Producția industrială a scăzut cu 3,4% pe seria brută în ianuarie-august 2026 față de aceeași perioadă din 2025, pe fondul declinului industriei prelucrătoare.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, reculul a fost de 3,7%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate joi, 15 octombrie, și relatate de Agerpres. Seria brută prezintă evoluția fără aceste ajustări, în timp ce seria ajustată ține cont de diferențele de calendar și de variațiile sezoniere.

Pentru cele trei sectoare industriale, comparația dintre primele opt luni din 2026 și intervalul corespunzător din 2025 arată astfel:

Industria prelucrătoare a pierdut 4,4% pe seria brută și 4,8% pe seria ajustată.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au crescut cu 2% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată.

Industria extractivă a câștigat 0,2% pe seria brută, dar a pierdut 0,1% pe seria ajustată.

August aduce o creștere lunară doar pe seria ajustată

Față de iulie 2026, producția industrială din august a coborât cu 12,6% pe seria brută. Industria prelucrătoare a înregistrat un minus de 15%, iar sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2%. Industria extractivă a crescut cu 1%.

Pentru aceeași comparație lunară, seria ajustată indică o creștere totală de 1,6%, susținută de toate cele trei sectoare: industria extractivă a avansat cu 1,4%, industria prelucrătoare cu 1,3%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 0,9%.

Comparativ cu august 2025, producția industrială a fost mai mică cu 0,4% pe seria brută. Industria prelucrătoare a scăzut cu 1,1%, iar sectorul energetic cu 0,9%, în timp ce industria extractivă a crescut cu 8,6%.

Pe seria ajustată, comparația anuală pentru august arată o scădere de 2,7% a producției industriale. Declinul industriei prelucrătoare a fost de 3,4%, iar cel al sectorului energetic de 1,1%. Industria extractivă a avansat cu 7,7%.

Consumul electric scade atât în economie, cât și în gospodării

Consumul final de energie electrică a însumat 32,023 miliarde de kilowați-oră (kWh) în perioada 1 ianuarie-31 august 2026, cu 4% sub nivelul din intervalul corespunzător al anului trecut, potrivit statisticilor INS.

Consumul în economie s-a redus cu 1,6%. Pentru populație, scăderea a fost de 11,3%, iar pentru iluminatul public de 14,2%.

Exportul de electricitate a ajuns la 10,514 miliarde kWh, în creștere cu 1,161 miliarde kWh față de ianuarie-august 2025. Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a însumat 3,627 miliarde kWh, cu 388,4 milioane kWh mai mult.

Producția de electricitate crește, iar importurile se reduc

Resursele de energie electrică au totalizat 46,164 miliarde kWh în primele opt luni din 2026, cu 221,2 milioane kWh peste aceeași perioadă din 2025.

Producția de electricitate s-a ridicat la 34,342 miliarde kWh, cu 1,022 miliarde kWh peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Din import au venit 11,823 miliarde kWh, cu 800,4 milioane kWh mai puțin.

Evoluțiile producției pe tipuri de centrale, față de ianuarie-august 2025, au fost diferite:

Termocentralele au generat 10,338 miliarde kWh, cu 556,3 milioane kWh sub nivelul din perioada comparată, adică un minus de 5,1%.

Hidrocentralele au ajuns la 9,174 miliarde kWh, cu 1,092 miliarde kWh peste nivelul anterior, un avans de 13,5%.

Centralele nuclearo-electrice au generat 5,558 miliarde kWh, cu 1,526 miliarde kWh mai puțin, ceea ce înseamnă o scădere de 21,5%.

Din centralele eoliene au venit 4,103 miliarde kWh, cu 338,2 milioane kWh mai mult.

Instalațiile fotovoltaice, inclusiv cele ale prosumatorilor, au generat 5,168 miliarde kWh, cu 1,674 miliarde kWh mai mult.

Resursele de energie primară se reduc cu 6,3%

Principalele resurse de energie primară au însumat 20,938 milioane de tone echivalent petrol (tep), unitate care exprimă cantitățile de energie prin echivalentul lor în petrol. Totalul din ianuarie-august 2026 a fost cu 1,413 milioane tep mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.

Producția internă a totalizat 10,499 milioane tep, în scădere cu 458.300 tep, respectiv cu 4,2%. Importurile au fost de 10,440 milioane tep, cu 954.500 tep mai puțin, o reducere de 8,4% față de primele opt luni din 2025.