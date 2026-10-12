APIA urmează să înceapă vineri, 16 octombrie 2026, plata avansului de 75% din subvențiile pentru anul de cerere 2026. Sumele sunt stabilite separat pentru fiecare intervenție, adică pentru fiecare schemă de sprijin, și sunt exprimate pe hectar pentru suprafețele agricole sau pe cap de animal pentru schemele din zootehnie.

În aceeași perioadă, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) primește două categorii de cereri: cele pentru compensarea pagubelor provocate de secetă la porumb și floarea-soarelui și cele pentru sprijinirea asigurării recoltei de struguri pentru vin. Fiecare categorie are propriul termen de depunere și propriile condiții financiare.

Avansul se stabilește după schema de sprijin

Pentru subvențiile aferente campaniei de cereri, valoarea avansului trebuie urmărită împreună cu cuantumul integral, adică suma stabilită pentru intervenția respectivă. La schemele pe suprafață, unitatea de plată este hectarul. La cele pentru animale, suma este indicată pentru fiecare cap de animal din categoria menționată.

Potrivit Agro TV, cuantumurile prevăzute pentru plata în avans sunt următoarele:

PD-01, Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS): avansul prevăzut este de 75,7725 euro pentru fiecare hectar, dintr-un cuantum integral al intervenției de 101,03 euro pentru fiecare hectar. Aceasta este schema de sprijin de bază pentru venit.

PD-02, Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS): plata în avans este de 41,7675 euro pentru fiecare hectar, față de cuantumul integral de 55,69 euro pentru fiecare hectar, stabilit pentru această intervenție de sprijin complementar.

PD-03, Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri: suma prevăzută pentru avans este de 41,52 euro pentru fiecare hectar. Cuantumul integral al acestei scheme destinate tinerilor fermieri este de 55,36 euro pentru fiecare hectar.

PD-04, Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil: avansul stabilit pentru intervenție este de 42,21 euro pentru fiecare hectar de suprafață, dintr-un cuantum integral de 56,28 euro pentru fiecare hectar. Schema privește practicile aplicate pe terenul arabil.

PD-05, Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, gospodăriile tradiționale: pentru această intervenție, suma prevăzută în avans este de 75 euro pentru fiecare hectar, dintr-un cuantum integral stabilit la 100 euro pentru fiecare hectar.

PD-06, Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști: avansul este de 75 euro pentru fiecare hectar, dintr-un cuantum integral de 100 euro pentru fiecare hectar. Intervenția vizează înierbarea spațiilor dintre rândurile acestor plantații.

PD-21, Vaci de lapte: crescătorii au prevăzut un avans de 260,8575 euro pentru fiecare cap de animal, dintr-un cuantum integral al intervenției de 347,81 euro pentru fiecare cap de animal. Unitatea de plată este animalul, nu suprafața fermei.

PD-22, Carne de vită: suma prevăzută pentru plata în avans este de 183,5325 euro pentru fiecare cap de animal. Cuantumul integral stabilit pentru această intervenție din sectorul creșterii bovinelor este de 244,71 euro pentru fiecare cap de animal.

Sumele se referă la categoria bivolițelor de lapte.

Unitatea de calcul și categoria sunt distincte de schemele pentru bovine.

Sprijinul pentru asigurarea strugurilor depinde de riscurile acoperite

Producătorii viticoli trebuie să depună cererile de plată pentru intervenția ISV-03, denumită: „Asigurarea recoltei de struguri pentru vin” în Planul Strategic PAC 2023-2027, până joi, 15 octombrie 2026. Finanțarea privește costul primelor de asigurare, adică sumele plătite pentru polițele care protejează recolta.

Sprijinul poate acoperi 80% din costul primelor atunci când polițele asigură pierderile provocate de fenomene climatice nefavorabile asimilate dezastrelor naturale. Categoria de risc acoperită prin asigurare este condiția care stabilește aplicarea acestui procent.

Pentru pierderile provocate de alte fenomene climatice, animale, boli sau dăunători, finanțarea poate acoperi 50% din costul primelor. Procentul se aplică cheltuielii cu asigurarea, nu valorii recoltei pierdute.

Compensația pentru secetă este legată de afectarea consemnată

Fermierii din sectorul vegetal pot depune la APIA, începând de luni, 12 octombrie 2026, cereri pentru sprijinul financiar de urgență destinat culturilor de porumb și floarea-soarelui afectate de seceta pedologică din 2025. Seceta pedologică înseamnă lipsa apei din sol, iar ajutorul vizează pagubele produse acestor culturi.

Hotărârea Guvernului nr. 751/2026 stabilește suma în funcție de gradul de afectare. Condițiile financiare sunt:

Pentru o afectare cuprinsă între 90% și 100%, sprijinul este de maximum 333 lei/ha.

Pentru o afectare între 30% și 90%, sprijinul se diminuează proporțional, în funcție de procentul stabilit prin procesul-verbal.

Ajutorul trebuie să se încadreze în plafonul total alocat de 155.361.520 de lei.

Plafonul de 155.361.520 de lei privește suma alocată întregii măsuri, în timp ce limita de 333 lei/ha privește sprijinul pentru suprafața afectată. Aceste limite se aplică la niveluri diferite: una fondurilor disponibile pentru ajutor, cealaltă cuantumului pe hectar.

Ultima zi pentru depunerea cererilor de sprijin destinate acestor culturi afectate de secetă este vineri, 6 noiembrie 2026.