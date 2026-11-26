Un angajat cu salariul minim poate primi 422,20 lei brut în plus dacă lucrează câte opt ore de Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, și de 1 Decembrie 2026, dar numai dacă, din motive justificate, nu primește timp liber în schimb. Dacă primește timp liber, i se cuvin 16 ore libere plătite, fără acest spor pentru aceleași ore.

Când poate fi chemat la muncă

Codul muncii, în forma aplicabilă din 27 aprilie 2026, stabilește că 30 noiembrie și 1 decembrie sunt sărbători legale în care, de regulă, nu se lucrează. Articolele 140 și 141 permit munca în unități sanitare, în alimentația publică și în locuri unde activitatea nu poate fi oprită din cauza felului în care se desfășoară.

Pentru orele lucrate în aceste locuri, articolul 142 prevede mai întâi timp liber plătit, corespunzător orelor muncite, în următoarele 30 de zile. Dacă angajatorul nu îl poate acorda din motive justificate, plătește un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent acelor ore. Salariatul păstrează plata obișnuită pentru orele lucrate și primește sporul peste ea; nu primește și spor, și timp liber pentru aceleași ore.

Cât valorează cele două ture

Hotărârea Guvernului nr. 146 din 12 martie 2026 a stabilit salariul minim general la 4.325 de lei brut pe lună, de la 1 iulie 2026. Pentru calculul fiecărei ture de opt ore, salariul lunar se împarte la orele de lucru ale lunii, apoi se înmulțește cu opt.

30 noiembrie: 20 de zile lucrătoare, adică 160 de ore în noiembrie. Valoarea turei este 4.325 ÷ 160 × 8 = 216,25 lei brut.

1 decembrie: 21 de zile lucrătoare, adică 168 de ore în decembrie. Valoarea turei este 4.325 ÷ 168 × 8 = 205,95 lei brut, după rotunjire.

Împreună, cele două ture valorează 422,20 lei brut din salariul obișnuit. Dacă nu se acordă timp liber, sporul minim adaugă încă 422,20 lei brut, aproximativ 9,76% din salariul minim lunar. Plata aferentă celor două ture, cu salariul obișnuit și sporul adunate, este de aproximativ 844,40 lei brut, dar numai 422,20 lei reprezintă bani în plus față de salariul lunar.

Calculul folosește orele de lucru ale fiecărei luni din parametrii publicați de ANAF la 3 februarie 2026. Valoarea de 25,949 lei pe oră din hotărârea salariului minim este calculată la o medie lunară de 166,667 ore, nu la cele 160 sau 168 de ore folosite aici. Sumele de mai sus nu includ alte sporuri.

Cum se calculează la alt salariu

La un salariu de bază de 6.000 de lei brut pe lună, de exemplu, opt ore valorează 6.000 ÷ 160 × 8 = 300 de lei brut în noiembrie. În decembrie, calculul este 6.000 ÷ 168 × 8 = 285,71 lei brut, după rotunjire. Dacă nu se acordă timp liber, sporul minim pentru cele două ture este de 585,71 lei brut peste salariul obișnuit.

Acestea sunt sume brute, nu bani primiți integral în cont. Din veniturile salariale se calculează contribuția la pensie de 25%, cea la sănătate de 10% și impozitul de 10%, după deducerile aplicabile, conform articolelor 138, 156 și 64 din Codul fiscal. Suma rămasă în mână depinde și de celelalte venituri și de datele folosite la calculul salariului.

Ordonanța de urgență nr. 89 din 23 decembrie 2025 permite ca 200 de lei pe lună să nu fie taxați între 1 iulie și 31 decembrie 2026, dacă sunt îndeplinite toate condițiile: normă întreagă, funcția de bază, salariu de bază egal cu minimul și venit brut lunar de cel mult 4.600 de lei, cu excluderile prevăzute de act. La salariul de bază de 4.325 de lei, fără alte venituri relevante, sporul din exemplu duce brutul la 4.541,25 lei în noiembrie și la 4.530,95 lei în decembrie. Prin urmare, sporul singur nu trece de plafonul de 4.600 de lei în niciuna dintre luni; cei 200 de lei sunt o parte netaxată a salariului, nu o plată în plus.

Ce faci dacă nu primești dreptul cuvenit

Verifică programul, orele trecute în pontaj și fluturașul de salariu. Păstrează programul de lucru, mesajele și dovada plății. Cere în scris angajatorului timpul liber sau, dacă acesta nu a fost acordat din motive justificate, sporul pentru orele lucrate. Dacă problema nu se rezolvă, depune o sesizare la inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Drepturile salariale restante pot fi cerute apoi la tribunal în termen de trei ani.

Încălcarea regulilor privind zilele de sărbătoare legală și compensarea muncii poate fi sancționată cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit Codului muncii. Nu este necesară o cerere pentru a dobândi dreptul la timp liber sau la spor; programul, pontajul și fluturașul ajută la dovedirea orelor și a plății.

Întrebări frecvente

Primesc spor dacă lucrez mai puțin de opt ore?

Da, dacă nu primești timp liber în condițiile legii. Sporul se calculează pentru orele lucrate, nu automat pentru opt ore; regula se aplică și salariaților cu program redus sau în ture.

Se schimbă regula pentru angajații de la stat?

Pentru personalul bugetar vizat de Legea nr. 141 din 25 iulie 2025, munca în sărbători legale se compensează în 2026 numai cu timp liber, în următoarele 90 de zile. Militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare au reguli speciale.

Poate fi sporul mai mare de 100%?

Da. Procentul de 100% este minimul datorat când nu se acordă timp liber; contractul de muncă poate prevedea un spor mai mare.

Se plătește sporul la întregul salariu lunar?

Nu. Sporul se calculează numai la salariul de bază corespunzător orelor lucrate în sărbătoarea legală, nu la toate orele din lună.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Codul muncii, în forma aplicabilă din 27 aprilie 2026; Hotărârea Guvernului nr. 146 din 12 martie 2026; parametrii declarației D112 publicați de ANAF la 3 februarie 2026; Legea nr. 141 din 25 iulie 2025; Ordonanța de urgență nr. 89 din 23 decembrie 2025; Codul fiscal; explicațiile Inspecției Muncii privind drepturile salariale și sesizarea angajatorului.