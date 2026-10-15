Piața motorinei va rămâne tensionată mult în 2027, potrivit raportului IEA publicat miercuri, 14 octombrie 2026. Pentru combustibilul folosit de camioane, trenuri și utilaje agricole, relaxarea pieței depinde de revenirea aprovizionării din Orientul Mijlociu, arată raportul IEA prezentat de Fortune care citează cited by CBS News.

Prețurile de referință ale motorinei au coborât de la recordurile din septembrie, de peste 200 de dolari pe baril, dar rămân aproape duble atât față de prețul țițeiului, cât și față de nivelurile anterioare crizei, potrivit Fortune, care prezintă concluziile raportului.

Prețurile ridicate reduc cererea, dar oferta rămâne insuficientă

În Statele Unite, media prețului motorinei a atins recordul de 6,53 dolari pe galon la 22 septembrie. Înainte ca SUA și Israelul să lanseze războiul din Iran, la sfârșitul lui februarie, media era de aproximativ 3,76 dolari pe galon. În California, media la nivelul statului a depășit 8 dolari pe galon.

Raportul din octombrie separă reducerea consumului, provocată de scumpiri, de dificultățile aprovizionării. Estimările agenției indică:

Oferta mondială de petrol va scădea în medie cu 5,8 milioane de barili pe zi în 2026, până la 100,7 milioane de barili pe zi, înainte de o revenire în 2027.

Cererea mondială de petrol se va reduce cu 2,6 milioane de barili pe zi în 2026 din cauza prețurilor ridicate. Motorina reprezintă aproximativ un sfert din această scădere.

Piața petrolului va rămâne în deficit până la sfârșitul anului 2026.

Rezervele au compensat temporar restrângerea aprovizionării

„Am intrat în acest an cu stocuri ridicate”, a declarat Mike Wirth, directorul general al Chevron, a doua mare companie petrolieră americană, la CNBC, în emisiunea Squawk Box Europe, pe 7 octombrie.

La începutul lui 2026, companiile aveau stocuri comerciale ridicate, iar guvernele dispuneau de rezerve strategice pentru urgențe. De la izbucnirea războiului, firmele au consumat din propriile stocuri, autoritățile au eliberat combustibil din rezerve, iar petrolul supus sancțiunilor a fost lăsat să ajungă la cumpărători.

„Acestea sunt toate rezerve-tampon ale sistemului, care ne-au câștigat timp, dar au fost epuizate”, a explicat Wirth.

„Iar acum stocurile sunt la niveluri mult mai scăzute, ceea ce face sistemul mai vulnerabil la perturbări”, a adăugat directorul general.

El a evaluat situația drept foarte gravă și a explicat că eliberarea rezervelor oferă doar un răgaz. Problema de fond rămâne restrângerea fluxurilor din unele dintre cele mai mari regiuni producătoare de petrol.

Trump a renunțat la interzicerea exporturilor și a apelat la rezerve

Prețurile combustibililor au devenit o problemă politică înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie. Un sondaj AP-NORC publicat la 1 octombrie arăta că americanii dezaprobă modul în care președintele SUA, Donald Trump, gestionează războiul din Iran și îl consideră responsabil pentru prețurile mai mari.

La 27 septembrie, Trump a spus unui reporter că analizează serios interzicerea exporturilor americane de motorină. A recunoscut însă că măsura ar putea scumpi benzina. Rafinăriile au avertizat că o asemenea interdicție le-ar putea obliga să reducă producția, restrângând în cele din urmă și oferta internă.

Wirth a considerat ideea neinspirată și a explicat motivul opoziției sale: „interdicțiile la export, fie în SUA, fie în alte țări, scot efectiv oferta de pe piața mondială și riscă să agraveze situația”.

La 2 octombrie, Trump a anunțat că nu va impune interdicția. Decizia a venit după ce Grupul celor Șapte a convenit să elibereze 100 de milioane de barili de țiței și motorină din rezervele de urgență, pe parcursul a patru luni. Planul prevede eliberarea accelerată a motorinei în primele 20 de zile.

Acordul a urmat unei campanii de presiune a administrației americane asupra Europei pentru disponibilizarea rezervelor.

Facilitatea fiscală pentru transportatori amână plata accizei

La 5 octombrie, Trump a semnat un ordin executiv care permite camionagiilor și fermierilor să folosească pe drumurile publice motorina marcată cu colorant roșu. În mod normal, aceasta este rezervată utilajelor utilizate în afara drumurilor publice și este scutită de taxele aplicate combustibilului rutier.

Ordinul amână, fără dobânzi sau penalități, plata accizei federale de 24,4 cenți pe galon până la 31 decembrie. Obligația fiscală nu este eliminată prin această măsură. Trezoreria trebuie să examineze posibilitatea anulării sale integrale.

Derogarea: „nu adaugă ofertă la nivel mondial”, a declarat Patrick De Haan, de la GasBuddy, pentru Fortune.

Acordul cu Rusia depinde de capacitatea rafinăriilor de a produce

La 9 octombrie, Trump a anunțat că președintele rus Vladimir Putin a acceptat să furnizeze piețelor mondiale, în etape, peste 4 milioane de tone de motorină. În aceeași zi, a fost emisă o licență generală care suspendă sancțiunile asupra motorinei rusești până la 7 aprilie 2027.

Acordul a atras critici din ambele partide în Congresul american.

Unii analiști pun sub semnul întrebării livrarea volumelor anunțate. Atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au redus producția de combustibil, iar exporturile rusești de motorină și gasoil au coborât în septembrie la aproximativ 144.000 de barili pe zi, cel mai mic nivel din ultimul deceniu.

IEA apreciază că relaxarea restricțiilor asupra exporturilor rusești este puțin probabil să modifice semnificativ echilibrul mondial al motorinei. Blocajul identificat de agenție este capacitatea insuficientă a rafinăriilor funcționale.

Dincolo de variațiile sezoniere normale, agenția nu anticipează refacerea stocurilor de motorină înainte de a doua jumătate a anului 2027.