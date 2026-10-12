Angajații care primesc invitații externe în calendarul de serviciu pot ajunge, prin linkurile acestora, pe pagini false care solicită date de autentificare sau informații financiare. Verificarea expeditorului și a adresei paginii sunt pașii folosiți de persoanele vizate, iar autentificarea cu chei de acces, numite passkeys, poate împiedica folosirea lor pe un site care îl imită pe cel autentic.

Verificarea începe cu identitatea expeditorului

Pete Thomas, director tehnic al Kapwork, o firmă de tehnologie financiară din Los Angeles, verifică întâlnirile pe care nu își amintește să le fi programat, potrivit Business Insider. În ultimele luni, a primit mai multe invitații care nu au trecut verificările sale.

Procedura sa urmărește contextul întâlnirii înainte de accesarea vreunui link:

Caută numele expeditorului în căsuța de e-mail, pentru a găsi o conversație care să explice invitația.

Dacă această căutare nu dă rezultate, verifică persoana pe LinkedIn.

Dacă tot nu găsește context sau observă ceva suspect, examinează invitația pentru adrese web neobișnuite și alte semne de fraudă, înainte să o șteargă.

Despre atenția consumată de aceste verificări, Thomas a declarat: „Este o distragere a atenției. Trebuie întotdeauna să cauți contextul.”

Problema este deosebit de relevantă pentru vânzări, recrutare, consultanță și alte activități în care angajații discută frecvent online cu persoane necunoscute. Specialiștii în siguranță digitală explică faptul că majoritatea tentativelor urmăresc să trimită victimele pe site-uri de phishing, adică pagini folosite pentru obținerea frauduloasă a datelor, sau să le determine să dezvăluie informații sensibile prin manipulare, numită inginerie socială.

O rezervare făcută pe site-ul firmei poate duce la o pagină falsă

În iunie, Aman Gairola, cofondator al agenției indiene de design Say Design, a crezut că a găsit un posibil client după ce cineva a rezervat o întâlnire prin site-ul companiei. Invitația includea un link către ceea ce părea să fie un dosar Google Drive cu descrierea proiectului.

Gairola a accesat linkul și a ajuns pe o pagină care imita Google Drive. Când ceva i s-a părut suspect, a verificat adresa web, a constatat că site-ul era fals și s-a oprit înainte să deschidă fișiere.

Întrebat cât de credibilă a fost tentativa, Gairola a spus: „Dacă ar fi să evaluez cât de convingător este, i-aș da 9,5 din 10.”

Say Design ia în calcul eliminarea posibilității de rezervare directă a apelurilor introductive prin site și înlocuirea acesteia cu un formular. Gairola spune că tentativa a adăugat un nivel suplimentar de verificare a invitațiilor primite de agenție.

Linkul și apelul video sunt două căi distincte de înșelare

Ron Kerbs, CEO al Kidas, companie care dezvoltă instrumente pentru detectarea înșelătoriilor și a conținutului audio falsificat în apeluri, descrie două forme frecvente ale acestor tentative. Prima folosește un link de întâlnire compromis sau un formular conceput să colecteze date de autentificare ori să determine descărcarea unui program malițios.

În a doua variantă, angajatul intră într-un apel video aparent legitim și întâlnește o persoană care se prezintă drept cineva în care ar avea motive să aibă încredere, precum un angajat al unei companii reale. Atacatorul poate utiliza numele unui angajat autentic, dar o adresă de e-mail falsă.

Conținutul audio sau video generat cu inteligență artificială poate face impersonarea mai convingătoare. Despre folosirea tehnologiei deepfake, care falsifică înfățișarea sau vocea unei persoane, Kerbs a explicat: „Folosesc tehnologia deepfake ca să arate la fel ca tipul de la IT.”

Hugh Thompson, președintele programului conferinței anuale de securitate cibernetică RSAC și fost director tehnic al Symantec, avertizează asupra unei alte posibilități: agenții software cu inteligență artificială ar putea accepta invitații frauduloase în numele angajaților.

O adresă cunoscută poate trimite solicitări false

Jenn Drummond, alpinistă deținătoare a unui record mondial și vorbitoare la conferințe, a avut contul de e-mail compromis în timp ce se îmbarca într-un avion. Ulterior, numeroase contacte au primit de la adresa ei o invitație neașteptată în calendar, care pretindea că li se comunicase o citație judecătorească.

Linkul ducea la o notificare juridică falsă prin care erau cerute informații financiare. Drummond a spus că se simțea jenată de posibilitatea ca destinatarii să creadă că îi dă în judecată sau să îi pună la îndoială credibilitatea din cauza compromiterii contului. Ea a legat această îngrijorare de încrederea pe care își construiește marca personală.

Calendarul poate primi linkuri fără deschiderea unui atașament

Un raport publicat la jumătatea anului de Microsoft arată că atacurile prin calendare au crescut de aproape patru ori în iunie față de mai. Un studiu al firmei de securitate a e-mailului Sublime a identificat ulterior o creștere de peste zece ori în august față de iulie.

Raportul Microsoft explică și diferența față de atașamentele obișnuite: invitațiile sunt procesate altfel, iar linkurile malițioase pot ajunge în calendar fără ca utilizatorul să deschidă explicit un atașament.

Mark Beare, director în cadrul firmei de securitate cibernetică Malwarebytes, spune că invitațiile creează un sentiment de urgență. Angajații sunt ținte frecvente deoarece sunt obișnuiți să primească solicitări de întâlnire de la colegi, clienți și parteneri.

Cheile de acces reduc dependența de verificarea vizuală

Matthew Woodyard, director de informații despre amenințări la Okta, companie care gestionează identitatea utilizatorilor și accesul la servicii, consideră că responsabilitatea principală pentru securizarea acestora revine companiilor care operează serviciile. Despre limitele verificării manuale, el a explicat: „Cea mai puternică măsură de reducere a riscului nu este educarea utilizatorilor să «recunoască o invitație falsă», deoarece invitațiile arată tot mai mult ca cele legitime.”

Woodyard recomandă oferirea unei metode de autentificare care nu poate fi folosită pe o pagină falsă. Potrivit lui, o cheie de acces este creată pentru o anumită pagină și funcționează pe site-ul autentic, nu pe o copie. Astfel, autentificarea nu mai depinde de decizia utilizatorului dacă pagina arată suficient de credibil.

Despre adoptarea acestor metode ca setare implicită, Woodyard a avertizat: „Până când metodele de autentificare rezistente la phishing, precum passkeys, vor deveni opțiunea implicită, nu o opțiune secundară, atacurile de phishing vor continua să funcționeze.”