Parlamentul a învestit Guvernul condus de premierul Luca Niculescu cu 280 de voturi favorabile și 58 împotrivă, iar membrii Executivului au depus jurământul marți, 20 octombrie 2026. Susținerea politică obținută ar urma însă să acopere numai șase luni, care citează o analiză Euronews. Informația a fost publicată de Mediafax, care citează Reuters.

Primul termen economic este mai apropiat: în decembrie, Cabinetul trebuie să obțină aprobarea bugetului pentru 2027, construit pentru reducerea deficitului. Agențiile de evaluare financiară avertizează că neadoptarea lui în această lună ar expune România unei noi retrogradări a ratingului suveran, calificativul acordat capacității statului de a-și plăti datoriile.

România se află pe cea mai joasă treaptă a categoriei recomandate investițiilor. Instabilitatea politică a slăbit încrederea investitorilor. Într-o economie aflată în dificultate, noul Executiv are de redus un deficit care se numără printre cele mai mari din Uniunea Europeană.

Programul fiscal combină reducerea deficitului cu promisiuni de relaxare

Presiunile asupra bugetului vin inclusiv din solicitările de majorare a pensiilor, după doi ani de înghețare, și din cererile companiilor pentru eliminarea taxei suplimentare calculate asupra cifrei de afaceri.

Potrivit Vocea Romanului, prognozele Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale indică o scădere economică de 0,5% în 2026, urmată de un avans de 2,2% în 2027. Pentru anul curent, deficitul este estimat la aproximativ 6% din produsul intern brut (PIB), iar inflația medie anuală la 8,2%.

Programul depus în Parlament cuprinde următoarele angajamente economice și sociale, care rămân obiective de guvernare, nu rezultate obținute:

Reducerea deficitului la 5,2% din PIB în 2027 și la mai puțin de 3% în 2030.

Eliminarea Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2027.

Menținerea cotei unice și evitarea majorării taxelor și impozitelor, cu accent pe îmbunătățirea colectării taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Indexarea pensiilor în 2027 și eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele cu copii sub doi ani și pentru veterani.

Aprobarea bugetului pentru anul următor înainte de 31 decembrie 2026.

La prezentarea programului, premierul Luca Niculescu a formulat obiectivul Cabinetului astfel: „Un guvern care aduce fonduri și investiții în țară”. El le-a cerut parlamentarilor să permită instalarea unui Executiv cu atribuții depline, după lunile de criză.

Votul de învestire nu asigură o majoritate stabilă

Diplomat independent în vârstă de 55 de ani, Niculescu a fost al patrulea candidat propus pentru conducerea Guvernului de președintele Nicușor Dan după destrămarea fostei coaliții. Criza politică, începută după anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024, s-a agravat odată cu căderea Guvernului Ilie Bolojan în mai 2026.

Partidul Social Democrat (PSD) participă la Cabinet cu 11 miniștri și controlează majoritatea portofoliilor. Alte domenii importante au fost încredințate independenților. Premierul a apărat această structură mixtă ca soluție necesară pentru instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline.

Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) au votat pentru învestire, dar nu au intrat în Guvern. Liberalii se plasează în opoziție, iar formațiunile proeuropene rămase în afara Cabinetului condiționează sprijinul parlamentar. În această configurație, Financial Times pune sub semnul întrebării capacitatea Executivului de a adopta reforme economice dificile.

Despre miniștrii propuși de social-democrați, Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat: „Nu cred că lupul își schimbă năravul”.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se opune Cabinetului și amenință cu o moțiune de cenzură. Petrișor Peiu, reprezentant al formațiunii, a calificat instalarea Guvernului drept un demers: „nedemocratic, impus prin voința personală a președintelui Nicușor Dan”.

Prelungirea instabilității ar putea favoriza AUR înaintea alegerilor parlamentare din 2028. Social-democrații își vor reevalua susținerea la capătul perioadei inițiale, iar partidele trebuie să negocieze între timp o înțelegere de colaborare mai durabilă.