Acționarii Metinvest Tubular Iași, fosta fabrică Tepro, au aprobat oprirea producției și concedierea colectivă a 194 dintre cei 195 de salariați, a confirmat compania la 24 noiembrie 2026. Angajații vizați au dreptul la cel puțin 20 de zile lucrătoare de preaviz și pot cere indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc condițiile.

Fabrica aparține grupului ucrainean Metinvest, controlat de Rinat Ahmetov. Directorul general este singurul angajat care nu intră în procedura de concediere. Compania a anunțat autoritățile despre concedierea colectivă la 30 octombrie 2026.

Reprezentanții companiei au explicat pentru TVR că fabrica nu mai poate produce fără oțelul adus de la un combinat din Ucraina, lovit de atacurile rusești. Aducerea materiei prime din alte țări europene ar costa mai mult, iar fabrica ar lucra în pierdere. Tepro produce țevi la Iași din 1964; Metinvest a cumpărat fabrica la 16 decembrie 2025.

Când încetează contractele și ce bani primesc angajații

Compania nu a anunțat calendarul încetării contractelor. Hotărârea acționarilor din 24 noiembrie nu stabilește, prin ea însăși, ziua în care fiecare salariat rămâne fără loc de muncă. Pentru concedierea din motive economice, preavizul este de cel puțin 20 de zile lucrătoare.

Potrivit sumelor publicate de Iași TV Life la 24 noiembrie, angajații cu peste 10 ani vechime vor primi câte 10.000 de lei net, iar cei cu peste 30 de ani de activitate, câte 25.000 de lei net. Alte compensații se acordă potrivit contractului colectiv de muncă. Sumele anunțate nu sunt o plată identică pentru toți cei 194 de salariați.

Cine poate primi indemnizație de șomaj

Un salariat al cărui contract încetează din motive care nu țin de vina sa poate cere indemnizație dacă a plătit contribuții cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni. Mai trebuie să nu îndeplinească condițiile de pensionare, să nu aibă venituri sau să aibă venituri sub pragul legal și să se înscrie la agenția pentru ocuparea forței de muncă de care aparține după domiciliu ori reședință. Acestea sunt condițiile arătate de AJOFM Iași pentru indemnizația de șomaj.

Perioada de plată poate fi de 6, 9 sau 12 luni, în funcție de cât timp a contribuit persoana. Compensația plătită la plecarea din fabrică și indemnizația de șomaj sunt plăți diferite; dreptul la șomaj se stabilește după condițiile verificate de agenție.

Ce acte se depun și de când poate începe plata

Pentru a cere indemnizația, fostul angajat depune cererea la agenția pentru ocuparea forței de muncă, împreună cu:

actul de identitate și actele de studii sau calificare;

declarația privind eventualele restricții medicale;

carnetul de muncă și adeverința de la angajator cerută de normele Legii nr. 76/2002.

Dacă cererea este înregistrată în cel mult 10 zile de la încetarea contractului, indemnizația se acordă de la data încetării. Cele 10 zile nu se calculează de la anunțul închiderii fabricii.

Câte concedieri colective au fost în țară

Datele ANOFM citate de TVR arată că 10.451 de angajați au fost concediați colectiv în România până la sfârșitul lunii august 2026, cu aproximativ 2.200 mai mulți decât în aceleași opt luni din 2025. Separat, 208 companii au anunțat intenția de a concedia peste 22.000 de persoane în 2026; această cifră privește concedieri anunțate, nu locuri de muncă deja pierdute.

Metinvest nu a anunțat o dată pentru reluarea producției la fabrica din Iași.