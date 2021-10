P3 Logistic Parks celebrează aniversarea de 20 de ani a companiei la EXPO REAL

Ediția 2021 a EXPO REAL marchează un moment important pentru dezvoltatorul de proprietăți logistice P3 Logistic Parks („P3”), care sărbătorește anul acesta 20 de ani de la debutul operațiunilor în Europa. Originară din Praga, Republica Cehă, compania a evoluat semnificativ de-a lungul timpului, P3 regăsinndu-se, în prezent, în topul primilor cinci jucători din segmentul logistic imobiliar european. Astăzi, P3 deține aproximativ 6,3 milioane m² de spații de depozitare de clasă A, distribuite în 11 piețe europene. Peste 450 de chiriași din retail, e-tail, 3PL tradițional și sectoarele auto deservesc nevoile clienților lor dintr-un depozit P3.

Traiectoria dinamică de creștere a P3 s-a conturat cel mai puternic începând cu anul 2016, când compania a fost achiziționată de GIC, fondul suveran al statului Singapore. De atunci și până în prezent, P3 aproape că și-a dublat valoarea de piață, ajungând să fie evaluată la aproximativ 7 miliarde de euro, și a dezvoltat aproximativ 1,8 milioane m² de spații de depozitare noi, cărora li se adaugă alți 800.000 m², reprezentând proiecte viitoare. Evoluția companiei a fost susținută de condițiile de piață favorabile furnizorilor de spații logistice, inclusiv de adoptarea accelerată a comerțului electronic și schimbările din obiceiurile de cumpărare ale clienților.

Sînziana Pardhan, Managing Director al P3 România, declară: „În România, P3 împlinește anul acesta 10 ani. Mă bucur să văd cum în tot acest timp ne-am dezvoltat împreună cu piața, am evoluat și am devenit cel mai complex parc logistic din țară. Din 2015 și până în prezent, P3 Bucharest A1 a susținut dezvoltarea și evoluția business-ului pentru peste 40 clienți, dintre care mai mult de 75% ne sunt alături și astăzi. Am pus aici bazele unei comunități puternice și urmărim să venim mereu în întâmpinarea nevoilor chiriașilor noștri prin intermediul serviciilor și facilităților pe care le oferim, iar astăzi, P3 este partenerul preferat de 30 clienți care operează în industrii precum retail, e-commerce, transport și logistică, automotive sau farma și care au ales să pună bazele hub-urilor lor de distribuție locală sau regională în parcul nostru.”

Frank Pörschke, CEO al P3 Logistic Parks, spune: „P3 a devenit o companie dinamică și interesantă, cu aspirații ambițioase, și își propune să devină cel mai mare investitor în domeniul imobiliar logistic din Europa. Suntem o companie internațională care este la propriu ”pe teren” pe diferite piețe, un aspect unic pentru investitori. Punctele forte ale organizației se regăsec în viziunea pe termen lung în ceea ce privește investițiile, dezvoltarea și managementul proprietăților pe care le deținem, precum și în gama noastră completă de servicii, de la achiziții și construcții până la administrarea activelor. Dorim să oferim clienților noștri abilitățile și atitudinea potrivite pentru a atinge excelența și, în același timp, să oferim un spațiu de lucru plăcut și inpirațional care să îi susțină în atragerea și menținerea talentelor în cadrul companiei.”

În următorii XX de ani, P3 intenționează să crească prin extinderea continuă activităților sale de dezvoltare și caută noi oportunități de investiții – atât portofolii mari la nivel european, cât și tranzacții mai mici cu un singur activ, pe o piață locală.

Otis Spencer, CIO al P3 Logistic Parks, afirmă: „Piața în care activăm s-a dezvoltat considerabil, dar bazându-ne pe expertiza pe care o deținem în zona de investiții, vedem încă multe oportunități atractive. Vom continua să targetăm noi achiziții menite să susțină dezvoltarea continuă a portofoliului companiei. Am finalizat recent achiziția unui portofoliu de 112.000 m² în Spania și suntem în prezent în discuții pentru alte câteva oferte în Europa.”

David Marquina, CDO al P3 Logistic Parks, spune: „Activitatea de dezvoltare este unul dintre punctele noastre forte, așa că o vedem ca pe o sursă principală de creștere continuă și căutăm cele mai bune proiecte de pe piață. Lipsa terenurilor pretabile pentru astfel de dezvoltări este cea mai mare problemă actuală în multe țări, însă echipele noastre lucrează îndeaproape cu diferiți parteneri pentru a identifica și obține terenuri potrivite planurilor companiei și pentru a proiecta spații de depozitare care să se potrivească cerințelor specifice ale clienților noștri. Acolo unde este posibil, ne concentrăm asupra dezvoltărilor pe foste platforme industriale dezafectate, care reprezintă alegerea mai bună și lucrul cel mai potrivit de făcut în ceea ce privește reducerea amprentei asupra mediului înconjurător. Și, deși suntem un jucător dedicat logisticii, abilitățile noastre de dezvoltare ne permit, de asemenea, să derulăm proiecte conexe industriei, cum ar fi ultima milă, depozitarea frigorifică sau găzduirea centrelor de date.”

Simbolul XX reprezintă cei 20 de ani ai P3 pe piață. A fost selectat drept o emblemă îndrăzneață, dar și pentru a reprezenta intenția clară a companiei pentru viitor. P3 a devenit unul dintre cele mai puternice și mai recunoscute branduri din sectorul imobiliar, sinonim cu ”servicii excelente” pentru peste 450 de clienți și rețeaua acestora de furnizori. La începutul anului 2021, P3 a fost desemnată, de către INSTITUTUL EUROPEAN DE MARCHE IMOBILIARE, cea mai puternică marcă din Europa de Sud și a primit distincția specială „Cea mai mare creștere a unui brand din Europa” din toate categoriile imobiliare.

Aflați mai multe despre istoria de 20 de ani a lui P3 în acest nou clip aniversar: [ https://www.youtube.com/watch?v=DehtfGEEUyM ]

P3 este un investitor, proprietar, dezvoltator si manager pe termen lung de proprietăți logistice europene cu peste 6.3 milioane m² de active aflate în administrare și un portofoliu extins de terenuri de 1.2 milioane m² cu disponibilitate imediată pentru dezvoltări viitoare. P3 are operațiuni comerciale în 11 țări și investește și se dezvoltă pe piețele europene de peste două decenii. Cu sediul central în Praga, P3 are peste 200 de angajați în 11 birouri în orașe cheie din Europa, oferind dezvoltări integrate, terenuri, construcții și servicii de mentenanță post-închiriere.