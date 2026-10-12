Firmele care fragmentează încasările sau plățile în numerar pentru a depăși plafoanele legale riscă o amendă de 25% din suma care trece peste limită, cu minimum 500 de lei pentru fiecare operațiune. Pentru antreprenorii aflați în primii ani de activitate, gestionarea banilor presupune și verificarea separată a împrumuturilor asociatului, a profitului care poate fi distribuit și a taxelor rămase după plata dividendelor.

Potrivit Ziarului Financiar, ghidul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploiești, actualizat la 31 iulie 2026, sintetizează regulile privind numerarul din Legea nr. 70/2015, inclusiv modificările aduse prin Legea nr. 239/2025. Acestea vizează societățile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, liber-profesioniștii și alte entități care efectuează asemenea operațiuni.

1. Împărțirea unei tranzacții nu permite depășirea plafonului cash

Înaintea unei încasări sau plăți trebuie verificate atât categoria partenerului, cât și totalul operațiunilor din ziua respectivă. Limita aplicabilă unui singur beneficiar poate fi diferită de plafonul zilnic al firmei.

Pentru operațiunile între operatori economici, plafoanele sunt:

Încasări de la un alt operator economic: maximum 5.000 de lei pe zi de la acesta.

Plăți către operatori economici: maximum 5.000 de lei pe persoană, în limita unui total de 10.000 de lei pe zi.

Încasări ale magazinelor cash & carry: maximum 10.000 de lei pe zi de la o persoană; pentru plățile către aceste magazine, plafonul zilnic total este de 10.000 de lei.

Plăți din avansuri spre decontare: maximum 5.000 de lei pentru fiecare persoană.

Regulile acoperă și operațiunile în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafon se face folosind cursul Băncii Naționale a României din ziua operațiunii.

Între un operator economic și o persoană fizică, limita zilnică este de 10.000 de lei către sau de la aceeași persoană. Ea se aplică vânzărilor de bunuri, serviciilor, dividendelor plătite asociaților ori acționarilor persoane fizice și cesiunilor de creanțe sau de drepturi similare.

O tranzacție de 15.000 de lei nu poate fi împărțită artificial în două operațiuni cash de câte 7.500 de lei pentru evitarea plafonului. Interdicția privește atât tranzacțiile între operatori economici, inclusiv încasările în zile diferite, cât și operațiunile cu persoane fizice. Partea care depășește limita trebuie achitată fără numerar.

Contractele de vânzare-cumpărare cu plata în rate au o excepție: plățile succesive în numerar sunt permise cu respectarea scadențarului contractual și a plafonului aplicabil fiecărei rate.

Separat, între persoane fizice, limita este de 50.000 de lei pentru fiecare tranzacție privind transferul unor bunuri sau drepturi, prestarea de servicii ori acordarea și restituirea împrumuturilor. Nici aici nu este permisă fragmentarea unei tranzacții peste plafon.

Controlul zilnic trebuie să cuprindă și soldul casieriei. La sfârșitul zilei, un operator economic poate păstra cel mult 50.000 de lei în numerar, față de 500.000 de lei pentru magazinele cash & carry, supermagazine și hipermagazine.

Sumele pentru salarii, alte drepturi de personal și operațiunile cu persoane fizice acoperite de derogarea legală pot depăși limita timp de maximum trei zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plată. Depășirea nepermisă a soldului casieriei intră sub aceeași sancțiune procentuală menționată la început.

Depunerile de numerar în conturi bancare, plata taxelor și impozitelor și retragerile pentru salarii prevăzute de lege sunt exceptate de la plafoanele respective. Regulile și excepțiile sunt stabilite prin Legea nr. 70/2015.

Acceptarea plăților moderne este o obligație distinctă pentru persoanele fizice și juridice vizate de legislația registrului comerțului. Nerespectarea ei se sancționează cu 20.000-50.000 de lei, iar refuzul de a accepta un asemenea mijloc de plată, cu 5.000-7.500 de lei, conform Ordonanței de urgență nr. 193/2002.

Excepția se aplică entităților care încasează și plătesc exclusiv prin conturi deschise la instituții de credit. O plată cash, chiar ocazională, poate înlătura excepția. Acordarea unor avantaje clienților pentru a plăti în numerar se sancționează separat, cu 15.000-20.000 de lei.

2. Împrumutul asociatului nu se restituie din casierie

În relația dintre firmă și asociat, natura sumei transferate stabilește regula de plată. Primirea și restituirea împrumuturilor între operatori economici și persoane fizice se efectuează exclusiv prin instrumente fără numerar.

Exemplul din ghidul DGRFP Ploiești privește o societate care trebuie să restituie asociatului un împrumut de 25.000 de lei. Nicio parte a sumei nu poate fi achitată cash. Pentru împrumuturile sau alte finanțări efectuate în numerar, amenda reprezintă 25% din suma încasată ori plătită, cu minimum 500 de lei.

Înaintea transferului trebuie verificat și dacă restituirea este permisă de situația financiară a societății. Activul net reprezintă diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor. Dacă, potrivit situațiilor financiare anuale aprobate, acesta a coborât sub jumătate din capitalul social subscris, societatea nu poate restitui împrumuturile primite de la acționari, asociați sau alte persoane afiliate.

O altă restricție privește societățile care distribuie dividende trimestrial: până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirile din cursul anului, acestea nu pot acorda împrumuturi acționarilor, asociaților ori altor persoane afiliate. Restricțiile au fost introduse în Legea societăților prin Legea nr. 239/2025.

Încălcarea acestor interdicții poate atrage amenzi de 10.000-200.000 de lei. Pentru asemenea contravenții nu există posibilitatea achitării, în 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii.

În condițiile legii, societatea și acționarul sau asociatul beneficiar răspund solidar pentru obligațiile bugetare restante administrate de organul fiscal central, în limita sumelor împrumutate ori restituite. Aceasta înseamnă că răspunderea pentru plata acelor obligații poate reveni atât societății, cât și beneficiarului.

3. Profitul curent nu poate fi distribuit înaintea acoperirii pierderilor

Distribuirea dividendelor presupune existența unui profit contabil distribuibil, confirmat prin situații financiare. Dacă societatea are profit în exercițiul curent, dar și pierdere contabilă reportată, trebuie mai întâi constituite rezervele legale, acoperită pierderea și constituite rezervele cerute de statut.

Rezerva legală se formează prin alocarea a 5% din profitul brut anual, până când ajunge la o cincime din capitalul social. Hotărârea adunării generale trebuie să aprobe expres repartizarea profitului.

DGRFP Brașov explică și restricția legată de activul net diminuat sub jumătate din capitalul social subscris: dividendele din profitul curent pot fi distribuite numai după reîntregirea activului net la minimul legal. Pentru dividendele anuale, verificarea folosește situațiile financiare anuale aprobate; pentru cele interimare, situațiile financiare interimare aprobate.

Legea societăților prevede și reîntregirea sau reducerea capitalului social subscris înaintea repartizării profitului atunci când se constată o pierdere a activului net.

Dividendele anuale se distribuie după aprobarea situațiilor financiare. Distribuirea trimestrială, disponibilă pe baza situațiilor financiare interimare pentru trimestrele I, II și III, presupune inventariere prealabilă și auditarea situațiilor interimare atunci când situațiile anuale sunt supuse auditului. Fiecare distribuire trimestrială implică lucrări contabile suplimentare.

Dividendele aprobate se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai târziu de șase luni de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Pentru întârziere, societatea datorează asociaților dobândă penalizatoare, potrivit Zarina CRM.

După închiderea anului, dividendele interimare se regularizează în raport cu rezultatul anual. Diferențele se achită în 60 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Dacă asociații au primit mai mult decât profitul final permite, trebuie să restituie excedentul; depășirea termenului atrage dobândă penalizatoare.

4. Data distribuirii stabilește impozitul pe dividende

Pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2026, cota de impozit este de 16%, față de 10% pentru cele distribuite în 2025. Potrivit Legii nr. 141/2025, contează data hotărârii prin care profitul este repartizat către asociați, nu anul în care a fost obținut.

Prin urmare, profitul din 2024 repartizat în 2025 păstrează cota acelui an, indiferent dacă plata a avut loc atunci sau în 2026. Același tratament se aplică dividendelor interimare aprobate în trimestrul III din 2025. Profitul din 2025 repartizat după aprobarea bilanțului în 2026 și dividendele interimare aprobate în 2026 intră sub cota nouă.

La regularizarea dividendelor interimare din 2025, o diferență suplimentară repartizată în 2026 reprezintă o distribuire nouă și se taxează cu procentul aplicabil în anul distribuirii. Partea deja repartizată până la 31 decembrie 2025 își păstrează tratamentul fiscal.

Firma calculează impozitul, îl reține din dividendul brut și îl virează statului. Asociatul primește suma netă. Pentru dividendele efectiv plătite, declararea prin formularul D100 și plata impozitului au termenul de 25 a lunii următoare plății.

Dacă dividendele au fost distribuite, dar au rămas neplătite la 31 decembrie, impozitul trebuie achitat până la 25 ianuarie al anului următor. Beneficiarii și sumele se declară prin formularul D205 până în ultima zi a lunii februarie a anului următor.

O societate poate avea profit distribuibil și, simultan, facturi neîncasate care îi limitează disponibilul din cont. Aprobarea dividendelor înainte de sfârșitul anului generează astfel o scadență fiscală chiar dacă banii nu au ajuns încă la asociat.

5. Suma netă încasată nu include și obligația personală de sănătate

Asociatul persoană fizică trebuie să verifice separat contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Aceasta nu este reținută de firmă odată cu impozitul pe dividende, ci reprezintă o obligație personală, declarată prin formularul D212, Declarația unică, până la 25 mai a anului următor realizării venitului.

Pentru încadrarea în plafon se folosesc dividendele efectiv plătite, diminuate cu impozitul reținut, cumulate cu celelalte venituri relevante, precum chiriile, dobânzile și câștigurile din investiții. Salariul nu intră în acest calcul, iar calitatea de salariat sau pensionar nu înlătură obligația aferentă dividendelor.

Reperul pentru 2026 este salariul minim brut de 4.050 de lei în vigoare la 1 ianuarie. Contribuția se calculează cu 10% aplicat bazei aferente treptei, potrivit datelor prezentate de Zarina CRM:

Venit anual relevant sub 24.300 de lei: nu se datorează CASS pentru aceste venituri.

Venit de cel puțin 24.300 de lei și sub 48.600 de lei: baza este de 6 salarii minime, iar contribuția este de 2.430 de lei.

Venit de cel puțin 48.600 de lei și sub 97.200 de lei: baza este de 12 salarii minime, iar contribuția este de 4.860 de lei.

Venit de cel puțin 97.200 de lei: baza este de 24 de salarii minime, iar contribuția este de 9.720 de lei.

Încadrarea într-o treaptă superioară modifică întreaga contribuție datorată. În exemplul cu 48.590 de lei venit net, CASS este de 2.430 de lei; la 48.610 lei, ajunge la 4.860 de lei. Diferența de venit de 20 de lei atrage astfel o contribuție suplimentară de 2.430 de lei.

Un calcul orientativ pentru un asociat care primește în 2026 dividende brute de 100.000 de lei, fără alte venituri care să schimbe treapta, pornește de la impozitul de 16.000 de lei reținut de firmă. Rămân 84.000 de lei, sumă încadrată la baza de 12 salarii minime.

După contribuția de sănătate de 4.860 de lei, asociatului îi rămân efectiv 79.140 de lei. Impozitul și contribuția reprezintă împreună 20,86% din dividendul brut. În comparația cu aceeași sumă distribuită în 2025, impozitarea cu 10% lăsa 90.000 de lei după reținere și 85.140 de lei după CASS, cu 6.000 de lei mai mult.