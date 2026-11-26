Declarația de avere a unui demnitar se caută în arhivele Agenției Naționale de Integritate (ANI) și pe pagina instituției unde lucrează. Dacă este o declarație recentă, nu o mai poți citi integral online; pentru unele funcții poți găsi doar o fișă publică, în care veniturile nu apar ca sume exacte. Subiectul a revenit în atenție la 25 noiembrie 2026, când Poliția de Frontieră a publicat un drept la replică despre prezentarea averii inspectorului general Cornel-Laurian Stoica.

Unde cauți declarația

Caută numele persoanei pe pagina instituției unde lucrează. Verifică data fiecărei declarații găsite: o declarație veche nu descrie averea de astăzi. Intră pe portalul ANI și alege arhiva potrivită: 2008-2022, 2022-2025 sau documentele pentru alegerile din 2024-2025. Caută din nou numele și anul. Pentru o depunere recentă, caută pe site-ul ANI fișa publică privind interesele financiare. Legea prevede fișa numai pentru anumite categorii de persoane obligate să declare, nu pentru toate.

Obligația de declarare îi privește, între alții, pe demnitarii aleși, membrii Guvernului, magistrați, conducători de instituții publice și alte persoane din categoriile stabilite de lege. Declarația se depune în continuare, dar publicarea ei integrală pe site-urile instituțiilor și pe portalul ANI a încetat după decizia Curții Constituționale publicată la 12 iunie 2025. Legea nr. 176/2010, modificată prin Legea nr. 180/2026, prevede păstrarea confidențială a declarațiilor la ANI timp de șapte ani.

Pentru categoriile cărora li se aplică această regulă, ANI publică fișa în cel mult 60 de zile de la depunere. Fișa rămâne pe site cinci ani, iar cea a candidaților, un an. Dacă nu găsești online un document vechi, lipsa lui din arhivă nu dovedește că persoana nu l-a depus.

Cum citești data și veniturile

Verifică mai întâi data depunerii. Veniturile dintr-o declarație anuală sunt cele din anul fiscal anterior, încheiat la 31 decembrie. Terenurile, clădirile, conturile și datoriile descriu situația de la data declarației, nu de la sfârșitul acelui an fiscal.

De exemplu, declarația lui Cornel-Laurian Stoica din 27 noiembrie 2024, publicată de Poliția de Frontieră, trece venituri salariale de 194.122 lei pentru titular și 78.794 lei pentru soție. Aceste venituri privesc anul 2023. Bunurile și datoriile din același formular se citesc la data declarației.

Ce bunuri și datorii verifici

La terenuri și clădiri, uită-te la suprafață, anul și felul dobândirii, apoi la cota de proprietate. O cotă de 1/2 arată că persoana nu deține singură întregul imobil. Declarația din 2024 a lui Stoica trece o casă în Ghiroda, apartamente în Timișoara și Las Palmas și o casă în Corbeanca. Pentru apartamentul de 74 m² din Las Palmas este înscrisă cota de 1/2.

Verifică apoi bunurile mobile, conturile și investițiile, participațiile în firme, împrumuturile acordate și datoriile. În aceeași declarație sunt trecute două credite, de 7.349 euro și 106.202 euro. Sumele dintr-un formular vechi nu trebuie tratate ca soldurile creditelor de astăzi.

Rubricile și pragurile se citesc după formularul folosit la depunere. Formularul nou se aplică de la 1 ianuarie 2027 și cere, între altele, prețul de dobândire al imobilelor. Are și rubrici pentru numerar și active digitale. Pragurile de mai jos privesc acest formular nou, nu fișa publică și nici declarațiile depuse în 2024 sau 2026.

Ce se declară Prag Cum se verifică Bunuri de valoare Peste 5.000 euro Valoare adunată Conturi și investiții Peste 5.000 euro Valoare adunată Numerar și active digitale Peste 5.000 euro Valoare adunată Împrumuturi acordate Peste 5.000 euro Fiecare împrumut Donații acordate Peste 5.000 euro Fiecare donație

Ce arată fișa publică

Fișa publică nu este o copie a declarației. Pentru imobile, active financiare și datorii, ea arată praguri valorice, nu fiecare sumă exactă. Valorile imobilelor se adună separat după felul în care au fost dobândite; activele financiare se adună la valoarea din ziua declarării, iar datoriile, după cât mai este de plătit atunci.

De exemplu, dacă două credite ar avea solduri de 10.000 și 20.000 de euro la data declarării, baza pentru categoria datoriilor ar fi 10.000 + 20.000 = 30.000 de euro. În fișă ar apărea pragul valoric în care intră totalul, nu cele două solduri. Veniturile sunt indicate doar pe categorii, fără valoarea anuală sau totalul încasat. Fișa nu afișează nici adresa exactă a imobilului, domiciliul, numărul contului sau codul IBAN.

Cum citești datele familiei

În declarațiile vechi puteau apărea bunuri și venituri ale soțului sau soției și ale copiilor aflați în întreținere. Citește-le după regulile aplicabile la data depunerii, fără să le transformi într-o imagine a averii familiei de astăzi. În regimul actual, declarația cuprinde drepturile și datoriile declarantului și ale copiilor minori aflați în întreținere, nu pe cele ale soțului, soției sau copiilor majori.

Cu ce confrunți declarația

Declarația nu îți spune cât valorează acum o casă și nu dovedește singură de unde au venit banii pentru cumpărare. Poliția de Frontieră a precizat, în dreptul la replică din 25 noiembrie 2026, că estimările valorii actuale de piață prezentate în presă nu sunt prețurile de achiziție. Instituția a spus și că apartamentul din Spania ar fi fost finanțat din credite bancare și din vânzarea unui imobil al soției; aceasta este explicația instituției, nu o verificare independentă a tranzacțiilor.

Pentru situația juridică a unui imobil, poți cere un extras de carte funciară pentru informare. Îl poate solicita orice persoană, inclusiv online, iar extrasul arată situația imobilului la data emiterii, nu prețul lui de piață. Pentru participații în firme și funcții de administrator, poți confrunta datele cu Registrul Comerțului și poți cere informații sau acte înregistrate acolo.

Dacă găsești o neconcordanță, trimite ANI o sesizare cu datele tale de identificare, faptele concrete și documentele care le susțin. Descrie diferența găsită, fără să prezinți o bănuială drept fapt dovedit. Dacă inspectorul cere completări și acestea nu sunt trimise în 15 zile de la primirea solicitării, sesizarea poate fi clasată.

Întrebări frecvente

Când trebuie depusă declarația?

Cei care trebuie, potrivit legii, să o depună au la dispoziție 30 de zile după ce sunt numiți, aleși sau încep activitatea. O depun la instituția unde lucrează. Actualizarea anuală se face până la 15 iunie.

Ce se întâmplă la plecarea din funcție?

Declarația se depune în 30 de zile numai dacă persoana nu a depus-o în anul respectiv sau dacă între timp i s-au schimbat bunurile, datoriile ori interesele care trebuie declarate.

Poate fi corectată o declarație depusă?

Da. Declarantul poate începe corectarea în 40 de zile de la depunerea inițială și o transmite prin e-DAI, sistemul electronic folosit pentru declarații. Poate atașa acte care susțin corectarea.

Se trecea un antecontract de vânzare?

Ghidul ANI din 2024 arată că, de regulă, antecontractul nu se trecea, fiindcă nu transferă proprietatea. Dacă vânzarea s-a încheiat ulterior, verifică declarația depusă după dobândirea bunului.

Se trecea pensia privată Pilonul II?

Potrivit ghidului ANI din 2024, activele din Pilonul II nu trebuiau înscrise în formularul folosit atunci. Pentru o declarație depusă din 2027, verifică rubricile noului formular.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Parlamentul României, Legea nr. 176/2010 și Legea nr. 180/2026; Curtea Constituțională, Decizia nr. 297/2025; Agenția Națională de Integritate, portalul declarațiilor și ghidul din 2024; Poliția de Frontieră Română, declarația din 27 noiembrie 2024 și dreptul la replică din 25 noiembrie 2026; Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, regulamentul privind extrasul de carte funciară; Oficiul Național al Registrului Comerțului, Legea nr. 265/2022.