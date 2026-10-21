La un consum lunar de 300 kWh, ofertele de electricitate din octombrie 2026 indicau o diferență de 120 de lei între Hidroelectrica și Nova, în exemplul pentru contractul acesteia pe 12 luni. Compararea facturilor presupune verificarea consumului, a prețului final pentru zona de distribuție și a datei la care expiră contractul existent.

Plafonarea generală pentru electricitatea consumată de gospodării s-a încheiat la 1 iulie 2025. În octombrie 2026, consumatorii casnici nu mai au un plafon general, iar prețul unei oferte noi trebuie separat de tariful aplicabil unui contract aflat încă în derulare.

Verificarea începe cu factura și termenul contractului

Pentru o comparație online, datele utile sunt consumul mediu lunar și zona de distribuție. Comparatorul de oferte permite introducerea acestor informații și ordonează rezultatele în funcție de valoarea finală estimată.

Verificarea poate fi organizată în următorii pași:

Se identifică pe factură consumul exprimat în kWh și tariful folosit la facturare. Acesta se confruntă cu prețul prevăzut în contract.

Se verifică data expirării contractului. Pentru oferta Viitor Hidro, informația poate fi consultată pe factură sau în contul iHidro.

Se introduc în comparator zona de distribuție și consumul lunar mediu. Comparația se face între prețuri finale, pentru aceeași zonă.

Se verifică durata contractului propus și termenul până la care oferta poate fi acceptată. O ofertă disponibilă într-o anumită săptămână nu reprezintă automat prețul unei contractări ulterioare.

Dacă tariful facturat nu corespunde contractului, se trimite o sesizare furnizorului. În lipsa unui răspuns în 30 de zile, reclamația poate fi înaintată autorității de reglementare în energie.

Prețul energiei active reprezintă numai o componentă a sumei plătite. Tariful final cuprinde și transportul, distribuția, serviciile de sistem, contribuția pentru cogenerare, certificatele verzi, acciza și taxa pe valoarea adăugată de 21%. Zona de distribuție influențează valoarea finală.

Contractele Hidroelectrica în derulare păstrează vechiul preț

Începând cu 1 octombrie 2026, Hidroelectrica a ridicat componenta de energie activă de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, o creștere de 14,4%. Tariful nou vizează contractările noi și contractele ajunse la reînnoire.

Clienții cu un contract Viitor Hidro încă valabil păstrează componenta veche până la expirare. Majorarea nu se aplică retroactiv, astfel că data contractului contează înainte de folosirea unei oferte publice drept reper pentru factura proprie.

În octombrie, noile condiții ale ofertei indicau un tarif final de circa 1,19 lei/kWh pentru zona Rețele Electrice și de 1,27 lei/kWh pentru zona Delgaz Grid. Contractul se încheia pe 12 luni, iar acceptarea ofertei era posibilă până la 31 octombrie 2026.

Pentru trimestrul al patrulea din 2026 și primul trimestru din 2027, contractele angro menționate aveau prețuri de aproximativ 900 lei/MWh. Silviu Gresoi a avertizat, pentru Adevărul, că și alți furnizori ar putea majora treptat tarifele, în funcție de contractele lor de achiziție, fără ca scumpirile să aibă loc simultan.

Același consum produce facturi diferite între oferte

Exemplele orientative pentru octombrie, prezentate de Soluții Verzi pe baza comparatorului ANRE și a ofertelor publicate de furnizori, folosesc tarifele finale din zona de distribuție București: Hidroelectrica Viitor Hidro, PPC Fix Online, serviciul universal Electrica Furnizare și Nova cu preț fix pentru 12 luni. Valorile descriu aceste oferte și această perioadă, nu orice contract al furnizorilor respectivi.

La 150 kWh pe lună, estimările erau de 179 de lei pentru Hidroelectrica, 209 lei pentru PPC, 218 lei pentru Electrica și 239 lei pentru Nova. Diferența anuală maximă din exemplu era de 720 de lei.

La 300 kWh pe lună, facturile estimate ajungeau la 357 de lei, 417 lei, 435 lei și, respectiv, 477 de lei. Între Hidroelectrica și Nova, diferența anualizată era de aproximativ 1.440 de lei; față de serviciul universal, avantajul Hidroelectrica era de 78 de lei lunar sau 936 de lei anual.

La 500 kWh pe lună, aceleași variante însemnau 595 de lei, 695 lei, 725 lei și 795 de lei. Diferența anuală maximă ajungea la 2.400 de lei.

Oferta PPC Fix Online avea un tarif de 1,39 lei/kWh și o durată contractuală de 14 luni. Diferența de preț față de Hidroelectrica s-a redus: era de 0,24 lei/kWh în septembrie și de 0,20 lei/kWh în octombrie.

Serviciul universal Electrica Furnizare, cu 1,45 lei/kWh, se situa sub numeroase oferte comerciale. Pentru comparație, PPC Relaxat era la 1,47 lei/kWh, PPC Fix la 1,49 lei/kWh, iar Fix Verde și bluePASS la 1,51 lei/kWh. Fix Asigurat avea 1,56 lei/kWh, în timp ce Simplu Online / Simplu Anual ajungea la 1,65 lei/kWh.

Duratele contractuale diferă: 26 de luni pentru PPC Fix și 15 luni pentru Fix Verde, față de 12 luni pentru Relaxat, bluePASS, Fix Asigurat și Simplu Online / Simplu Anual. Aceste oferte aveau termen de acceptare la 31 octombrie 2026.

La Nova, oferta scurtă, pentru două luni, indica 1,57 lei/kWh, iar cea pentru 12 luni avea 1,59 lei/kWh. Fereastra de contractare pentru aceste valori a fost 6-12 octombrie 2026; ele rămân repere pentru exemplul de calcul, nu oferte care pot fi presupuse valabile ulterior.

Există și prețuri diferențiate pe ore. PPC Ore Smart+ indica 0,89 lei/kWh în intervalele favorabile. Acest tarif nu reprezintă un preț mediu direct comparabil cu ofertele fixe: relevanța sa depinde de posibilitatea mutării consumului în orele respective.

Încălzirea electrică schimbă reperul de consum

Pentru octombrie, estimările folosite indicau 250-350 kWh lunar la o gospodărie fără încălzire electrică, față de 400-700 kWh pentru una încălzită integral sau parțial cu electricitate. Sunt intervale orientative, nu valori garantate pentru o locuință individuală.

La 400 kWh pe lună, comparația dintre tarifele Hidroelectrica și Nova pe 12 luni producea o diferență de 160 de lei. Pentru un sezon rece de cinci luni, exemplul ajungea la 800 de lei.

Creșterea consumului în sezonul rece poate proveni din folosirea boilerului, pornirea caloriferelor electrice ori a pompei de căldură și prelungirea iluminatului odată cu scurtarea zilei. În comparator trebuie folosit consumul gospodăriei, nu automat unul dintre exemple.

Schimbarea furnizorului presupune verificarea condițiilor de ieșire

Pentru depunerea online a cererii sunt indicate actul de identitate, documentul de proprietate sau contractul de închiriere și factura cea mai recentă. Aceasta conține codul POD, identificatorul unic al locului de consum. Indexul recent al contorului este menționat ca documentație opțională.

Cererea poate fi depusă la furnizorul ales sau prin platforma de schimbare a furnizorului. Înregistrarea este indicată în maximum două zile, iar furnizorul existent primește notificarea automat.

Procedura poate avea loc fără întreruperea alimentării, cu activarea noului contract în maximum 21 de zile calendaristice de la înregistrare. Schimbarea este gratuită, dar un contract pe termen lung poate prevedea penalități pentru încetarea anticipată, dacă acestea au fost stipulate expres.

Vechiul contract se închide în 24 de ore de la activarea celui nou. Furnizorul anterior emite factura finală în cel mult 42 de zile, folosind indexul de la momentul schimbării.

Ajutorul propus trebuie separat de prețul contractual

Programul de guvernare al premierului desemnat Luca Niculescu propune sprijin aplicat direct facturilor pentru consumatorii vulnerabili. Pragul luat în calcul este un venit lunar net de cel mult 3.500 de lei pentru fiecare membru al gospodăriei; încadrarea sub această limită nu garantează acordarea ajutorului.

Programul nu stabilește încă valoarea sprijinului și nici dacă acesta va fi acordat ca sumă fixă sau ca procent din factură, potrivit Adevărul.

Estimările cuprinse în program indică aproximativ 3,7 milioane de persoane vizate de sprijinul pentru electricitate și 1,7 milioane pentru gaze. Acolo unde datele ar permite, eligibilitatea ar fi stabilită automat prin Registrul Național al Consumatorilor Vulnerabili, pe baza informațiilor furnizate de Fisc, Ministerul Muncii și furnizori.

Expertul în energie Silviu Gresoi apreciază, într-un interviu acordat Adevărul, că instrumentele existente permit implementarea, cu aprobarea bugetului, extinderea eligibilității și conectarea bazelor de date. În scenariul său orientativ, un ajutor lunar de 50 de lei pentru curent și unul de 100 de lei pentru gaze ar reduce cu 150 de lei cheltuiala unei gospodării care le primește simultan.

Costul bugetar teoretic estimat de expert este de aproximativ 3,24 miliarde de lei anual, pentru 12 luni de ajutor la electricitate și șase luni la gaze. Calculul rămâne orientativ și fiindcă numărul potențialilor beneficiari reprezintă persoane, nu neapărat facturi distincte.

Analistul economic Adrian Negrescu consideră mai probabilă o implementare redusă, amânată sau etapizată decât aplicarea în forma anunțată de la 1 aprilie 2027. El arată că pragul de venit include categorii largi, în timp ce estimarea beneficiarilor se referă la mai puțin de un român din cinci, și anticipează un prag mai mic ori condiții suplimentare.

Negrescu semnalează și diferențele dintre titularii contractelor și ocupanții efectivi ai locuințelor, inclusiv contracte rămase pe numele unor persoane decedate sau plecate din țară. Veniturile agricole și cele din munca nedeclarată pot afecta identificarea automată a beneficiarilor, în evaluarea sa.

În privința finanțării, analistul avertizează că fondurile europene pentru climă pot acoperi numai o parte din ajutoarele directe. El invocă deficitul bugetar și miliardele datorate furnizorilor din schemele de plafonare, considerând necesare garanții ferme pentru plăți, un registru funcțional și reguli stabile pe mai mulți ani.

Distinct de mecanismul aflat în pregătire, tichetul pentru electricitate deja acordat valorează 50 de lei lunar. Potrivit Soluții Verzi, măsura a fost prelungită până la 31 decembrie 2026 și acoperă peste 710.000 de beneficiari vulnerabili. Persoanele înscrise nu au de depus altă cerere. Veniturile ar urma să fie verificate pe baza datelor deținute de instituțiile publice, iar cei care nu pot folosi instrumentele digitale vor primi asistență.

Pentru gaze, verificarea include mecanismul de tranziție

Vechiul plafon de 0,31 lei/kWh, cu taxele incluse, a expirat la 31 martie 2026. Ordonanța de urgență nr. 12/2026 reglementează perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, iar aplicarea schimbărilor este automată, fără obligația schimbării furnizorului.

Prețul din contract este reperul pentru comparația cu valoarea calculată lunar de furnizor. Potrivit InfoCons, consumatorii preluați de un furnizor de ultimă instanță reprezintă o excepție: aceștia achită direct prețul mecanismului administrat, fără comparația cu un tarif contractual.

Programul de guvernare propune păstrarea protecției casnicilor până în martie 2027 și evaluarea situației în trimestrul al patrulea din 2026, inclusiv în funcție de estimările de producție ale proiectului Neptun Deep. Trecerea ulterioară la liberalizarea gazelor și la sprijin direcționat ar urma să se desfășoare în etape, după un calendar comunicat în avans.