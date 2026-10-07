Angajatorii din Timiș, Arad și Bihor concurează pentru personal, iar recrutarea poate necesita transport pentru navetiști sau căutarea lucrătorilor în alte zone și în străinătate. Fabricile, companiile de logistică, firmele de construcții și serviciile au nevoie de angajați pe piețe locale în care oamenii disponibili nu acoperă cererea.

În mai 2026, angajatorii au declarat la AJOFM Timiș 2.241 de locuri de muncă vacante. Dintre acestea, 2.181 proveneau din mediul privat, potrivit Playtech. Necesarul de personal se concentrează în Timișoara, județul Timiș, și în localitățile din jur, unde funcționează numeroase companii industriale, logistice și de servicii.

În Timiș, cererea de personal acoperă meserii și calificări diferite

Posturile declarate în județ vizau următoarele ocupații:

Curieri, agenți de securitate și personal pentru curățenie;

Lucrători comerciali, manipulanți de mărfuri și șoferi;

Sudori și tehnicieni;

Ingineri mecanici, chimiști sau specializați în instalații.

Județul se află între primele din țară și în privința salariilor. Câștigul salarial mediu net era de aproximativ 5.500 de lei, după București și Cluj, conform datelor bazate pe statisticile Institutului Național de Statistică (INS).

Aradul are șomaj redus, iar Bihorul are sute de posturi vacante

La sfârșitul lui august 2026, șomajul înregistrat în județul Arad era de 2,45%. Până la acea dată, 1.709 persoane își găsiseră de lucru prin AJOFM Arad.

Orașul Arad, din județul cu același nume, se află la aproximativ 50 de kilometri de Timișoara. Industria dezvoltată se confruntă aici cu o rezervă relativ redusă de persoane aflate în căutarea unui post. Pentru o fabrică ce trebuie să angajeze câteva zeci sau sute de oameni, posibilitățile de recrutare locală sunt astfel limitate.

La începutul lunii septembrie 2026, AJOFM avea în evidență 785 de locuri de muncă vacante în Bihor. Dintre acestea, 512 erau în Oradea, județul Bihor. Angajatorii căutau personal în mai multe domenii:

Fabrici;

Transporturi;

Construcții;

Comerț;

Restaurante;

Servicii;

Sănătate.

În Oradea și Bihor, dezvoltarea industrială și logistică, alături de poziția la granița cu Ungaria, mărește cererea de personal. Indicatorii pentru Timiș și Bihor descriu posturi vacante în perioade diferite, în timp ce cifra pentru Arad privește șomajul înregistrat.

Recrutarea depinde și de transport, salariu și costul relocării

Existența unor persoane fără serviciu în alte județe nu rezolvă singură necesarul companiilor. Distanța față de posturile disponibile și pregătirea care nu corespunde cerințelor se adaugă salariului oferit, costului relocării și disponibilității pentru navetă.

Angajatorii pot atrage navetiști, pot organiza transport din localitățile învecinate sau pot recruta din alte regiuni. Lucrători din Nepal, Sri Lanka, India și alte state asiatice sunt deja prezenți în fabricile, depozitele, restaurantele și serviciile din România.

Actul normativ privind accesul străinilor la muncă, citat de Playtech, indică un „deficit accentuat de forță de muncă calificată” și o cerere în creștere pentru lucrători din state terțe, din afara Uniunii Europene. Guvernul a stabilit pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii.