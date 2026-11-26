Când venitul nu îți mai ajunge pentru facturi și rate, notează banii pe care îi vei primi și toate scadențele din următoarele 30 de zile, apoi scrie creditorilor și furnizorilor înainte să se adune restanțele. Păstrează mai întâi bani pentru hrană, medicamente, locuință, utilitățile esențiale și drumul necesar ca să muncești.

Aceasta este o ordine practică, nu o regulă legală care stabilește ce datorie trebuie plătită prima. Pentru fiecare plată amânată, cere în scris costul întârzierii, urmările și o variantă de plată.

Ce faci în următoarele 30 de zile

Adună veniturile pe care știi că le vei primi. Notează lângă fiecare factură și rată suma și ziua scadenței. Scade din venit cheltuielile indispensabile și plățile scadente: dacă rezultatul este sub zero, suma care lipsește trebuie discutată înainte de scadență. Separă banii pentru hrană, medicamente, locuință, utilități esențiale și transportul necesar pentru venit. Nu presupune că toate restanțele au aceleași costuri sau urmări: verifică factura ori contractul și întreabă în scris ce se întâmplă dacă plătești mai târziu. Trimite cereri scrise creditorilor și furnizorilor, cu dovezi despre scăderea veniturilor și cheltuielile pe care nu le poți evita. Cere o soluție precisă și păstrează numărul de înregistrare și răspunsul. Verifică la primărie ajutorul pentru încălzire și venitul minim de incluziune. Dacă ai rămas fără serviciu sau cauți altul, înscrie-te și la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă. Înainte să acoperi lipsa de bani cu un nou împrumut, compară suma totală pe care o vei da înapoi și bunurile pe care le-ai putea pierde, nu numai rata lunară.

Ce verifici pentru fiecare plată

Plata Ce pregătești și cui scrii Când și ce verifici Chirie Contractul și suma disponibilă; scrii proprietarului. Înainte de scadența din contract, ceri condițiile unei amânări și urmările întârzierii. Curent Factura și dovada situației tale; scrii furnizorului. Înainte de scadență, ceri un plan de plată și întrebi ce se întâmplă dacă rămâne o sumă neachitată. Gaze sau căldură Factura și suma pe care o poți plăti; scrii furnizorului. Înainte de scadență, verifici contractul și ceri în scris costurile și urmările întârzierii. Credit pentru locuință Contractul și dovezile veniturilor și cheltuielilor; scrii creditorului. Înainte să ratezi plata, ceri o soluție și costul ei total. Dacă dificultățile depășesc 60 de zile, creditorul trebuie să îți comunice restanțele, costurile și riscurile, după caz. Alt credit Contractul și dovezile veniturilor și cheltuielilor; scrii băncii sau instituției financiare nebancare. Înainte de scadență, ceri costul întârzierii și o variantă de plată. Nu presupune că regulile speciale pentru creditul imobiliar se aplică și acestui contract.

Ce poți cere creditorului și furnizorului

Pentru un credit garantat cu locuința, OUG nr. 52/2016 cere creditorului să caute, după caz, o soluție rezonabilă când apar dificultăți financiare. Poți propune rate mai mici pentru o vreme, amânarea plăților, prelungirea duratei, schimbarea dobânzii sau refinanțarea. Creditorul nu este obligat să accepte exact varianta cerută.

O cerere scurtă poate spune: „Am creditul nr. __. Venitul meu a scăzut din __, iar în prezent pot plăti __ lei lunar. Solicit __ și anexez dovezile veniturilor și cheltuielilor. Vă rog să îmi comunicați în scris noul grafic, costul total și urmările unei plăți întârziate.” Păstrează cererea, anexele și dovada depunerii.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei arată că un client vulnerabil de energie electrică poate cere împărțirea facturii în plăți pe cel puțin trei luni sau pe perioada convenită cu furnizorul. Pentru alte contracte, cere o înțelegere scrisă și verifică ce permite contractul; acest drept de minimum trei luni nu se aplică automat tuturor clienților și utilităților. Dacă factura este greșită, contest-o în scris și păstrează numărul de înregistrare. Dacă folosești acasă un aparat medical alimentat electric, depune la furnizor actele care dovedesc acest lucru.

Ce ajutor poți cere la primărie

În sezonul rece 2026-2027, pot cere ajutor pentru încălzire familiile al căror venit mediu net lunar nu trece de 1.386 lei pe persoană, precum și persoanele singure al căror venit nu trece de 2.053 lei. Depui la primărie cererea și declarația pe propria răspundere despre membrii familiei, venituri și felul în care încălzești locuința. Pentru o cerere depusă până pe 20 decembrie 2026, dreptul se stabilește din decembrie; după acea zi, de regulă, din luna următoare, potrivit informării Instituției Prefectului, Județul Giurgiu.

Legea nr. Potrivit 226/2021, sprijinul este între 10% și 100%. Suma depinde de venit și de sistemul folosit pentru încălzire. Pentru gaze, valoarea de la care se face calculul este de cel mult 250 lei pe lună; pentru curent este de 500 lei, iar pentru combustibili solizi sau petrolieri, de 320 lei. Ajutorul nu poate depăși consumul facturat. La încălzirea centralizată, calculul folosește tariful local și consumul mediu.

La un venit mediu net lunar de 1.000 lei pentru o persoană singură, de exemplu, se aplică tranșa pentru venituri între 920,01 și 1.040 lei, adică 40%. Pentru încălzirea cu gaze, 40% din valoarea de referință de 250 lei înseamnă cel mult 100 lei pe lună. Dacă factura pentru consum este sub această sumă, ajutorul nu poate depăși cât a fost facturat.

Separat, persoanele care îndeplinesc condițiile pot cere suplimentul pentru energie. Legea stabilește lunar 10 lei pentru gaze, 10 lei pentru căldură, 20 lei pentru combustibili solizi sau petrolieri și 30 lei pentru electricitate; pentru gospodăria care folosește exclusiv electricitate, suplimentul este de 70 lei.

La venitul minim de incluziune, Legea nr. 196/2016 ține seama de venitul familiei și de numărul membrilor ei: primul membru contează ca 1, fiecare membru în plus ca 0,5. Din veniturile obținute prin muncă poate fi lăsată în afara calculului jumătate, în limita a 500 lei pe familie. De aceea, un salariu mic nu exclude automat ajutorul; suma depinde și de componența familiei și de plafonul aplicabil.

Cererea se depune la primărie. O persoană aptă de muncă trebuie, în principiu, să fie înscrisă la agenția pentru ocuparea forței de muncă și să participe la măsurile oferite, cu excepțiile prevăzute de lege. Normele aprobate prin HG nr. 1154/2022 pot exclude de la ajutor persoanele care dețin anumite bunuri, între care un autovehicul mai nou de 10 ani; există excepții, inclusiv pentru transportul unei persoane cu dizabilități. Dacă primești ajutorul, anunță schimbările de venit ori de familie în cel mult 10 zile lucrătoare, pentru a evita recalcularea și recuperarea unor sume.

Unde cauți un venit din muncă

Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă oferă gratuit ajutor pentru găsirea unui post și, după consiliere, acces la cursuri. Dacă ai rămas fără serviciu, verifică și indemnizația de șomaj: Legea nr. 76/2002 cere, între altele, cel puțin 12 luni de contribuție în ultimele 24 de luni, înscrierea la agenție și îndeplinirea condițiilor privind veniturile și pensia.

Cererea depusă în primele 10 zile de la încetarea muncii poate aduce plata de la acea dată; depusă mai târziu, dar în termenul legal, produce efecte de la data cererii. În 2026, calculul pornește de la indicatorul social de referință de 660 lei, la care se poate adăuga un procent din media salariului de bază brut din ultimele 12 luni, în funcție de anii de contribuție. Plata durează 6, 9 sau 12 luni, tot în funcție de perioada de contribuție.

Ce verifici înainte de un nou împrumut

La un credit de consum, compară dobânda anuală efectivă, adică măsura costului anual al creditului, și valoarea totală de plată, nu doar rata lunară. OUG nr. 50/2010 prevede informarea consumatorului despre aceste costuri. Verifică și comisioanele, costurile refinanțării, penalitățile, durata, garanțiile și dacă îți mai rămân bani pentru cheltuielile indispensabile după plata noii rate. O durată mai lungă poate micșora rata lunară, dar poate mări suma totală plătită.

Întrebări frecvente

Pot muta ziua ratei după ziua salariului?

Poți cere creditorului schimbarea scadenței, dar nu există un drept general care să îl oblige să aleagă data dorită. Cere răspunsul și eventualele costuri în scris.

Ce fac dacă banca nu oferă o soluție?

Păstrează cererea, numărul de înregistrare și răspunsul. După încercarea de a rezolva problema direct cu banca sau instituția financiară nebancară, poți depune gratuit o cerere la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar, cu contractul, actele adiționale și documentele relevante.

Pot rămâne fără curent imediat după o restanță?

Regulamentul ANRE spune că un client casnic al furnizorului de ultimă instanță trebuie să primească primul avertisment cu minimum 20 de zile lucrătoare înaintea datei estimate a deconectării. Dacă plata nu este făcută, urmează notificări cu cel puțin 10 și 2 zile lucrătoare înainte. Aceste termene nu se extind automat la orice contract sau furnizor.

Mai pot primi venit minim de incluziune dacă am mașină?

Depinde de vechimea și numărul vehiculelor. Normele pot exclude un autovehicul mai nou de 10 ani, dar prevăd și excepții, inclusiv pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

Primesc sprijin în decembrie dacă sunt pensionar cu venit mic?

OUG nr. 23/2026 prevede în decembrie a doua tranșă a sprijinului pentru pensionarii cu venituri lunare de cel mult 3.000 lei. Sprijinul total pentru 2026 este de 1.000 lei la venituri de până la 1.500 lei, 800 lei la venituri între 1.501 și 2.000 lei și 600 lei la venituri între 2.001 și 3.000 lei; prima tranșă a fost prevăzută pentru mai.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Legea nr. 226/2021 și informarea Instituției Prefectului, Județul Giurgiu, despre sezonul rece; Legea nr. 196/2016 și normele aprobate prin HG nr. 1154/2022; OUG nr. 52/2016 și OUG nr. 50/2010; ANRE, drepturile consumatorilor de energie electrică și Ordinul nr. 224/2020; Legea nr. 76/2002 și informațiile ANOFM despre șomaj și medierea muncii; CSALB, informații pentru consumatori; OUG nr. 23/2026.