În 2026, prețul electricității facturate este stabilit prin contractul cu furnizorul, fără plafonarea în funcție de pragurile lunare de 100, 255 și 300 kWh. Verificarea unei facturi pornește de la prețul contractual, consumul facturat și componentele incluse în suma finală.

Pragurile au fost eliminate începând cu a doua jumătate a anului 2025. Pentru întregul consum se aplică același preț pe kilowatt-oră, conform ofertei furnizorului, indiferent de depășirea vechilor limite lunare.

Potrivit materialului consultat, în baza OUG 12/2026, prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici rămâne plafonat la cel mult 0,31 lei/kWh până în martie 2027.

Guvernul a decis să încheie mai devreme plafonarea la electricitate după stabilizarea pieței și scăderea prețurilor bursiere, condiții care au permis reluarea liberei concurențe.

Prețul din contract trebuie comparat cu componentele facturii

Prețul final, exprimat în lei/kWh, include atât energia cumpărată, cât și tarifele pentru rețea, furnizarea și obligațiile fiscale. La verificare, componenta de achiziție trebuie identificată separat de celelalte poziții, pentru ca prețul energiei propriu-zise să nu fie confundat cu totalul facturat pe unitatea de consum.

Componentele care intră în preț sunt:

Achiziția energiei. Valoarea diferă între furnizori în funcție de prețul pieței bursiere și este componenta care poate fi negociată sau schimbată.

Distribuția și transportul. Tarifele sunt aprobate anual de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care a revizuit și publicat tarifele operatorilor pentru 2026.

Furnizarea. Această componentă este indicată, de obicei, la aproximativ 0,015 lei/kWh.

Taxele și contribuțiile. Acestea includ taxa pe valoarea adăugată (TVA), indicată la 19%, accizele, certificatele verzi și contribuția pentru cogenerare.

Separarea acestor poziții permite verificarea sumei în raport cu prețul contractual și cu volumul de energie înscris pe factură. Compararea ofertelor trebuie făcută pentru zona consumatorului, deoarece comparatorul gratuit al ANRE afișează ofertele-tip în funcție de această localizare.

Ofertele pot fi comparate înainte de schimbarea furnizorului

Comparatorul permite identificarea furnizorilor cu prețuri mai mici pentru aceeași zonă. Pentru consumatorul care analizează o altă ofertă, reperul este prețul final pe kWh, ale cărui componente sunt detaliate în documentele comerciale.

Schimbarea furnizorului este gratuită și poate fi făcută online, în maximum 21 de zile. Procesul nu presupune modificări tehnice la contor sau la fire. Alimentarea cu electricitate continuă pe durata trecerii la noul furnizor, fără nicio zi de întrerupere.

Verificarea instalației electrice este un pas separat de analiza prețului. Firele subdimensionate și contactele imperfecte pot produce pierderi de energie; dimensionarea cablurilor trebuie urmărită la renovare sau la instalarea echipamentelor de mare putere. Contoarele WiFi și prizele inteligente permit urmărirea consumului pe telefon și oprirea automată a aparatelor.

ANRE oferă informare pentru consumatori și pentru liberalizarea pieței

Pe pagina oficială ANRE dedicată sesizărilor sunt disponibile numerele liniilor telefonice de informare. Pentru informații generale destinate consumatorilor de energie, numărul este 021 9782, disponibil de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00.

Pentru informații despre liberalizarea piețelor de energie, consumatorii pot suna la 0374 554 265. Programul acestei linii este de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00, respectiv sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 15:00.

Decontările către furnizori sunt distincte de verificarea facturii

Pentru schemele derulate în ultimii ani, ANRE a validat deconturi de 412,94 milioane de lei între 18 mai și 31 iulie 2026, potrivit informării instituției din 3 august. Aceste sume reprezintă datorii ale statului către furnizori, aferente mecanismului de plafonare-compensare, nu componente ale prețului contractual pe care consumatorul îl verifică pe factură.

Din totalul validat, 261,92 milioane de lei au fost aferente consumului de gaze naturale, iar 151,03 milioane de lei consumului de energie electrică.

Cele mai mari volume de validări s-au concentrat în trei intervale, care au reprezentat împreună 93,5% din total:

18-22 mai 2026: 248,38 milioane de lei.

29 iunie-3 iulie 2026: 82,57 milioane de lei.

27-31 iulie 2026: 55,29 milioane de lei.

Președintele ANRE, George Niculescu, a răspuns criticilor privind ritmul validărilor, inclusiv estimărilor publice care avansau termene de ordinul deceniilor. El a afirmat că viteza de lucru crește, în acord cu așteptările furnizorilor, și le-a mulțumit public colegilor pentru efortul făcut și pentru munca pe care o depun. Totodată, a subliniat obligația verificării responsabile a sumelor mari provenite din bugetul statului.

La nivelul industriei, datoriile statului erau estimate la aproximativ 6 miliarde de lei. Volker Raffel, președintele Federației Patronale a Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) și șeful E.ON România, a indicat cereri de 9,5 miliarde de lei, din care aproximativ 40% fuseseră decontate și plătite ca avans, în baza unei ordonanțe.

Raffel a susținut că restul sumelor rămâneau blocate. Pentru E.ON, a indicat aproape 700 de milioane de lei de recuperat, aferente electricității. Compania nu acumulase datorii similare la gaze, unde, potrivit explicației sale, plafonul nu fusese nepotrivit ca în cazul energiei electrice.

Pentru plățile aferente consumatorilor noncasnici, ANRE a transmis către Ministerul Energiei deconturi validate de 288,28 milioane de lei, reprezentând 69,8% din total. Pentru consumatorii casnici, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială i-au revenit 124,66 milioane de lei, respectiv 30,2%. Efectuarea plăților presupune suplimentarea bugetelor celor două instituții.