Salariații care lucrează pe 30 noiembrie sau 1 decembrie 2026, două sărbători legale, au dreptul la timp liber în următoarele 30 de zile, potrivit Codului muncii. Dacă, din motive justificate, angajatorul nu poate da liber, trebuie să plătească un spor egal cu minimum 100% din salariul de bază pentru munca din acea zi.

Pentru angajații care lucrează de luni până vineri și sunt liberi în cele două sărbători, weekendul din 28 și 29 noiembrie se leagă de zilele de luni și marți. Ei au patru zile libere la rând, până la 1 decembrie, fără să folosească zile de concediu.

Când trebuie dat liberul pentru munca din sărbători

Codul muncii spune că salariații care muncesc într-o sărbătoare legală trebuie să primească liber pe măsura timpului lucrat, în cel mult 30 de zile. Pentru munca din 30 noiembrie, termenul ajunge la 30 decembrie 2026. Pentru munca din 1 decembrie, ajunge la 31 decembrie 2026.

Sporul nu înlocuiește automat timpul liber și nu este o sumă fixă pentru fiecare angajat. Acest spor se plătește dacă nu se poate da liber din motive justificate și reprezintă minimum 100% din salariul de bază pentru orele lucrate în sărbătoare. Inspecția Muncii explică aceeași regulă: întâi timp liber în 30 de zile, iar în situația prevăzută de lege, sporul.

De exemplu, pentru opt ore lucrate într-o astfel de zi, sporul minim este egal cu salariul de bază aferent celor opt ore. Se adaugă la plata muncii făcute atunci; procentul nu se aplică întregului salariu lunar. Dacă salariatul lucrează în ambele sărbători, munca din fiecare zi trebuie compensată.

Cine poate lucra pe 30 noiembrie și 1 decembrie

Regula zilelor nelucrătoare are excepții pentru locurile unde activitatea nu poate fi oprită din cauza felului în care se desfășoară producția sau munca. Codul muncii prevede și că Guvernul stabilește programe de lucru obligatorii pentru unitățile sanitare și cele de alimentație publică, astfel încât să poată fi asigurate îngrijirea medicală și aprovizionarea cu alimente de strictă necesitate.

Legea stabilește aceste criterii, nu o listă a tuturor meseriilor. De aceea, cele patru zile libere consecutive nu se aplică automat angajaților care lucrează în ture ori au alt program de odihnă. Cei care muncesc în zilele de sărbătoare păstrează însă dreptul la compensarea acelei munci.

Ce poate face salariatul dacă nu primește nici liber, nici spor

Salariatul poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă de la sediul angajatorului. Inspecția Muncii primește sesizări direct, prin poștă sau prin e-mail și precizează că reclamațiile sunt tratate confidențial. Încălcarea regulilor din Codul muncii privind sărbătorile legale și compensarea muncii poate aduce angajatorului o amendă între 5.000 și 10.000 de lei.

Dacă drepturile salariale nu sunt plătite nici după măsurile dispuse de inspectorii de muncă, salariatul se poate adresa tribunalului din localitatea unde locuiește sau lucrează. Inspecția Muncii arată că procesul pentru aceste drepturi nu are taxă judiciară de timbru, iar plata salariilor restante poate fi cerută în termen de trei ani.