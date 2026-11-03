În 2026, un exemplu cu un punct strâns în fiecare an de contribuții duce la o pensie publică calculată de 1.215 lei după 15 ani, 2.025 de lei după 25 de ani și 3.342 de lei după 35 de ani. Sumele nu sunt garantate: potrivit Legii nr. 360/2023, punctele depind de veniturile pentru care s-au plătit contribuții, iar anii care depășesc 25 aduc puncte în plus.

Exemplele arată pensia brută din sistemul public, fără banii din pensia privată Pilonul II. Nici 15, nici 35 de ani de contribuții nu înseamnă pensionare imediată: persoana trebuie să îndeplinească și cerința de vârstă care i se aplică, în funcție de luna și anul nașterii.

Cât rezultă după 15, 25 și 35 de ani

Pensia se obține înmulțind toate punctele strânse cu valoarea unui punct de referință. Noul mod de calcul se aplică din septembrie 2024, iar valoarea punctului rămâne la 81 de lei în 2026, potrivit Legii nr. 141/2025.

Casa Națională de Pensii Publice arată că punctele dintr-un an se stabilesc adunând punctajele lunare și împărțind suma la 12. Pentru comparația de mai jos este presupusă o medie de un punct pe an, deja calculată după eventualele corecții pentru Pilonul II. Exemplul privește anii de contribuții în condiții normale de muncă, fără alte puncte suplimentare în afara celor pentru vechimea de peste 25 de ani.

După 15 ani: 15 puncte × 81 de lei = 1.215 lei pe lună. Nu se adaugă puncte pentru vechimea de peste 25 de ani.

După 25 de ani: 25 de puncte × 81 de lei = 2.025 de lei pe lună. La exact 25 de ani nu se acordă puncte în plus.

După 35 de ani: 35 de puncte din contribuții + 6,25 puncte pentru vechime = 41,25 puncte. Înmulțirea cu 81 de lei dă 3.341,25 lei, sumă întregită prin lege la 3.342 de lei.

Pentru fiecare dintre anii care depășesc 25 și ajung până la 30 se adaugă câte 0,50 puncte. Pentru anii care depășesc 30 și ajung până la 35 se adaugă câte 0,75 puncte, iar pentru fiecare an de peste 35, câte un punct. În exemplul de 35 de ani, primele două grupe aduc 2,50 și 3,75 puncte. Și fracțiunile de an primesc puncte proporțional.

Când se adaugă bani la pensia de 1.215 lei

Stagiul minim pentru pensia de limită de vârstă este de 15 ani de contribuții atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Legea stabilește un stagiu complet de 35 de ani. Femeile ajung treptat la acest stagiu și la vârsta standard, în funcție de luna și anul nașterii.

În exemplul de 15 ani, pensia calculată este cu 66 de lei sub pragul de 1.281 de lei al indemnizației sociale pentru pensionari. Potrivit OUG nr. 6/2009, un pensionar din sistemul public sau militar cu domiciliul în România poate primi diferența până la acest prag. Dacă are și alte pensii sau drepturi care intră în calcul, se verifică suma lor împreună. Cei 66 de lei din exemplu se acordă numai dacă sunt îndeplinite condițiile și nu există alte sume relevante; completarea apare separat pe talon și nu schimbă punctele pensiei.

Cum se verifică anii și punctele unei persoane

Pentru o estimare proprie nu ajunge ultimul salariu. Sunt necesare data nașterii, anii și lunile de contribuții, veniturile lunare pentru care s-a plătit contribuția la pensie, perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale, alte perioade luate în calcul și participarea la Pilonul II.

În contul de pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice, persoana poate vedea anii înregistrați, contribuțiile la Pilonul II și poate folosi simulatorul orientativ lansat în septembrie 2026.

Pentru anii de după 1 aprilie 2001, casa teritorială poate elibera o adeverință privind stagiul. Cererea și copia actului de identitate se pot trimite prin e-mail sau poștă ori se pot depune personal.

Pentru munca de dinainte de 1 aprilie 2001, dovada se face în principal cu carnetul de muncă. Când lipsesc perioade sau venituri, pot fi necesare adeverințe în original de la angajator sau deținătorul arhivei.

Ce se schimbă după 2026

Legea nr. 141/2025 prevede aplicarea din 2027 a regulilor de actualizare anuală a valorii punctului de referință. Exemplele de mai sus folosesc valoarea de 81 de lei stabilită pentru 2026; o estimare pentru alt an trebuie refăcută cu valoarea aplicabilă atunci.