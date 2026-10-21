Marți, 20 octombrie 2026, Elon Musk a anunțat că ia în calcul, în mod activ, o fuziune între Tesla și SpaceX, companii pe care le conduce, relatează BBC. SpaceX este evaluată la aproximativ 2 trilioane de dolari, iar combinarea cu Tesla s-ar număra printre cele mai mari fuziuni din istorie. Musk a avertizat însă că nu este sigur că operațiunea se va realiza.

Întrebat despre oportunitatea fuziunii în convorbirea cu analiștii financiari dedicată rezultatelor trimestriale SpaceX, Musk a răspuns: „Cred că ar fi o idee bună? Da”.

Ambele societăți au constituit comitete speciale care evaluează operațiunea. Despre stadiul discuțiilor, Musk a precizat: „Comitetele speciale nu au ajuns la un acord privind termenii niciunei tranzacții și nu există nicio garanție că o vor face”.

Acționarii ar avea decizia finală

Musk nu participă la niciunul dintre cele două comitete. Conducerea ambelor companii îl plasează într-o situație de conflict de interese, după cum a explicat el. A descris inclusiv comentariile publice despre o asemenea operațiune ca pe un exercițiu delicat.

O eventuală tranzacție ar trebui aprobată de acționari. În cazul Tesla, ar fi necesar sprijinul a cel puțin 50% dintre acționari, prag pe care Musk îl consideră dificil de atins.

Există un precedent de susținere a propunerilor sale: în 2025, majoritatea investitorilor Tesla au aprobat un pachet de remunerare pentru Musk evaluat la aproximativ 1 trilion de dolari.

Bursa a reacționat înaintea unui acord

Acțiunile SpaceX au câștigat 8% în tranzacțiile derulate după închiderea ședinței bursiere. Titlurile Tesla au avansat cu 2%, după mai multe săptămâni de scăderi ușoare.

SpaceX a depășit rapid valoarea bursieră Tesla după listarea din acest an, pe fondul orientării sale tot mai pronunțate către infrastructura pentru inteligență artificială. Debutul bursier l-a transformat pe Musk în primul om cu o avere evaluată pe hârtie la un trilion de dolari.

SpaceX dezvoltă servicii de calcul, dar rămâne pe pierdere

Compania construiește rachete și sateliții care asigură serviciul de internet Starlink. În paralel, oferă altor companii tehnologice, între care Anthropic și Google, capacitate de calcul în cloud, adică resurse informatice accesate de la distanță.

Ultimele rezultate trimestriale arată contribuția diferită a acestor activități:

Serviciile de calcul în cloud au adus 7,5 miliarde de dolari și au devenit cea mai profitabilă activitate a SpaceX.

Starlink a înregistrat venituri trimestriale de 5,2 miliarde de dolari.

La nivelul întregii companii, pierderea acumulată în 2026 a ajuns la 1,1 miliarde de dolari.

Astfel, profitabilitatea activității de calcul nu se traduce într-un rezultat pozitiv pentru SpaceX în ansamblu.

Cipurile și inteligența artificială sunt argumentele invocate pentru fuziune

Musk leagă oportunitatea unirii companiilor de proiectele lor din domeniul cipurilor, inteligenței artificiale și software-ului. Cele două firme au lansat recent Terafab, un proiect comun pentru fabricarea cipurilor.

Referindu-se la beneficiile pe care le vede într-o asemenea operațiune, Musk a adăugat: „Dar cred că fuziunea are multe avantaje și multe de câștigat”.

În ultimul an, el a reunit deja mai multe dintre afacerile sale. Înaintea listării din 2026, SpaceX a cumpărat xAI și X, platforma numită anterior Twitter, ambele aflate în proprietatea sa.

Tesla, cunoscută în principal pentru automobilele electrice, își direcționează între timp o parte din resurse către robotică. Compania dezvoltă și proiecte de conducere autonomă și roboți umanoizi.

Colaborarea tehnologică dintre Tesla și SpaceX s-a văzut și la prezentarea noii generații Roadster, pe 15 octombrie 2026, în Texas, la un centru asociat SpaceX. Prototipul folosea propulsoare cu gaz comprimat bazate pe tehnologie inspirată din domeniul spațial. Producția este planificată pentru 2028, fără ca acest calendar să garanteze începerea livrărilor comerciale.

Rețeaua de încărcare Tesla, în contextul posibilei fuziuni

Dincolo de proiectele tehnologice aflate în dezvoltare, rețeaua de încărcare este o altă activitate a Tesla relevantă pentru profilul companiei în discuțiile despre fuziune. La finalul trimestrului al treilea din 2026, rețeaua americană Tesla avea 80.964 de puncte publice de încărcare rapidă, repartizate în 14.614 stații, după instalarea a 1.287 de puncte în acel trimestru.

Analiza lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB România, citată de Adevărul, indică următoarele niveluri ale tarifelor din Statele Unite:

Clienții care nu au abonament Supercharger plătesc un preț mediu de 56,9 cenți/kWh, după o majorare de 15%.

În cazul abonaților, prețul mediu a urcat cu 9%, la 39,6 cenți/kWh.

În celelalte rețele de încărcare rapidă, media tarifelor era de circa 53,3 cenți/kWh.

În trimestrul al treilea, 73% dintre punctele noi de încărcare rapidă din SUA aveau puteri de peste 250 kW, față de 60% în aceeași perioadă din 2025. Stațiile Tesla au, în medie, mai multe puncte decât cele ale altor operatori. Unele sunt accesibile și automobilelor altor mărci, în funcție de compatibilitatea vehiculului, conector și condițiile de acces.

Vânzarea de energie electrică reprezintă, potrivit estimărilor, mai puțin de 4% din cifra de afaceri Tesla. Veniturile recurente din încărcare depind de utilizarea rețelei, iar majorarea tarifelor nu înseamnă o creștere echivalentă a profitului: rezultatul include costul energiei, investițiile în echipamente, terenuri și racordare, precum și cheltuielile de operare și mentenanță.

Tesla urmează să își prezinte rezultatele trimestriale miercuri, 21 octombrie 2026.