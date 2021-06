Un an de la lansarea VALORANT: Peste 14 milioane de gameri se joacă lunar jocul de la Riot

Peste 14 milioane de jucători din întreaga lume se conectează în fiecare lună pentru a juca VALORANT, first person shooter-ul free-to-play de la Riot. La un an de la lansarea VALORANT, dezvoltatorul Riot Games anunță planurile de extindere a francizei VALORANT pe mobile, pentru a fi accesibil cât mai multor jucători din România și întreaga lume, dar și o lună de premii și provocări în joc.

După un debut record în beta și o lansare globală de succes, VALORANT s-a impus rapid ca favorit al gamerilor la nivel mondial, devenind unul dintre cele mai cunoscute jocuri FPS disponibile pe PC. În primul an de la lansare, jucătorii VALORANT s-au confruntat în peste jumătate de miliard de jocuri pe echipe, astfel că Riot se pregătește să aducă jocul mai aproape unui număr și mai mare de jucători prin dezvoltarea unei versiuni pentru telefoanele mobile care va fi disponibilă la nivel mondial.

Cu această ocazie aniversară, Riot Games pregătește o multitudine de surprize pentru jucătorii și fanii VALORANT, oferind comunităților de jucători români premii și provocări în joc. Pe parcursul lunii iunie, jucătorii români de VALORANT vor primi swag-uri digitale, printre care un card de jucător care poate fi revendicat și un pass gratuit pentru evenimente.

„Unul dintre obiectivele noastre în acest prim an a fost să câștigăm încrederea și respectul comunității globale FPS și să le dovedim că VALORANT este un tactical-shooter competitiv cu adevărat valoros. Să vedem comunitatea de jucători cum crește de la lună la lună este dincolo de ceea ce ne-am fi putut aștepta și suntem încântați să oferim în curând aceeași experiență competitivă VALORANT unui număr și mai mare de jucători la nivel global.”, a spus Anna Donlon, producător executiv al VALORANT în cadrul Riot Games.

La mai puțin de un an de la debutul VALORANT în 2020, pentru a susține scena competitivă a jocului, Riot a lansat și Turneul Campionilor VALORANT, care cuprinde trei niveluri de competiție: Challengers, Masters și Champions. Echipa de români a Nexus dedicată jocului s-a calificat la nivelul Challengers, unde a reușit să obțină până acum 2 victorii și 3 înfrângeri. Cea mai importantă victorie a echipei Nexus Gaming a fost contra Animel, o echipă finlandeză care s-a remarcat în competițiile din Europa. Echipa de români va continua să își arate abilitățile în următoarea etapă de calificări din luna iulie.

VALORANT este un joc free-to-play care pune în opoziție două echipe de cinci jucători, atacatori vs. apărători, cu miza de a câștiga un schimb de focuri pe parcursul a 24 de runde.

Pentru a menține nivelul înalt al gameplay-ului și al competitivității, Riot Games a investit într-un back-end tehnic fără precedent pentru VALORANT:

servere dedicate de 128 de tichete pentru toți jucătorii la nivel global, gratuit;

netcode personalizat în căutarea înregistrării precise a loviturilor;

arhitectura de joc bazată pe autoritatea serverului;

soluție anti-cheat de prevenire și detectare implementată încă de la lansare.

Pentru detalii suplimentare despre VALORANT și VALORANT Champions Tour, vizitați www.PlayVALORANT.com și www.VALORANTesports.com.

DESPRE VALORANT

VALORANT este un shooter tactic competitiv, dezvoltat de Riot Games, bazat pe persoanaje care se joacă 5v5. VALORANT este un joc multiplayer precis și letal, cu gameplay de înaltă fidelitate și un arsenal divers de arme, agenți cu abilități unice și hărți reglate competitiv pentru mii de ore de joc.

VALORANT este un joc free-to-play, optimizat pentru performanțe pe o varietate mare de hardware pentru PC, disponibil jucătorilor la nivel global. Având în vedere calitatea serverului de joc, a infrastructurii globale și a tehnologiei brevetate anti-cheat, Riot Games se angajează să păstreze principiile esențiale ale genului shooter tactic și să susțină integritatea competitivă a experienței de joc.

DESPRE RIOT GAMES

Riot Games a fost fondat în 2006 și dezvoltă, publică cele mai populare jocuri din lume. În 2009, Riot și-a lansat jocul de debut, League of Legends, care a fost apreciat în toată lumea. League a devenit cel mai popular joc de PC din lume și a reprezentat un factor cheie al creșterii explozive a scenei esports la nivel mondial.

Pe măsură ce League of Legends intră în al doilea deceniu, Riot continuă să dezvolte jocul oferind în același timp noi experiențe jucătorilor cu Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift și numeroase alte jocuri care se află în curs de dezvoltare. Riot dezvoltă universul Runeterra prin proiecte multimedia pe muzică, benzi desenate, jocuri de societate și o viitoare serie animată numită Arcane.

Înființată de Brandon Beck și Marc Merrill și condusă de CEO-ul Nicolo Laurent, Riot are sediul central în Los Angeles, California și are peste 2.500 de angajați în peste 20 de birouri din întreaga lume.