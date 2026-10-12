România a înregistrat un deficit comercial de 22,44 miliarde euro între 1 ianuarie și 31 august 2026, cu 307,2 milioane euro, respectiv 1,4%, peste aceeași perioadă din 2025. Suma reprezintă diferența cu care valoarea bunurilor importate a depășit valoarea celor exportate.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat luni, 12 octombrie, datele potrivit cărora exporturile au totalizat 65,82 miliarde euro, cu 4% mai mult decât în primele opt luni din 2025, iar importurile au ajuns la 88,26 miliarde euro, în creștere cu 3,4%, potrivit News.ro.

Agerpres prezintă valori diferite pentru aceleași date INS: exporturi de 65,825 miliarde euro, importuri de 88,27 miliarde euro și un deficit de 22,444 miliarde euro. Ratele de creștere sunt aceleași.

Importurile au crescut mai repede decât exporturile în august

În august 2026, vânzările de bunuri în străinătate au însumat 7,554 miliarde euro, iar achizițiile externe au fost de 10,692 miliarde euro. Deficitul lunar a ajuns astfel la 3,138 miliarde euro.

Față de august 2025, exporturile au avansat cu 11,6%, iar importurile cu 13,7%. Evoluția lunară diferă de cea cumulată, unde ritmul de creștere al exporturilor l-a depășit pe cel al importurilor.

Mașinile și echipamentele de transport au cea mai mare pondere în schimburi

În primele opt luni din 2026, mașinile și echipamentele de transport au reprezentat 45,5% din exporturi și 36,6% din importuri. Alte produse manufacturate, între care îmbrăcămintea, încălțămintea și articolele din metal și cauciuc, au avut ponderi de 26,6% la export și 27,1% la import.

Defalcarea datelor INS prezentată de ZF.ro arată evoluții diferite între categoriile de bunuri, comparativ cu perioada ianuarie-august 2025:

Mașini și echipamente de transport: exporturi de 29,9 miliarde euro, în creștere cu 2,1%, și importuri de 32,3 miliarde euro, mai mari cu 4,5%.

Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate: exporturi de 4,25 miliarde euro, în creștere cu 13,9%, și importuri de 8 miliarde euro, cu un avans de 14,5%.

Produse chimice și produse derivate: exporturi de 3,8 miliarde euro și importuri de 13,2 miliarde euro.

Alimente și animale vii: exporturi de 5,31 miliarde euro, mai mari cu 9,8%, și importuri de 7,6 miliarde euro, în scădere cu 1,3%.

Băuturi și tutun: exporturile au scăzut cu 10,6%.

Articole manufacturate diverse: exporturile au scăzut cu 4%.

Pentru importurile de produse chimice, Ziare.com indică o valoare diferită, de 13,3 miliarde euro, cu un avans de 5,7% și o pondere de 15% din totalul importurilor. Aceeași publicație prezintă și următoarele evoluții pentru primele opt luni:

Exporturile de uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală au crescut cu 42,4% față de perioada similară din 2025.

Exporturile de materiale crude au avansat cu 12,9%.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au reprezentat 9,1% din total.

Importurile de băuturi și tutun au scăzut cu 7,5%.

Exporturile către statele Uniunii Europene au crescut cu 4,2%, iar importurile din aceste state cu 4,5%.

Schimburile de bunuri cu statele Uniunii Europene

Schimburile cu cele 27 de state ale Uniunii Europene (UE27) au însumat 47,151 miliarde euro la expedieri, adică bunurile trimise către aceste piețe, și 64,018 miliarde euro la introduceri, adică bunurile cumpărate din aceste state. Ponderile au fost de 71,6% din totalul exporturilor și de 72,5% din totalul importurilor.

În relația cu piețele din afara Uniunii Europene, exporturile au totalizat 18,674 miliarde euro, reprezentând 28,4% din total. Importurile au fost de 24,252 miliarde euro, cu o pondere de 27,5%.

Evaluarea importurilor include asigurarea și transportul internațional

INS calculează soldul comercial scăzând importurile din exporturi. Un rezultat negativ reprezintă deficit, iar unul pozitiv reprezintă excedent.

Exporturile sunt evaluate la prețul liber la bord (FOB), la frontiera țării exportatoare. Acesta include valoarea bunurilor, transportul până la punctul de îmbarcare și taxele necesare încărcării la bord.

Importurile sunt evaluate la prețul cost, asigurare și navlu (CIF), la frontiera țării importatoare. Pe lângă componentele incluse în evaluarea exporturilor, acesta cuprinde asigurarea și transportul internațional.