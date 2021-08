OMNIASIG a înregistrat prime brute subscrise de aprox. 730 milioane lei în primul semestru, în creștere cu peste 10%

OMNIASIG Vienna Insurance Group și-a menținut ritmul de creștere și rezultatele echilibrate în primul semestru al anului 2021, datorită adaptării constante la contextul impus de pandemie, a investițiilor susținute realizate de companie în digitalizare, tehnologie și inovație, precum și datorită eforturilor și implicării deosebite ale întregii echipe. Obiectivul de dezvoltare sustenabilă are mereu în centru atenția companiei pentru relația cu clientul, oferirea unei experiențe plăcute și rapide în accesarea produselor și serviciilor OMNIASIG.

Valoarea totală a primelor brute subscrise de companie în prima jumătate a anului curent a fost de aprox. 730 milioane lei, în creștere cu peste 10% comparativ cu același interval al anului trecut. Conform standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare, profitul brut înregistrat de companie a fost de aproape 30 milioane lei. În aceeași perioadă, valoarea totală a despăgubirilor plătite de companie s-a ridicat la aproape 445 milioane lei, fluxul de management al daunelor trecând permanent prin etape de îmbunătățire și dezvoltare.

În acest prim semestru al anului, atenția și nevoia angajatorilor de a oferi angajaților beneficii și servicii medicale la standarde înalte de calitate s-a menținut, astfel că linia ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE a înregistrat în continuare o creștere puternică a primelor brute subscrise, ajungând la o valoare de aproape 24 milioane lei.

,,Rezultatele foarte bune din această perioadă vin ca urmare a faptului că ne-am adaptat în permanență, astfel încât să putem răspunde nevoilor clienților și partenerilor în contextul pandemic, iar focusul pe dezvoltarea digitală s-a dovedit un pas natural în această direcție. Aceste rezultate se datorează tuturor profesioniștilor din OMNIASIG, pasionați de ceea ce fac și care reușesc să mențină mereu standarde ridicate de performanță, precum și tuturor partenerilor noștri, împreună cu care reușim să facem o echipă de succes.” (Mihai Tecău, Președinte Directorat, OMNIASIG Vienna Insurance Group)

În primele șase luni ale anului curent, pe segmentul PROPERTY (asigurările de incendiu și calamități naturale), volumul subscrierilor s-a menținut la aproximativ aceeași valoare ca în perioada similară din 2020, respectiv aproape 130 milioane lei.

În această perioadă, asigurările auto, CASCO și RCA, au înregistrat o creștere de aproape 14%, valoarea subscrierilor, cumulat pe ambele linii, fiind de aproape 500 milioane lei. Asigurările auto facultative, CASCO, au înregistrat o creștere importantă, de peste 15%, comparativ cu perioada similară din 2020. Totalul despăgubirilor plătite pe cele două linii cumulat a crescut și el, cu peste 7%.

Relaxarea restricțiilor în ceea ce privește posibilitatea deplasărilor în străinătate a generat și o creștere pe linia ASIGURĂRILOR DE CĂLĂTORIE, de aproape 20% față de primul semestru al anului anterior. Această evoluție se datorează și creșterii gradului de conștientizare a clienților cu privire la utilitatea și necesitatea acestui tip de asigurare.

În această perioadă, OMNIASIG și-a menținut focusul și pe implicarea în societate și a continuat seria de proiecte interne și externe de CSR prin care promovează protecția mediului, consumul responsabil de resurse și susține educația și comunitățile dezavantajate social. Aceste inițiative includ drept o componentă prioritară și implicarea angajaților în acțiuni de voluntariat.Anul acesta compania a lansat și aplicația de mobil OMNIASIG, prin care clienții persoane fizice își pot cumpăra polițe de asigurare sau își pot plăti ratele și primele de asigurare simplu și rapid, în doar câteva minute, direct de pe telefon. În prima etapă, clienții pot achiziționa prin aplicație polița de asigurare a locuinței, obligatorie și/sau facultativă. Compania va include treptat în aplicație o gamă din ce în ce mai largă de produse, precum și un modul de gestionare a daunelor.

Una dintre acestea este organizarea unei noi ediții a campaniei OMNIASIG pentru MAI BINE, o continuare a demersurilor inițiate de companie în anii anteriori, cu scopul de a asigura educația generațiilor viitoare și sustenabilitatea comunităților. În cadrul acestei campanii complexe, OMNIASIG, alături de Fundația World Vision România, își îndreaptă de data aceasta atenția către județul Buzău, unde a fost identificată nevoia de a le oferi tinerilor și copiilor condiții optime de învățare, consultanță vocațională și sprijin în continuarea studiilor. În cadrul proiectului, OMNIASIG investește în susținerea a 105 elevi din mediul rural, oferind un sprijin material și financiar pe întreg parcursul anului școlar 2021-2022, prin diverse acțiuni de educație, sustenabilitate și de protecție a mediului.

Numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz de către OMNIASIG Vienna Insurance Group în primul semestru al anului 2021 a fost în cuantum de 195, în timp ce numărul reclamațiilor soluționate favorabil a fost de 33, restul fiind neîntemeiate. Raportat la numărul polițelor de asigurare emise de companie şi care nu au fost anulate, numărul de petiții înregistrate unic per petent și per caz reprezintă doar 0,037% dintre acestea. Totodată, raportat la numărul de dosare de daună avizate în această perioadă, numărul de reclamații înregistrate unic per petent și per caz reprezintă 0,574% dintre acestea.

OMNIASIG evaluează, începând cu anul 2015, nivelul calității serviciilor oferite clienților prin sistemul de măsurare Net Promoter Score (NPS) validat la nivel internațional. Astfel, clienții care au avut un dosar de daună la OMNIASIG sunt rugați să evalueze experienţa avută şi modalitatea de instrumentare a daunei, satisfacţia asiguratului şi calitatea serviciilor oferite fiind măsurate într-un sistem eficient, pe o scală de la 1 la 10. Rezultatul NPS cumulat în primul semestru al acestui an a fost de 89,01%.

OMNIASIG Vienna Insurance Group este prezentă din 1995 pe piața asigurărilor din România, menținându-se constant în topul celor mai mari asigurători din țară. Compania are un portofoliu de peste 100 produse de asigurare și o rețea de sucursale și agenții extinsă la nivel național. Cei peste 1.100 de angajați oferă constant clienților și partenerilor companiei serviciile de calitate care ne-au consacrat de-a lungul celor peste 25 de ani. Prin apartenența la Vienna Insurance Group, OMNIASIG oferă clienților și partenerilor săi stabilitate și putere financiară, precum și expertiză complexă pe toate liniile de asigurări generale.

OMNIASIG promovează excelența, responsabilitatea și integritatea în tot ceea întreprinde, cu obiectivul principal de a contribui la dezvoltarea societății și a comunității în care își desfășoară activitatea.

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est. Grupul are o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii, și este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Cei peste 25.000 de angajaţi ai Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) au grijă de nevoile de zi cu zi ale celor peste 22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994. Compania beneficiază de rating A+ cu perspectivă stabilă din partea reputatei agenții internaționale de rating Standard & Poor’s. Acesta este cel mai bun rating al unei companii din indicele ATX, principalul indice al Bursei de Valori din Viena. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est.