Clienții casnici pot alege oferte de gaze sub plafonul de 0,31 lei/kWh și pot schimba gratuit furnizorul, cu respectarea condițiilor contractuale. Comparația se face între prețurile finale, cu tarifele și taxele incluse, iar înaintea semnării contează durata contractului și condițiile în care poate înceta cel existent.

Protecția prețului facturat populației se aplică în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027. În cazul firmelor, prețul se negociază cu furnizorul, fără protecția acordată consumatorilor casnici.

Oferta se compară după suma finală facturată

Prețul gazului cumpărat de furnizor este doar o parte din suma plătită de client. Pentru compararea ofertelor, trebuie urmărite toate componentele incluse în prețul final:

Achiziția gazelor naturale. Producătorii au obligația să livreze cantitățile necesare furnizorilor și producătorilor de energie termică pentru încălzirea populației la 110 lei/MWh, față de 120 lei/MWh anterior.

Componenta de furnizare. Pentru consumatorii casnici, aceasta nu poate depăși 15 lei/MWh și acoperă cheltuieli operaționale, salarii și profitul furnizorului.

Transportul. Tariful este reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Nivelul de 1,80 lei/MWh a fost valabil pentru anul gazier 1 octombrie 2025-30 septembrie 2026, nu reprezintă un reper curent pentru ofertele ulterioare acestei perioade.

Distribuția. Tarifele diferă în funcție de operatorul local și de categoria de consum.

Taxele. Prețul final include taxa pe valoarea adăugată (TVA), de 21%. Consumatorii casnici sunt scutiți de acciza pentru gaze naturale.

Mecanismul aplicabil gospodăriilor compară prețul contractual cu cel calculat din componentele reglementate și îl folosește pe cel mai mic. Furnizorul îl aplică automat, fără o cerere din partea clientului.

Pentru consumatorii noncasnici, negocierea prețului rămâne distinctă de regimul populației. Obligația de livrare la preț reglementat pentru producătorii de energie termică privește gazele destinate încălzirii populației.

Reducerea distribuției depinde de rețeaua locală

De la 1 iulie 2026, tariful mediu ponderat de distribuție a coborât de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh. Pachetul aprobat de comitetul de reglementare în ședința din 16 iunie privește 27 de operatori licențiați. Tarifele nu includ TVA.

Diferența dintre media națională și efectul asupra unei facturi a fost explicată de George Niculescu, președintele ANRE, în comunicatul instituției: „Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. În același timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final”

La nivelul operatorilor au fost aprobate 14 creșteri și 13 reduceri. Patru operatori au reduceri de cel puțin 10%, iar șase au majorări de cel puțin 5%.

Scăderea mediei este determinată în principal de rețelele cu volume mari. Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid au tarife în scădere și deservesc împreună aproape 90% din volumul total prognozat, de 72,59 TWh.

Diferențele dintre tarife reflectă structura costurilor, investițiile realizate și volumele specifice fiecărei rețele. La evaluarea unei oferte, reperul relevant este tariful operatorului aferent locului de consum și categoriei în care se încadrează clientul.

Durata și clauza de încetare se verifică înainte de semnare

Lista furnizorilor poate fi consultată în registrul de licențe al autorității de reglementare, la secțiunea pentru gaze naturale. Clientul poate negocia prețul și condițiile comerciale sau poate accepta oferta-tip a furnizorului ales.

Contractul poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată. Înainte de semnare se verifică prețul convenit, condițiile comerciale, durata și clauza de denunțare unilaterală, adică posibilitatea clientului de a înceta contractul prin notificare, în condițiile stabilite în acesta.

Termenul necesar încetării contractului existent trebuie luat în calcul la încheierea celui nou. Condițiile de denunțare se verifică în contract sau se clarifică direct cu furnizorul actual.

Gratuitatea schimbării privește procedura: nu pot fi percepute taxe sau tarife pentru parcurgerea ei. Obligațiile de plată din contractul existent rămân însă relevante. Pentru clientul casnic care denunță unilateral un contract în regim reglementat, instrucțiunile din arhiva autorității condiționează încetarea de achitarea obligațiilor, cu excepția celor contestate în litigii aflate pe rolul instanțelor.

Schimbarea furnizorului se pregătește prin notificare scrisă

Pagina de informare din arhiva ANRE descrie următoarea succesiune a operațiunilor:

Clientul convine cu noul furnizor clauzele și prețul, apoi semnează contractul după ce verifică termenul necesar denunțării celui existent.

Furnizorul actual este notificat în scris despre intenția de încetare a contractului, cu respectarea termenului și condițiilor contractuale.

Clientul solicită confirmarea scrisă a primirii notificării. La solicitarea sa și pe baza noului contract, noul furnizor întreprinde demersurile necesare schimbării.

În ziua trecerii la noul furnizor se stabilește indexul contorului. Clientului i se recomandă să îl citească și să îl noteze separat.

Instrucțiunile arhivate menționează un termen de 21 de zile de la solicitare, cu respectarea condițiilor contractuale. Procedura nu presupune modificări tehnice, iar alimentarea locului de consum continuă pe durata schimbării.

Responsabilitatea stabilirii indexului revine operatorului sistemului la care este racordat locul de consum. Acesta îl convine și îl consemnează împreună cu vechiul și noul furnizor pentru ziua în care începe noua furnizare.

Dacă sunt percepute taxe pentru schimbare, clientul se adresează mai întâi furnizorului. Dacă răspunsul nu îl mulțumește, poate sesiza autoritatea de reglementare.

Informarea despre plafon trebuie să însoțească prima factură

Ordonanța care reglementează prețul pentru populație a fost publicată în Monitorul Oficial la 9 martie 2026 și a intrat în vigoare după expirarea schemei anterioare de plafonare și compensare. Furnizorii au obligația să comunice modificările odată cu prima factură emisă după intrarea în vigoare a actului normativ.

În privința ofertelor expediate înaintea adoptării ordonanței, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat după ședința de Guvern: „Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei pe kWh. Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”

Guvernul a justificat intervenția prin ofertele finale ale principalilor furnizori, care depășeau limita protejată și ar fi putut afecta accesibilitatea energiei pentru populație. Executivul a invocat tensiunile geopolitice regionale, scumpirea gazelor pe piețele internaționale și temperaturile mai scăzute din sezonul rece 2025-2026, care au crescut consumul pentru încălzire și producerea electricității.

Furnizorii sau producătorii care încalcă obligațiile ordonanței riscă amenzi între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală realizată în anul financiar precedent. Pentru clienții casnici, competența de sancționare revine Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC); pentru clienții noncasnici și operatorii energetici, autorității de reglementare în energie.

Stocurile pentru iarnă au termen la 31 octombrie

În intervalul 1 aprilie-31 octombrie 2026, furnizorii și producătorii de energie termică trebuie să constituie stocuri în depozitele subterane. Nivelul minim este de 90% din capacitatea națională de înmagazinare, gazele fiind destinate în principal consumului populației din perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027.

Necesarul se stabilește pe baza estimărilor de consum transmise de producători, furnizori și operatorii de înmagazinare către operatorul sistemului de transport. Acesta calculează cantitățile și le repartizează între participanții la piață.

Decontul final închide obligațiile față de vechiul furnizor

Schimbarea contractului este urmată de regularizarea obligațiilor față de furnizorul anterior. Instrucțiunile din arhiva autorității prevăd transmiterea facturii de decont final în maximum 42 de zile de la schimbare. Aceasta trebuie achitată până la scadența înscrisă pe factură.