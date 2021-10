Să crezi, să știi, să poți – Cum vrei să arăte România ta în 2050? S-a lansat rethink Romania

36 din 42 de județe au mai mulți pensionari decât tineri

În mediul rural, 2 din 3 tineri nu merg la școală

În fiecare an, populația României scade în medie cu 140.000 de locuitori prin deces și emigrare

În acest ritm, în 2050, populația României va ajunge la 15,5 milioane de persoane

România îmbătrânește, vârsta medie a populației în România este de 42 de ani

Peste 100.000 de copii au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate. 32% dintre ei își văd părinții doar o dată pe an

Numărul românilor care au cel puțin o facultate și care trăiesc în alt stat a crescut cu 144% față de 2008

România pierde cca. 50.000 de dolari pentru fiecare absolvent de studii superioare care părăsește țara

De aici plecăm. Dar știm unde vrem să ajungem? Cum vrem să arate România în 2050?

Cu această întrebare în minte, marți, 19 octombrie 2021, s-a lansat rethink Romania, un think tank care își propune să deseneze traseul de care România are nevoie pentru a parcurge corect drumul către 2050. rethink Romania este o iniţiativă a unor antreprenori care cred că, în ultimii 30 de ani, România nu şi-a atins potenţialul şi care s-au hotărât să schimbe acest model de funcționare, împreună cu toți cei care împărtășesc aceeași viziune. Pentru că următorii 30 de ani ne vor defini următorii 100.

rethink România este o platformă incluzivă de dialoguri structurate, pe probleme de importanță strategică națională, legate de oameni, precum: educație, depopulare, standarde de viață, mentalitate, fericire.

Într-o Românie marcată de un deficit major de încredere, membrii rethink România își propun să adune la aceeași masă, într-un efort unic de integrare, vocile și perspectivele comunității de business, ONG-urilor, mediului academic și cultural, mass media, partidelor politice, Guvernului și Parlamentului.

În cadrul evenimentului de lansare, fondatorii rethink au detaliat care sunt valorile pe baza cărora a fost construit acest think tank:

Încredere în potențialul României

Impact pozitiv pe termen lung

Colaborare (încredere, respect, integritate, bunăvoință, empatie, grijă, implicare, diversitate)

Spirit antreprenorial (autonomie, libertate, curaj, creativitate, acțiune, perseverență, inițiativă, agilitate)

Excelență (cunoaștere, curiozitate, competență, profesionalism, știință, cercetare, dezvoltare personală)

“Sunt multe de făcut pentru a repara România. Dar pentru asta e nevoie de mai mulți. Împreună plecăm de la ce ne unește. Credem că România poate avea o altă traiectorie, mai bună. Știm de ce are nevoie România: de idei pentru mâine. Putem să aducem împreună mințile vizionare ale României pentru a contribui cu răspunsuri și soluții la întrebarea care ne preocupă pe toți: cum va arăta România în 2050? Cu această întrebare în minte, lansăm un proces deschis de reflecție despre cum vor arăta următoarele 3 decenii pentru noi și pentru cei care vin după noi. Acum mai bine de 30 ani în România a avut loc o Revoluție a Libertății. Astăzi este nevoie de o nouă Revoluție – a Mentalității. Pentru 30 de ani mai buni”, a declarat Dragoș Anastasiu, președinte rethink Romania.

Think tank-ul este structurat în 4 grupuri de lucru: Educație, Demografie, Digitalizare și Mentalitate. Pe lângă acestea, există un grup dedicat elaborării unor ample studii sociologice, aflate deja în lucru. Acestea vor fi urmate de recomandări de direcții strategice și politici publice care să ajute la crearea unor viziuni de dezvoltare pe termen lung pe direcțiile mai sus enunțate.

“Suntem realiști: nici o schimbare majoră nu poate fi eficientă, peste noapte. Avem o viziune pe termen lung, pentru următorii 30 de ani. Ne fundamentăm abordarea pe cercetarea interdisciplinară, agregarea datelor, analize și strategii co-create, cu scopul de a propune direcții de transformare pentru România, prin contribuții la politici publice relevante”, a precizat Corina Puiu, CEO rethink Romania.

​“Educația este un subiect critic, aflat prioritar pe agenda noastră. Ne-am uitat care e starea de sănătate a profesorilor pentru că ei sunt cei care influențează viitorul. Am pornit un studiu bazat pe o metodologie a Universității Harvard. Am chestionat 5.227 de profesori și am vrut să înțelegem detalii despre nivelul lor de fericire, sănătate mentală și fizică, cum își percep misiunea, care sunt virtuțile lor și cum sunt afectați de acești indicatori. Colectând date, vom putea ști ce putem îmbunătăți, ce programe sunt necesare pentru a sprijini profesorii”, a adăugat Simona Baciu, co-fondator rethink Romania și coordonator al Grupului de lucru Educație.

“Am demarat și un alt studiu – un index al fericirii românilor. Vrem să înțelegem ce trebuie să se schimbe la nivel sistemic astfel încât românii să nu mai simtă nevoia să plece din țară, dacă își doresc să atingă anumite standarde de împlinire personală” a menționat Felix Pătrășcanu, co-fondator rethink Romania și coordonator al Grupului de lucru Demografie.

“Este obligatoriu ca România să se schimbe. Avem mult de recuperat înainte să începem să vedem un progres. Soluțiile bune la probleme complexe vin într-un timp foarte lung. Trebuie să ajungem la cauzele problemelor, nu doar la efectele lor. Și asta ne propunem în această fază”, a declarat Ciprian Stănescu, co-fondator rethink Romania.

rethink Romania reunesşte antreprenori, profesioniști, inovatori, entuziaști și învingători în domeniile lor de activitate:

Andy Szekely (Bootcamp University), Avi Cicirean (BrandMinds), Bogdan Rădulescu (Untold Festival), Cristina Chiriac (Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin), Cristina Gheorghe (Institutul Dezvoltării Personale), Călin Ile (Federația Industriei Hoteliere din România), Daniela Nemoianu (Nemoianu Consulting), Dorin Bodea (Result Development), Dragoş Petrescu (City Grill), Elena Lotrean (Școala Finlandeză din Sibiu), Florin Jianu (CNIPMMR), Felix Tătaru (GMP Group), Felix Pătrăşcanu (FAN Courier), Marius Ghenea (Catalyst Romania), Ovidiu Şandor (Mulberry Development), Simona Baciu (Transylvania College), Virgil Stănescu (SportsHub), George Leca (Asociația Pentru Valori în Educație), Dragoş Anastasiu (Eurolines Group și Președinte rethink Romania) și mulţi alții.

Raportarea la România anului 2050 este imposibilă fără a acorda o atenție specială tinerilor. rethink Romania Young este o comunitate de tineri cu potențial demonstrat de implicare civică, ce produce idei transformatoare care pot fi transpuse în inițiative sau direcții strategice pentru România. Membrii tineri sunt mentorați de membrii fondatori și participă la grupurile de lucru ale think tank-ului. Aripa Young a think tank-ului este coordonată de Roxana Chirițoiu și îi are în componență pe Alexandra Diala, Andreea Ciora, Laura Mîrza, Cătălina Uruc și Ștefan Matei.

Orice schimbare în societate pleacă de la fiecare individ în parte şi soluţia pentru ca România să devină aşa cum ne-o dorim vine de la fiecare dintre noi, din modul în care ne raportăm la mediul înconjurător, la viitor şi la valori. Dacă te identifici cu viziunea rethink Romania, dacă împărtăşeşti misiunea noastră şi dacă rezonezi cu valorile noastre, te aşteptăm alături de noi să construim împreună planuri pentru următorii 30 de ani.

www.rethinkromania.ro