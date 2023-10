OP ESTATE TEAM își continuă ascensiunea la mai puțin de un an de la desprinderea de francizor și se asociază cu două birouri, în sistem de parteneriat, din București și Constanța.

TOP ESTATE TEAM, una din cele mai performante și profesioniste agenții imobiliare din România, condusă de brokerul Cristian Angheloiu, singurul care a intrat în topurile mondiale Top 100 Global și WorldWide, anunță asocierea cu două birouri din București și Constanța. Cele două birouri au facut parte din rețeaua RE/MAX, ieșind de sub francizor pentru a funcționa independent. Noul parteneriat își propune să consolideze poziția în piață a TOP ESTATE TEAM alături de noii parteneri Cristian Vintilă pentru biroul din București, situat în Bulevardul Decebal 16, Costin Rusu și Luana Melniciuc pentru biroul din Constanța, situat in Bulevardul Tomis 213.

Cristian Angheloiu spune:

”Serviciile imobiliare trebuie duse la următorul nivel de profesionalism prin investiții în marketing și dezvoltare teritorială. Compania a mărit deja bugetul de marketing cu încă 10% din încasări, ajungând astfel la un buget total de 25% din încasări, pentru a oferi servicii superioare clienților noștri. Totodată, asocierea cu cele două birouri, București, în Buelvardul Decebal 16, iar cel din Constanța, în Bulevardul Tomis 213, își propune să mărească capacitatea de servisare a clienților vânzători și cumpărători, adăugând un număr superior de oferte și cereri în piața imobiliară din cele două orașe. Programele de training în continuă dezvoltare ne permit să aducem și să educăm Agenții imobiliari din piață care își doresc să lucreze într-un mediu profesionist și să își dezvolte o carieră în cea mai efervescentă industrie a economiei. Grație noului parteneriat, am mărit numărul de cereri active la peste 27.000, am mărit numărul de proprietăți aflate în portofoliu la peste 1.700, am scăzut media de tranzacționare de la 6 ore lucrătoare la 4 ore, asta înseamnă că la fiecare 4 ore lucrătoare, TOP ESTATE TEAM tranzacționează o proprietate. Echipa numără în momentul de față, peste 80 de agenți imobiliari, în București și Constanța.”

TOP ESTATE TEAM a înregistrat o creștere constantă de la înființarea sa în 2019, atingând o valoare totală a tranzacțiilor de 5,3 milioane de euro în primul an și peste 37 milioane de euro în 2022. Succesul companiei și reputația sa au fost consolidate de brokerul Cristian Angheloiu, singurul care a intrat în topurile mondiale Top 100 Global și WorldWide ale celei mai mari rețele de brokeri imobiliari din lume. Specializată în tranzacționarea diverselor tipuri de proprietăți imobiliare, TOP ESTATE TEAM oferă servicii complete pentru apartamente, case, vile, terenuri, spații birouri și spații comerciale. Compania acordă o importanță deosebită pregătirii profesionale și strategiilor de marketing, pentru a se adapta în mod constant la cerințele pieței și a atinge obiectivele alături de clienții săi.

Unul dintre punctele forte ale TOP ESTATE TEAM este colaborarea în sistem exclusiv, în care proprietățile au fost vândute în medie cu 6,5% peste valoarea de evaluare. Acest rezultat impresionant evidențiază angajamentul companiei de a genera valoare adăugată și de a oferi servicii superioare clienților săi, în comparație cu tranzacțiile în sistem neexclusiv, care adesea ating doar valoarea evaluării.

Pentru a afla mai multe despre TOP ESTATE TEAM și serviciile oferite de echipa de experți imobiliari dedicați, vă invităm să vizitați site-ul web al companiei la https://www.tet.ro/ Aici, veți descoperi oportunitățile disponibile în piața imobiliară și veți beneficia de consiliere profesională pentru a lua deciziile potrivite în domeniul imobiliar.