy deține acum indirect întreaga companie DEO, prin preluarea firmei-mamă Felix Distribution Holdings. Înainte de vânzare, DEO era controlată de Macquarie Asset Management. Premier Energy a preluat integral și Evryo Power.

Premier Energy a estimat valoarea tranzacției la aproximativ 700 de milioane de euro. Creditul de 850 de milioane de euro contractat pentru finanțarea achiziției este o sumă diferită, nu prețul rețelei. Acordul de preluare a fost anunțat în aprilie 2026, aprobat de acționarii Premier Energy în iunie și finalizat după obținerea aprobărilor necesare.