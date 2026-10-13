Eliminarea plafonului la gazele pentru populație după 31 martie 2027 ar putea dubla factura finală a gospodăriilor, la prețurile de piață indicate acum, avertizează Nicholas Richard, directorul general al Engie România. Acesta cere o decizie din timp privind prelungirea mecanismului de reglementare.

Furnizorii de gaze consideră că menținerea mecanismului care asigură plafonarea ar putea evita această scumpire pentru consumatorii casnici, potrivit Székelyhon. Estimarea directorului Engie privește costul final suportat de gospodării.

Prețurile pentru primăvara viitoare depășesc nivelul reglementat actual

Comparația prezentată de Richard la o conferință pe teme energetice și evoluția bursei europene au repere temporale distincte:

Prețul actual al gazelor pentru populație indicat de directorul Engie este de 110 lei pe megawatt-oră (MWh), echivalentul a 21 de euro/MWh.

Prețurile de piață pentru trimestrul al doilea din 2027 depășesc 60 de euro/MWh.

La bursa din Amsterdam, prețul gazelor folosit ca reper pentru piața europeană a depășit marți, 13 octombrie 2026, 86 de euro/MWh. Este cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și cu 170% peste aceeași perioadă a anului precedent.

Despre efectul acestor prețuri asupra facturii, Nicholas Richard, directorul general al Engie România, a declarat la conferința pe teme energetice: „În ceea ce privește prețul final, putem vorbi despre dublarea costurilor. De aceea, în condițiile actuale, nu cred că ar fi rezonabil pentru nimeni să se renunțe la mecanism. (…) Deciziile trebuie însă anunțate din timp și este nevoie de reguli consecvente, pe care în prezent nu le avem.”

Întârzierea deciziei ar putea crește prețul și pentru firme

Richard consideră că piața are nevoie de mai mult timp pentru pregătirea liberalizării, adică trecerea de la prețuri reglementate la prețuri de piață. El cere ca hotărârea să fie luată acum, pentru a evita stabilirea măsurilor abia cu o lună înainte de expirarea mecanismului.

Avertismentul său vine într-o economie pe care o descrie ca având o creștere foarte modestă. În evaluarea directorului Engie, consumul nu mai funcționează ca înainte ca motor al economiei.

Referitor la achizițiile furnizorilor și la obligațiile producătorilor, Richard a explicat: „Trebuie să știm încă de acum dacă să cumpărăm gaze sau nu, iar producătorii trebuie să știe care le sunt sarcinile, astfel încât să nu se pună presiune pe prețuri. Dacă nu luăm o decizie înțeleaptă în zilele următoare, probabil că prețul va fi mai mare și pentru consumatorii noncasnici.”

Depozitele sunt peste media europeană, dar sub nivelurile anilor anteriori

Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de 85%, față de media europeană de 73%. Nivelul rămâne însă sub cel din anii anteriori, când, la începutul lui octombrie, depozitele destinate aprovizionării de iarnă erau aproape complet umplute.

În privința iernii următoare, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a avertizat recent: „Ne așteaptă o iarnă grea. Se preconizează prețuri foarte ridicate la gaze naturale și există deja discuții despre aceasta la nivel european, regional și internațional.”

Dana Dărăban consideră că gazele din zăcământul Neptun Deep care ar urma să intre pe piață în 2027 ar putea crește lichiditatea pieței, adică disponibilitatea gazelor pentru tranzacționare. În evaluarea sa, această ofertă suplimentară ar putea conduce la reducerea prețurilor.