„Din 2019, creșterile în căutari ale produselor pentru cămin cu recenzii s-au triplat” – interviu CEO Biano.ro Michael Zelinka

După un 2020 plin de provocări și un 2021 al adaptărilor, una dintre vedetele e-commerce-ului mondial, segmentul home & deco, nu dă semne de încetinire – ba din contră.

Am stat de vorbă despre acest fenomen cu Michael Zelinka, CEO Biano România și fondator al rețelei Biano, marketplace-uri de produse pentru cămin, prezente în 7 țări (România, Ungaria, Cehia, Slovacia, Olanda, Portugalia, Brazilia).

Grație avântului cumpărăturilor online de mobilier și decorațiuni, cei de la Biano au perspective de lansare pe 3-4 piețe noi în perioada următoare.

În interviul următor, antreprenorul originar din Cehia relatează despre perspectiva Biano asupra comerțului electronic home & deco în noile vremuri pandemice, ce stau sub semnul variantei Delta Covid-19 și despre cum va evolua e-commerce-ul home & deco în trimestrul 4 2021 la nivel mondial.

Cum a afectat răspândirea variantei Delta a Covid-19 magazinele dvs. partenere până acum? Au simțit impactul lipsei de materii prime la nivel mondial ori al prețului crescut al livrărilor de materiale, de exemplu?



Cu siguranță există un impact asupra lanțurilor de aprovizionare ale partenerilor noștri. Din analizele noastre, efectele principale ar putea fi resimțite abia în primăvara 2022, chiar dacă situația s-a îmbunătățit în vara 2021. Încă nu suntem siguri dacă aceasta este starea finală. Dar dacă ar fi să judecăm după listările de produse pe platformele Biano, de exemplu, vedem un număr din ce în ce mai mare.

Credeți că magazinele online de produse pentru cămin sunt mai bine pregătite și echipate pentru a face față impactului noii variante Covid? Cum i-ați ajutat în această privință?

Partenerii noștri, magazinele online înregistrate pe platformele Biano, au reacționat într-un mod foarte rezonabil. În general, și-au adaptat lanțul de aprovizionare, restructurându-și oferta în funcție de disponibilitate.

De asemenea, au înțeles schimbarea din comportamentului clienților, acordând, pe cale de consecință, o importanță mai mare vizibilității online.

De două ori mai mulți oameni cumpără mobilier în România pentru că au observat comerciantul/produsul online. La fel de important: cumpărătorii au căpătat și menținut experiența achizițiilor home & deco online.

În cele din urmă, partenerii noștri au valorificat experiența încă din primul val al pandemiei, pentru a-și cârmui mai bine afacerea.

Care credeți că va fi focusul vizitatorilor Biano în lunile următoare? Ce produse caută clienții, după mai bine de un an de activități majoritar desfășurate în interior?

Vedem o schimbare extraordinară în comportamentul clienților. În România, de 2,5 ori mai mulți oameni folosesc social media în cercetările lor atunci când cumpără produse home & deco online (o atestă un studiu Kantar și Google).

În această perioadă, de trei ori mai mulți oameni din România au căutat recenzii de produse de mobilier, independente, prin comparație cu anul 2019.

Vedem tendințe similare pe platformele Biano și le abordăm cu instrumente excelente, precum Biano Star – o suită de soluții pentru partenerii noștri pentru a obține feedback cu privire la experiența și produsele pe care le vând. În aceste demersuri, Biano servește ca un partener independent și imparțial.

Câți parteneri noi ați înregistrat pe toate platformele Biano în 2021,

comparativ cu 2020?

Vedem o creștere susținută a numărului de parteneri, de peste 20% de la an la an. Și, după cum am menționat, parteneriatele noastre din România sunt din ce în ce mai numeroase.

Care sunt indicatorii de performanță pe care îi veți avea în vedere la finele lui 2021?

Bineînțeles că veniturile noastre și veniturile pe care le aducem partenerilor noștri sunt principalele noastre obiective. Credem că putem păstra o creștere puternică, de aproape 80%.

În plus, cu lansări viitoare, precum Biano Studio, ne vom uita mai mult la coeficienții de interacțiune a vizitatorilor noștri cu conținutul de pe platformele Biano.

Biano Studio este parte din funcționalitățile pe care le veți lansa? Ce alte instrumente de pe platformele Biano credeți că vor asigura mai mult trafic și vânzări pentru partenerii Biano, în trimestrul 4 al acestui an?

Pe platformele Biano aducem o mulțime de instrumente în folosul magazinelor partenere, de pe urma cărora au de câștigat și vizitatorii noștri, firește.

Toate sunt gratuite, iar magazinelor noastre partenere, înregistrate deja sau care doresc să se înregistreze pe Biano, le oferim nu doar aceste instrumente, ci și ajutor în implementare și gestionare.

Din categoria tool-urilor deja lansate, avem, în primul rând, Biano Star – un nou mod prin care magazinele home & deco online pot interacționa cu clienții lor, un sistem de recenzii din partea clienților, care pot încărca si poze cu produsul și relata mai multe despre experiențele lor cu acele piese achiziționate, în propriul cămin.

La fel de util, un alt mijloc de-a face cross selling, Biano Button, bazat pe tehnologia proprie creată de echipa noastră, intern, un instrument de inteligență artificială (AI).

Avem și Biano Pixel, un tool de măsurare a performanței conținutului, prin care utilizatorilor li se oferă recomandări, cu care chiar doresc să interacționeze în călătoria lor online în universul home & deco.

În plus, nou-lansatul Biano Studio, un instrument foarte creativ, care-i va motiva pe utilizatori să devină propriii designeri de interior.

Ce alte atuuri ale marketplace-ului Biano credeți că sunt relevante pentru un retailer online de mobilier?

Echipa Biano înțelege că, pentru a adăuga valoare pe segmentul home & deco online, trebuie să le furnizăm utilizatorilor noștri plusuri exclusive, în procesul de achiziție. Și o facem, folosind tehnologia.

Printre multele investiții pe care le realizăm, noi investim foarte mult în dezvoltare și îmi permit să aleg 3 produse, disponibile exclusiv la Biano, rezultatele acestei munci de dezvoltare.

Primul – căutarea prin imagini – cel mai sofisticat instrument bazat pe inteligență artificială, pentru descoperirea, explorarea și compararea produselor pentru cămin.

Pixelul Biano este un instrument exclusiv, cu copyright, care duce integrarea partenerilor la nivelul următor și permite un control mai mare asupra direcționării utilizatorilor spre produsele retailerilor.

Iar Biano Button este o funcție revoluționară, oferită gratuit partenerilor noștri, care le permite partenerilor noștri să folosească motorul nostru de similaritate AI și, pe cale de consecință, le permite clienților să exploreze mai multe articole.

Inteligența artificială a fost – și continuă să fie – în centrul inovațiilor Biano. Cum credeți că va schimba peisajul online home & deco după 2021?

Cu siguranță asistăm la o integrare mai profundă a AI în e-commerce-ul home & deco. Această tendință va continua.

În zilele noastre este practic imposibil să găsești o parte din Biano care să nu folosească AI într-o anumită formă.

În plus, intenționăm să introducem mai multe funcții centrate pe utilizator, în care AI aduce o valoare enormă.

Vorbind despre peisajul online home & deco, care sunt piețele dvs. cele mai performante, în ceea ce privește veniturile pentru parteneri?

Piețele din Cehia și Slovacia rămân dominante, în ceea ce privește dimensiunea lor.

Cu toate acestea, piețele din România și Ungaria dețin o creștere foarte solidă. Acest lucru este corelat cu mărimea veniturilor partenerilor noștri.

Dar în ceea ce privește apetența pentru folosirea instrumentelor AI? Împărțirea este aceeași?



În general, da – cu cât piața este mai mare, cu atât acceptarea instrumentelor AI este mai mare. Vedem unele nuanțe – de exemplu, piața din România este mai deschisă să folosească instrumentul de căutare prin imagini decât altele.