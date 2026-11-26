Ajutorul anual pentru chirie, curent și încălzire este destinat veteranilor de război, văduvelor de război și unor persoane rănite în război, nu tuturor pensionarilor sau chiriașilor. La 26 noiembrie 2026, suma pentru anul 2026 nu este confirmată printr-o hotărâre adoptată. Ajutorul este asigurat de instituția care plătește indemnizația de veteran.

Cine poate primi ajutorul anual

Articolul 16 din Legea nr. 44/1994 acordă dreptul veteranilor de război și văduvelor de război. Sunt incluse și persoanele care au rămas cu o infirmitate din cauza mijloacelor de luptă ale războiului, deși nu se aflau în serviciul ordonat. Legea nu pune un plafon de venit și nu condiționează ajutorul de numărul oamenilor din gospodărie.

Un pensionar cu facturi mari nu primește acest ajutor doar pentru că are venituri mici. Pentru el există programul general de sprijin la încălzire, cu alte condiții și altă cerere.

Cât se primește și cum se calculează suma

Guvernul stabilește pentru fiecare an o sumă pe persoană, ținând seama de prețuri și de propunerile asociațiilor veteranilor. Plata este anuală. Suma nu se calculează ca procent din chirie, din facturi sau din venit.

La 26 noiembrie 2026, proiectul pentru ajutorul aferent anului 2026 este în dezbatere. Suma și data plății pentru acest an nu sunt confirmate printr-o hotărâre adoptată. O notă transmisă Consiliului Economic și Social indica 456 de lei de persoană pentru 2024 și propunea 482 de lei de persoană pentru 2025, cu plata în ianuarie 2026. Cei 482 de lei apar într-un proiect pentru 2025, nu reprezintă suma stabilită pentru 2026.

Calculul pornește de la suma anuală stabilită de Guvern și de la numărul persoanelor care au dreptul. Dacă suma ar fi de 500 de lei de persoană, de exemplu, două persoane eligibile ar primi câte 500 de lei, adică 1.000 de lei împreună. Cei 500 de lei sunt aleși numai pentru acest exemplu.

Unde se cere ajutorul și ce acte sunt cunoscute

Ajutorul este asigurat prin casa care plătește indemnizația de veteran: casa teritorială de pensii sau, pentru beneficiarii din sistemele instituțiilor militare, casa sectorială. Casa Națională de Pensii Publice prezintă actele pentru stabilirea calității de veteran ori de văduvă, dar nu publică o cerere anuală separată, un formular sau un termen de depunere pentru acest ajutor. Regulile prezentate nu precizează nici că plata se face automat.

Persoana căreia nu i-a fost încă stabilită calitatea de beneficiar se adresează casei de pensii. Pentru stabilirea acestei calități, CNPP indică o cerere, acte de identitate și de stare civilă, livretul sau certificatul militar și cuponul de pensie, după caz. Persoana care primește deja indemnizația de veteran cere casei care o plătește să îi spună cum se face plata ajutorului anual în cazul său. Pentru această plată nu este publicată o listă distinctă de acte. Dacă plata lipsește ori este refuzată, persoana poate cere un răspuns scris aceleiași case de pensii. Pentru ajutorul anual nu este precizat un termen special de contestație în regulile prezentate aici.

Ajutorul pentru încălzire are alte condiții

Programul general pentru încălzire, reglementat de Legea nr. 226/2021, se adresează persoanelor cu venituri mici. Venitul mediu net lunar nu poate depăși 1.386 de lei pe membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură. Ajutorul se cere la serviciul local de asistență socială, prin cerere și declarație despre familie, venituri și încălzirea locuinței. El privește o singură locuință și un singur sistem principal de încălzire.

Pentru programul general sunt cerute acte privind veniturile și locuința, precum și facturi de utilități, după situație. Acestea nu trebuie confundate cu actele pentru stabilirea calității de veteran: pentru plata anuală nu este publicată o listă separată de facturi sau acte de chirie. Legile prezentate nu stabilesc expres dacă ajutorul anual poate fi primit împreună cu sprijinul general pentru încălzire ori cu suplimentul pentru energie. Persoana care le solicită pe amândouă poate cere lămuriri casei de pensii și serviciului local de asistență socială.

Întrebări frecvente

Pot primi ajutorul anual dacă stau cu chirie?

Da, dacă fac parte dintr-una dintre categoriile de beneficiari. Chiria este una dintre cheltuielile acoperite parțial, iar pentru ajutorul anual nu este indicată o obligație separată de a prezenta contractul de închiriere.

Ajutorul acoperă și încălzirea cu gaze sau lemne?

Da. Legea include gazele naturale și combustibilii solizi sau lichizi folosiți pentru nevoile casei.

Pot cere suplimentul pentru energie fără ajutorul general pentru încălzire?

Da. Suplimentul pentru energie poate fi cerut separat sau împreună cu ajutorul general pentru încălzire. Această regulă nu lămurește dacă suplimentul poate fi cumulat și cu ajutorul anual al veteranilor.

Este necesară o anchetă socială pentru ajutorul anual?

Regulile prezentate pentru ajutorul anual nu prevăd o astfel de verificare. Ancheta socială este obligatorie în programul general atunci când se cere ajutor pentru încălzirea cu energie electrică; ea se face în 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Legea nr. 44/1994 și Legea nr. 226/2021, prin Portalul Legislativ; Ministerul Muncii, proiectul privind ajutorul anual pentru 2026; nota de fundamentare și proiectul pentru 2025 transmise Consiliului Economic și Social; Casa Națională de Pensii Publice; Direcțiile de Asistență Socială Piatra-Neamț și Arad.