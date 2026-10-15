Pentru economiile plasate într-un depozit cu dobândă anuală brută de 7%, câștigul rămas după impozit este de 6,3%, înaintea eventualelor comisioane și a altor obligații fiscale aplicabile. Alegerea între depozit, cont de economii și titluri de stat depinde însă și de termen: retragerea anticipată dintr-un depozit poate reduce sau anula dobânda, în timp ce un cont de economii permite acces mai flexibil la bani.

În octombrie 2026, ofertele pentru depozitele în lei pe 12 luni analizate de DigiEconomic includeau dobânzi anuale de aproximativ 5%-7%. Nivelul oferit depinde de bancă, suma depusă și condițiile produsului; pentru alte durate, se schimbă și grila de dobândă.

Comparația începe cu aceeași sumă și același termen

Un calcul orientativ pentru 10.000 de lei păstrați un an într-un depozit la rata brută din exemplul inițial înseamnă 700 de lei dobândă, din care rămân 630 de lei după reținerea impozitului de 10%. Acesta se aplică atât dobânzilor din depozite, cât și celor din conturi de economii și este reținut la sursă.

Pentru aceeași sumă, un titlu Tezaur cu scadența la un an și dobânda de 6,50% aduce 650 de lei neimpozabili persoanelor fizice rezidente. Varianta Tezaur cu dobânda de 7% produce 700 de lei anual, dar are scadența la trei ani. Termenul mai lung trebuie păstrat în comparație, chiar dacă dobânda este exprimată anual.

Exemplele presupun menținerea plasamentelor pe perioadele indicate. Nu includ comisioane, modificări ale dobânzilor sau efectul inflației. În cazul contului de economii, suma câștigată depinde de rata aplicată efectiv și de schimbările acesteia pe parcurs.

Potrivit comparației publicate de Financer, în ofertele pentru octombrie, TBI Bank figurează cu 7% pe an pentru depozitele în lei pe trei și șase luni, iar ProCredit Bank cu 7% pe an pentru 12 luni. O rată anuală afișată pentru un depozit pe trei luni nu reprezintă câștigul aferent celor trei luni.

Pentru dobânda calculată la scadență, formula de comparație este suma depusă înmulțită cu rata anuală și cu numărul de luni împărțit la 12. Exemplul cu 10.000 de lei, o rată de 6% și o durată de 12 luni produce 600 de lei brut, înaintea impozitului.

Accesul la bani schimbă alegerea produsului

Depozitul la termen are o scadență contractuală, iar dobânda este stabilită la constituire. Dacă banii sunt retrași mai devreme, contractul poate prevedea pierderea dobânzii acumulate sau înlocuirea acesteia cu dobânda contului curent. Exemplele de astfel de dobânzi sunt de 0,01%-0,1% pe an; unele contracte pot include penalizări suplimentare.

Contul de economii permite depuneri și retrageri fără o scadență fixă similară celei a depozitului. Dobânda poate varia în timp, iar condițiile pot depinde de sold, pachetul de servicii sau canalul prin care este deschis contul. Comparația se face folosind rata aplicabilă efectiv și comisioanele produsului.

Un exemplu de diferențiere a produselor este oferta ING Bank: contul de economii are o dobândă de 2%, iar Depozitul Bonus pe patru luni oferă 5% sau 6% pentru sume noi. Condiția referitoare la banii nou depuși face parte din ofertă, alături de rată și durată.

Condițiile promoționale se verifică înaintea transferului

La UniCredit Bank, oferta pentru fonduri noi plasate prin Mobile Banking în perioada 2 octombrie 2026-15 ianuarie 2027 are dobânzi anuale de 5,70% pentru trei luni, 6% pentru șase luni și 6,20% pentru 12 luni. Aceste niveluri aparțin campaniei, nu grilei standard.

Canalul de deschidere poate modifica randamentul. Potrivit folositor.ro, în grila BCR pentru produsele de economisire, dobânda la ghișeu este cu 0,80 puncte procentuale sub cea online. Oferta curentă și condițiile de eligibilitate trebuie verificate la bancă înainte de constituirea depozitului.

Verificarea și deschiderea unui depozit presupun următorii pași:

Compararea dobânzii nete pentru aceeași sumă și aceeași durată, împreună cu eventualele comisioane.

Verificarea sumei minime și a condițiilor promoției, inclusiv cerința de fonduri noi sau deschiderea prin aplicația băncii.

Alegerea scadenței în funcție de momentul în care vor fi necesari banii și citirea clauzelor de retragere anticipată.

Pregătirea unei cărți de identitate valabile și a sumei minime cerute de bancă.

Deschiderea la sucursală sau online, unde produsul permite, citirea contractului înaintea transferului și păstrarea confirmării constituirii depozitului.

Pentru depozitele în valută, fluctuațiile cursului pot influența randamentul final. Ca repere pentru octombrie 2026, depozitul în euro pe 12 luni de la TechVentures Bank figurează cu 2,65% pe an, iar cele în dolari pe aceeași durată de la Banca Transilvania și Intesa Sanpaolo cu 3,50%.

Capitalizarea trebuie separată de dobânda plătită la scadență

Capitalizarea lunară înseamnă că dobânda lunară se adaugă sumei depuse și este reinvestită. Pentru aceeași rată anuală, această modalitate de calcul poate produce un câștig diferit de plata dobânzii la finalul termenului.

În exemplul cu 10.000 de lei la 6% pe an, calculul pe 12 luni cu capitalizare lunară indică 617 lei, față de dobânda brută la scadență prezentată anterior. Pentru 24 de luni, exemplele sunt de 1.272 de lei cu capitalizare lunară și 1.200 de lei cu dobânda calculată la scadență. Modul de capitalizare trebuie verificat în condițiile produsului, separat de impozitare.

Plafonul de garantare se aplică pe bancă, nu pe cont

Plafonul prezentat de BRD este de 100.000 de euro, echivalent în lei, pentru fiecare deponent la fiecare bancă. Pentru încadrarea în plafon se cumulează depozitele aceleiași persoane la aceeași instituție, inclusiv conturile de economii și conturile curente.

Exemplul băncii este cel al unui deponent care are un cont de economii de 90.000 de euro și un cont curent de 20.000 de euro la aceeași instituție. Compensația rămâne limitată la echivalentul în lei al plafonului, nu se acordă separat pentru fiecare cont.

Dacă depozitele la o instituție participantă devin indisponibile, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) pune compensațiile la dispoziție în cel mult șapte zile lucrătoare, fără cerere, în limita plafonului. Plata se face numai în lei, iar datoriile deponentului față de bancă sunt luate în considerare la calcul.

Pentru depozitele din categoriile protejate peste plafon, deponentul trebuie să se adreseze FGDB cu o cerere însoțită de documente justificative. Compensația suplimentară se pune la dispoziție în cel mult șapte zile lucrătoare de la data la care FGDB are toate informațiile necesare pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de plată.

Depozitele din categoriile negarantate prevăzute de Legea 311/2015 sunt exceptate de la compensare. Dreptul de a primi compensația se prescrie în cinci ani de la data la care fondul a pus-o la dispoziția deponentului.

Titlurile de stat se compară și după scadență, și după moneda emisiunii

Ministerul Finanțelor oferă în ediția Tezaur din 5 octombrie-6 noiembrie 2026 titluri cu valoarea nominală de un leu. Oferta Fidelis din aceeași lună a avut subscrierea între 2 și 9 octombrie. Dobânzile și termenele celor două programe sunt:

Tezaur în lei: 6,50% anual pentru un an, 7% pentru trei ani și 7,50% pentru cinci ani.

Fidelis în lei: 6,60% anual pentru doi ani, 7,15% pentru patru ani și 7,75% pentru zece ani. Emisiunea pe doi ani destinată donatorilor de sânge a oferit 7,60%.

Fidelis în euro: 4,50% anual pentru trei ani și 6,60% pentru zece ani. Oferta pe trei ani destinată donatorilor de sânge a avut dobânda de 5,50%.

Veniturile din titlurile de stat sunt neimpozabile pentru persoanele fizice rezidente. După încheierea subscrierii inițiale, titlurile Fidelis pot fi tranzacționate la Bursa de Valori București. La revânzare, prețul poate coborî sub valoarea nominală dacă dobânzile din piață cresc.

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