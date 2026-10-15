Pentru consumatorii casnici, prețul final la gaze este de maximum 0,31 lei/kWh în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, dar prețul aplicabil poate fi mai mic. Potrivit Europa Liberă România, pentru gospodăriile care nu sunt preluate în regim de ultimă instanță, furnizorul trebuie să factureze valoarea cea mai mică dintre prețul contractual și cel calculat după formula ordonanței.

Verificarea facturii pentru iarna 2026-2027 pornește de la separarea a două valori: prețul fiecărui kilowatt-oră, exprimat în lei/kWh, și cantitatea consumată, exprimată în kWh. Plafonarea privește prețul unitar; suma de plată depinde și de consum.

Prețul din contract se compară cu prețul final facturat

Pentru verificare sunt relevante factura, contractul de furnizare și informarea transmisă de furnizor despre aplicarea ordonanței. Comparația se face între prețuri finale, care includ taxele aplicabile, nu între prețul final și o singură componentă a acestuia.

Se identifică pe factură prețul final în lei/kWh, separat de consumul în kWh și de suma totală de plată.

Se verifică prețul prevăzut în contract: pentru casnicii din afara regimului de ultimă instanță, acesta intră în comparație cu prețul rezultat din formula reglementată, iar furnizorul aplică valoarea mai mică.

Se verifică regimul de furnizare. Consumatorilor preluați de un furnizor de ultimă instanță li se aplică prețul calculat din componentele ordonanței.

Se consultă informarea privind modificările: furnizorii au obligația să o transmită odată cu prima factură emisă după intrarea în vigoare a actului normativ.

În privința notificărilor trimise înainte de adoptarea măsurii, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat joi, 5 martie 2026, după ședința de Guvern: „Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei pe kWh. Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență a Guvernului României”.

Despre aplicarea mecanismului pentru consumatori, ministrul a explicat: „Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, este suficient să aștepte și să-și plătească facturile în momentul în care vor veni”.

Formula separă achiziția gazelor de costurile furnizării

Ordonanța a fost aprobată de Guvern la 5 martie 2026 și, potrivit Digi24, publicată în Monitorul Oficial luni, 9 martie. Aplicarea sa a început după expirarea schemei anterioare de plafonare și compensare.

Prețul calculat de furnizor reunește patru categorii de costuri:

Achiziția gazelor: costul mediu se calculează lunar, ponderând gazele cumpărate la preț reglementat cu cele achiziționate de pe piața liberă atunci când cantitățile reglementate sunt insuficiente.

Furnizarea: componenta aferentă furnizorului nu poate depăși 15 lei/MWh. Limita urmărește restrângerea costurilor suplimentare introduse în prețul final.

Tarifele reglementate: transportul, distribuția și înmagazinarea intră în calcul potrivit tarifelor stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Taxele aplicabile: formula include taxa pe valoarea adăugată (TVA) și, după caz, accizele. Consumatorii casnici sunt scutiți de acciza pentru gaze naturale conform articolului 358 din Codul fiscal.

Componenta de furnizare acoperă cheltuieli operaționale, salarii și profit; limita acesteia nu reprezintă prețul întregii cantități de gaze facturate. Tarifele de distribuție diferă în funcție de operatorul local și pot fi actualizate în cursul anului.

Producătorii au obligația să livreze din producția internă cantitățile necesare furnizorilor și producătorilor de energie termică pentru populație la 110 lei/MWh, față de nivelul anterior de 120 lei/MWh. Cantitățile necesare sunt calculate de furnizori în funcție de consum, pe baza anexei la ordonanță.

Ofertele se compară după prețul final și zona de distribuție

O ofertă contractuală poate fi sub limita maximă aplicabilă populației. La verificarea datată 4 mai 2026, Economisi.ro indica oferte de 0,27-0,28 lei/kWh, prețul efectiv depinzând de zona de distribuție și de oferta furnizorului.

Ca exemplu orientativ, prețul de 0,28 lei/kWh din acel reper este sub plafonul de 0,31 lei/kWh. Exemplul compară două prețuri unitare, fără să stabilească o economie lunară pentru o gospodărie.

Comparatorul ANRE permite compararea ofertelor de furnizare. Pentru consumatorii preluați în regim de ultimă instanță, identificarea unui contract permanent contează și prin caracterul temporar al acestui regim, descris în general ca având o durată de 90 de zile calendaristice.

Furnizorul de ultimă instanță este desemnat de ANRE. Acesta poate prelua consumatorii când furnizorul lor își pierde licența, cu menținerea alimentării fără întrerupere, sau când nu există un contract activ.

Firmele nu beneficiază de aceeași protecție

Schema acoperă clienții casnici și producătorii de energie termică pentru populație care folosesc gaze naturale, inclusiv centralele în cogenerare, care produc împreună energie electrică și termică. Celelalte categorii de consumatori plătesc gazele la prețurile stabilite de furnizori.

Pentru producătorii de energie termică, prețul reglementat privește numai gazele folosite la producerea căldurii pentru populație în centralele de cogenerare și în centralele termice care au optat pentru achiziția directă de la producător. Regula valorii minime dintre contract și formulă îi include și pe acești producători, cu excepția celor preluați în regim de ultimă instanță.

La 5 martie, ministrul Energiei a spus că avea în vedere și o viitoare schemă de ajutor pentru consumatorii persoane juridice. Această intenție este distinctă de protecția acordată gospodăriilor prin ordonanța adoptată.

Guvernul a invocat presiunea ofertelor și a inflației

Executivul a justificat intervenția prin faptul că prețurile finale publicate de principalii furnizori depășeau plafonul existent, ceea ce putea afecta accesibilitatea gazelor pentru populație. Printre cauzele invocate s-au numărat tensiunile geopolitice regionale, scumpirea gazelor pe piețele internaționale și temperaturile mai scăzute din sezonul 2025-2026, care au crescut consumul pentru încălzire și producerea electricității.

Premierul României, Ilie Bolojan, a legat măsura și de perspectiva aprovizionării din 2027, declarând la finalul ședinței de Guvern din 5 martie: „România își va dubla aproape capacitatea de alimentare cu gaz, devenind practic independentă”.

Despre momentul liberalizării, premierul a adăugat: „Acesta este și cel mai bun moment pentru liberalizarea pieței de gaz. Pentru a evita orice șoc de creștere a prețurilor, oferta de gaz de pe piață va fi suficientă”.

Bolojan a invocat și obiectivul limitării inflației, aflată atunci în jurul valorii de 10%, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

Schema anterioară intrase în vigoare la 1 aprilie 2022, după izbucnirea războiului din Ucraina, și fusese prelungită prin mai multe acte normative până la 31 martie 2026. În acel mecanism, diferența față de prețul plafonat era suportată de buget.

InfoCons estima în decembrie 2025 un cost bugetar al plafonării gazelor de aproximativ 12 miliarde de lei. Calculul excludea restanțele statului către furnizori, care se ridicau la 6 miliarde de lei în noiembrie 2025.

Nerespectarea obligațiilor poate aduce amenzi raportate la afaceri

Furnizorii sau producătorii care încalcă obligațiile ordonanței pot fi sancționați cu amenzi între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală realizată în anul financiar precedent.

Pentru clienții casnici, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Pentru clienții non-casnici și operatorii din sectorul energetic, competența aparține ANRE.

Stocurile pentru iarnă trebuie constituite până la 31 octombrie

Necesarul de înmagazinare se stabilește pe baza estimărilor de consum transmise de producători, furnizori și operatorii de înmagazinare către operatorul sistemului de transport. Acesta calculează cantitățile necesare și le distribuie între participanții la piață.

În intervalul 1 aprilie – 31 octombrie 2026, furnizorii de gaze și producătorii de energie termică trebuie să constituie stocuri de cel puțin 90% din capacitatea națională de înmagazinare subterană. Gazele sunt destinate în principal consumului populației din sezonul rece cuprins între 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027.