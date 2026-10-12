Ahold Delhaize, grupul olandezo-belgian care deține în România rețelele Mega Image și Profi, a anunțat luni, 12 octombrie 2026, o problemă de securitate în rețeaua sa.

Informațiile au fost relatate de News.ro. Reprezentanții Ahold Delhaize au precizat în același comunicat că protejarea infrastructurii proprii: „în interesul clienților, angajaților și al partenerilor, reprezintă o prioritate absolută”.

Compania a adresat și un mesaj clienților și partenerilor: „Ne cerem scuze pentru orice inconvenient pe care această problemă l-ar fi putut cauza clienților și partenerilor noștri”, a transmis grupul.

Comunicatul citat nu precizează, până la acest moment, ce fel de incident este, cât de extinsă este problema sau dacă datele și operațiunile companiei au fost afectate.

Deocamdată, compania nu a precizat dacă problema de securitate a afectat activitatea magazinelor din România sau dacă au fost necesare măsuri suplimentare la nivelul rețelelor Mega Image și Profi.

Rețelele din România au încheiat anul 2025 cu rezultate financiare diferite

Ahold Delhaize deține în România peste 1.000 de magazine Mega Image și aproximativ 3.400 de magazine Profi, operate direct sau prin agenți, potrivit StartupCafe, care prezintă și rezultatele financiare ale celor două rețele pentru 2025.

Acesta a fost anul în care Profi a fost preluată de Mega Image. Ambele rețele au raportat creșteri ale cifrei de afaceri, adică ale veniturilor din vânzări, față de anul precedent. Rezultatele finale au fost însă diferite, cu profit net la Mega Image și pierderi la Profi:

În 2025, cifra de afaceri a Mega Image a ajuns la 12,25 miliarde de lei, cu 15,8% mai mult decât în anul precedent.

Mega Image a încheiat același an cu un profit net de 124,84 milioane de lei.

La Profi, cifra de afaceri a fost de 14,4 miliarde de lei în 2025, cu 2,5% peste cea din 2024.

Profi a avut pierderi de 537,2 milioane de lei, cu peste 150% mai mari decât în 2024.