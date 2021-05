Website dedicat pacienților cu psoriazis în cadrul campaniei de informare și educare „Hai să PSOcializăm”

AbbVie anunță lansarea unui site dedicat pacienților cu psoriazis, în cadrul inițiativei cu același nume, „Hai să PSOcializăm”, o campanie de educare și informare cu privire la impactul psoriazisului în viaţa pacientului, desfășurată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie (SRD) și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A.

Website-ul include povești de viață ale unor pacienți care se confruntă cu această afecțiune, informații despre boală, despre noile perspective în psoriazis și sfaturi pentru un stil de viață echilibrat.

Website-ul www.haisapsocializam.ro include și un ghid care poate fi personalizat, pentru a-i ajuta pe pacienți să gestioneze vizitele la medicul dermatolog și să discute deschis cu acesta despre modul în care boala le afectează toate aspectele vieții, despre ceea ce își doresc de la tratamentul lor sau care ar putea fi cea mai potrivită opțiune de tratament pentru ei. În urma completării unui chestionar în câțiva pași simpli, pacienții pot descărca ghidul lor personalizat de conversație cu medicul dermatolog.

Potrivit Societății Române de Dermatologie, prevalența psoriazisului la nivelul populației adulte de peste 18 ani din România este estimată la 4,9%. Pacienții cu psoriazis sever ratează anual în medie între 3 şi 26 de zile de muncă, în timp ce 23% dintre aceștia afirmă că psoriazisul a influențat alegerea unei cariere profesionale.

Psoriazisul este o boală cronică, netransmisibilă, care nu are o cauză clară și pentru care nu există încă vindecare. Acesta are o evoluție imprevizibilă a simptomelor, o serie de factori declanșatori externi și comorbidități semnificative, printre care se numără: artrita, bolile cardiovasculare, sindromul metabolic, bolile inflamatorii intestinale și depresia. Psoriazisul nu poate fi vindecat, însă este o afecțiune care poate fi ținută sub control dacă pacientul respectă tratamentul prescris de medic și recomandările acestuia.

„Persoanele cu psoriazis răspund diferit la tratament. De aceea, este esențial ca pacientul diagnosticat cu psoriazis să țină în permanență legătura cu medicul său curant, să respecte în mod consecvent și corect indicațiile acestuia și să nu adopte tratamente experimentale sau controversate. Deși se manifestă vizibil pe piele, psoriazisul nu este „doar o boală a pielii”, este o grea povară fizică, socială, emoțională și economică care afectează pacienții și familiile lor. De aceea, în ultimii ani, abordarea tratamentului în psoriazis se face multidisciplinar, în echipă cu specialiștii cardiologi, diabetologi, reumatologi și, nu în ultimul rând, cu psihologi și psihiatri,” a declarat Dr. Alin Nicolescu, Secretar General al Societății Române de Dermatologie.

Campania „Hai să PSOcializăm” vrea să aducă în prim-plan nevoile pacienților cu psoriazis, să limiteze percepția eronată, conform căreia, aceasta este doar o „afecțiune a pielii” și să sublinieze faptul că, deși nu este o boală vindecabilă, ea poate fi controlată și există o probabilitate foarte ridicată în prezent de a obține remisiunea în proporție de >90% a leziunilor cutanate.

„Psoriazisul nu este contagios și nu este ceva de care să îți fie rușine. Din cauza bolii și a stigmatului, care vine adesea la pachet, pacienții cu psoriazis trăiesc într-o izolare permanentă și se văd nevoiți să renunțe la lucruri mărunte, de zi cu zi, la care mulți dintre noi nici nu gândim, cum ar fi: mersul la salon, purtarea hainelor închise la culoare, înotul, mersul la plajă, îmbrățișările. Însă, tratamentul adecvat poate oferi o curățare completă sau aproape completă a pielii. Totodată, impactul acestuia se poate reflecta în toate aspectele vieții unui pacient cu psoriazis, care poate ajunge să facă lucruri pe care în mod normal nu le-ar face, cum ar fi: să inițieze relații personale, să iasă din izolare, să practice sport, să socializeze,” a declarat Rozalina Lăpădatu, Președinte al Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A.

Campania „Hai să PSOcializăm” urmărește ca, prin vocea reprezentanților comunității medicale și a pacienților, să aducă toate aceste informații în atenția pacienţilor deja diagnosticați, precum și a publicului larg. Aceasta a fost lansată în ultima parte a anului trecut, printr-o dezbatere publică ce a reunit toți stakeholderii relevanți, de la autorități și instituții de stat, la profesioniști din domeniul sănătății, pacienți și asociații de pacienți.

Campania va continua și pe parcursul acestui an și toate informațiile din cadrul acesteia vor fi transmise prin intermediul mai multor canale media, precum și în sfera social media, cu ajutorul partenerilor campaniei. Mai multe informații menite să vină în ajutorul pacienților cu psoriazis sunt disponibile pe site-ul campaniei.