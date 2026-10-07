Parchetul European (EPPO) a anunțat miercuri, 7 octombrie 2026, arestarea a 11 suspecți în Italia, în această etapă a unei anchete privind o presupusă fraudă transfrontalieră cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Circuitul comercial investigat include societăți din România și privește vânzarea produselor industriale din plastic. EPPO nu precizează numele sau numărul firmelor din România și nu anunță arestări ori percheziții în țara noastră în cadrul operațiunii din 6 octombrie.

Procurorii estimează că gruparea ar fi provocat pierderi fiscale de aproximativ 100 de milioane de euro în perioada 2018-2023, potrivit Știri pe surse, care prezintă anunțul Parchetului European. Valoarea facturilor pentru operațiuni inexistente ar fi ajuns la aproximativ 500 de milioane de euro. Aceasta reprezintă totalul tranzacțiilor fictive investigate, distinct de prejudiciul estimat prin neplata taxei.

Autoritățile au pus în aplicare și un ordin de sechestru de până la 25 de milioane de euro, adică o măsură de indisponibilizare a bunurilor. Operațiunea s-a desfășurat marți, 6 octombrie 2026, prin Guardia di Finanza, sub coordonarea procurorilor europeni din Torino.

Neplata taxei ar fi permis prețuri sub cele ale pieței

Potrivit procurorilor, societățile introduse în circuit apăreau ca intermediari în comerțul cu materiale plastice. Multe nu ar fi avut activitate economică reală și nu ar fi declarat ori achitat TVA.

Facturile emise pentru operațiuni inexistente ar fi creat aparența unor tranzacții între companii. Prin folosirea acestor intermediari, gruparea ar fi ascuns traseul efectiv al mărfurilor și al banilor, lăsând obligațiile fiscale neachitate.

Parchetul European susține că acest mecanism ar fi permis comercializarea produselor la prețuri semnificativ mai mici decât cele ale pieței. Concurența ar fi fost astfel afectată în detrimentul companiilor din același sector care își plăteau taxele.

Coordonarea rețelei s-ar fi făcut din regiunea italiană Marche, prin societăți din șase țări: Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. Mărfurile ajungeau și la destinatari reali, companii italiene din Piemont, Lombardia și Toscana, care foloseau plasticul în procesele industriale.

Potrivit Știri pe surse, ordinul instanței din Torino vizează 18 persoane

Judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Torino a dispus măsuri care îi privesc pe antreprenori și profesioniști. Ordinul prevede:

arest preventiv pentru opt suspecți;

arest la domiciliu pentru trei suspecți;

măsuri de interdicție pentru alte șapte persoane.

Ancheta privește presupusa implicare într-o organizație creată pentru fraude transfrontaliere cu TVA. Anchetatorii descriu societăți care ar fi emis facturi fără tranzacții economice reale, precum și companii care ar fi avut rol de intermediari.

La intervenție au participat 120 de ofițeri ai Guardia di Finanza. Au fost percheziționate locuințe și birouri ale suspecților, cu ajutorul unor câini antrenați să detecteze numerar.

Ancheta a dus anterior la condamnări și confiscări

În martie 2025, Parchetul European anunța arestarea a 13 suspecți într-o operațiune sprijinită de Europol. Atunci au fost mobilizate autorități din Belgia, Ungaria, Italia, Letonia și Slovacia.

În iulie 2026, instituția a anunțat că Tribunalul din Nola a condamnat zece inculpați. Aceștia au primit pedepse cu închisoarea de la trei ani și patru luni până la patru ani și șase luni. Hotărârile puteau fi atacate.

Judecătorii au decis confiscarea bunurilor puse deja sub sechestru, în valoare totală de peste 1,1 milioane de euro: numerar, active financiare și bunuri de lux. Au fost emise și alte ordine de confiscare care privesc persoanele și companiile condamnate, pentru recuperarea veniturilor obținute din infracțiuni.

Comunicatul din octombrie menționează încă două persoane condamnate pe 21 septembrie 2026. În total, peste 50 de persoane sunt investigate; în cazul lor se aplică prezumția de nevinovăție. Cercetările continuă pentru identificarea altor participanți la rețea și indisponibilizarea unor bunuri suplimentare.