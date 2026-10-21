Guvernul a înființat două funcții de ministru delegat, pentru digitalizare și inteligență artificială, respectiv pentru învățământul preuniversitar, prin ordonanța de urgență adoptată marți seară, 20 octombrie 2026, potrivit Știri pe surse. Decizia a fost luată la prima ședință a noului cabinet.

Știri pe surse citează în articolul despre ordonanță un pasaj fără a-i preciza autorul: „Ministrul delegat este asistat de cel mult doi înalți funcționari, numiți și eliberați din funcție prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat și cu aprobarea ministrului de resort. Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică subordonată Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, va funcționa sub coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.”

În același articol, Știri pe surse redă și un al doilea pasaj fără autor precizat: „Totodată, ordonanța modifică și completează OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Astfel, în privința reglementării conducerii Secretariatului General al Guvernului, se prevede că Guvernul are un Secretariat General, condus de un secretar general, cu rang de ministru sau, după caz, cu statut de înalt funcționar public, numit prin decizia prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este asistat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care au rang de secretar de stat sau, după caz, statut de înalți funcționari publici, numiți prin decizia prim-ministrului, precum și, după caz, de unul sau mai mulți înalți funcționari numiți ori eliberați din funcție prin decizia prim-ministrului.”

Ministrul delegat poate avea în sprijin cel mult doi înalți funcționari. Propunerile pentru numirea sau eliberarea lor din funcție îi aparțin, dar necesită aprobarea ministrului de resort. Premierul emite deciziile de personal.

La Ministerul Educației și Cercetării, ministrul delegat responsabil de învățământul preuniversitar lucrează sub coordonarea ministrului educației și cercetării. Și aici, personalul de sprijin este limitat la cel mult doi înalți funcționari, însă procedura cere avizul ministrului de resort. Numirea și eliberarea din funcție se fac prin decizia premierului, la propunerea ministrului delegat.

Ministrul afacerilor interne primește și funcția de vicepremier

Același act îi atribuie ministrului afacerilor interne și poziția de vicepremier, cu activitate în cadrul Guvernului. Acesta coordonează instituții publice și departamente ale aparatului de lucru guvernamental.

Pentru această activitate, vicepremierul are un departament propriu, integrat în aparatul de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică. Structura cuprinde un consilier de stat și doi înalți funcționari. Vicepremierul propune numirea și eliberarea lor din funcție, iar premierul decide.

Premierul numește conducerea Secretariatului General

Ordonanța intervine și asupra regulilor de conducere a Secretariatului General al Guvernului, prin modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) 57/2019 privind Codul administrativ.

Secretarul general și adjuncții săi sunt numiți prin decizia premierului, fiecare cu rangul sau statutul prevăzut în pasajul citat.

Conducerea poate fi asistată, după caz, și de unul sau mai mulți înalți funcționari, pentru care numirea ori eliberarea din funcție se face prin decizia șefului Guvernului.

Atribuțiile ministrului afacerilor interne în noua sa calitate de vicepremier urmează să fie stabilite printr-o decizie a premierului.