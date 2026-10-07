Cheltuielile unei gospodării din România au reprezentat, în medie, 84,8% din veniturile totale în trimestrul al doilea din 2026. La un venit lunar de 10.204 lei, cheltuielile au fost de 8.650 de lei, cu 635 de lei peste nivelul din primul trimestru.

Datele publicate miercuri, 7 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS), relatate de Digi24, includ atât încasările și plățile în bani, cât și veniturile în natură și consumul din resurse proprii.

Diferența aritmetică dintre veniturile și cheltuielile medii este de aproximativ 1.554 de lei pe gospodărie. Aceasta nu poate fi considerată automat economie: indicatorii includ venituri în natură, autoconsum, adică produse consumate din resurse proprii, și categorii de cheltuieli calculate potrivit metodologiei statistice.

Consumul și obligațiile fiscale au cele mai mari ponderi în cheltuieli

Pentru consum, o gospodărie a alocat în medie 4.936 de lei lunar, echivalentul a 57% din cheltuielile totale. Impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele au însumat 3.159 de lei, cu o pondere de 36,5%.

Activitățile de producție ale gospodăriei au presupus cheltuieli de 119 lei pe lună, iar investițiile, de aproximativ 118 lei.

În interiorul bugetului de consum, alimentele au avut cea mai mare pondere. Sumele medii lunare pe gospodărie s-au distribuit astfel:

Produse agroalimentare și băuturi nealcoolice: 1.581 de lei, reprezentând 32% din cheltuielile de consum.

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili: 813 lei, respectiv 16,5%.

Îmbrăcăminte și încălțăminte: 390 de lei.

Transport: 376 de lei.

Mobilier și întreținerea locuinței: 353 de lei.

Educație: 22 de lei, cea mai mică sumă, cu o pondere de 0,5%.

Din totalul cheltuielilor lunare ale unei gospodării, plățile în bani au fost de 8.279 de lei, în creștere cu 8,2% față de trimestrul precedent. Alte 371 de lei au reprezentat valoarea produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii.

Pe persoană, cheltuielile totale medii au fost de 3.579 de lei lunar. Față de trimestrul al doilea din 2025, creșterea nominală a cheltuielilor a fost de 7,6% pe gospodărie și de 10,6% pe persoană.

Salariile au câștigat pondere în veniturile gospodăriilor

Veniturile totale medii pe gospodărie au crescut cu 8% față de primul trimestru din 2026 și cu 7,4% față de trimestrul al doilea din 2025. Evoluțiile sunt nominale: arată modificarea sumelor, fără ajustarea cu inflația care afectează puterea de cumpărare.

Calculat pe persoană, venitul total mediu a fost de 4.222 de lei lunar. Nivelul este cu 8% peste cel din trimestrul precedent și cu 10,4% peste cel din aceeași perioadă a anului trecut.

Încasările bănești ale unei gospodării au însumat 9.748 de lei, în creștere cu 8,4% față de primele trei luni ale anului. Veniturile în natură au fost de 456 de lei, cu 1,7% mai mari.

Sursele de venit au avut următoarele valori medii lunare pe gospodărie:

Salariile brute și celelalte drepturi salariale: 7.354 de lei, principala sursă, cu 72,1% din veniturile totale, față de 70,8% în primul trimestru.

Prestațiile sociale: 2.005 lei, reprezentând 19,6% din venituri, față de 21,2% în primele trei luni ale anului.

Activitățile independente neagricole: aproximativ 130 de lei.

Agricultura: 124 de lei.

Proprietatea: 12 lei.

Vânzarea unor active din patrimoniul gospodăriei: 21 de lei.

Veniturile în natură au o pondere mai mare în mediul rural

În orașe, venitul total mediu lunar a fost de 11.118 lei pe gospodărie, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural. Pe persoană, venitul a ajuns la 4.997 de lei în mediul urban, față de 3.405 lei în cel rural.

Salariile au asigurat 75,6% din veniturile gospodăriilor urbane și 66,7% din cele rurale. Prestațiile sociale au avut o pondere de 18,8% în orașe, comparativ cu 21% în mediul rural.

Veniturile în natură au reprezentat 6,8% din totalul veniturilor gospodăriilor rurale, de peste două ori mai mult decât ponderea de 3% din mediul urban.

Cheltuielile medii lunare ale unei gospodării din orașe au fost de 9.437 de lei. Pe persoană, acestea au ajuns la 4.241 de lei în mediul urban și la 2.881 de lei în mediul rural.